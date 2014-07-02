Alaptisztítószer kemény felületekhez, 1l

A régi védőrétegek és a makacs szennyeződések alapos eltávolítására kő, linóleum és PVC felületekről. A legjobb eredmény érdekében használja Kärcher tisztítószerekkel együtt. Használható tömített parketták és parafa padlók normál tisztítására is. Megjegyzés: nem alkalmas tömítetlen fa felületek tisztítására.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 1
Csomagolási egység (Darab(ok)) 6
Csomagolási súly (kg) 1,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 90 x 90 x 215
Tulajdonságok
  • Alapos tisztítás
  • Eltávolítja a régi ápolószer rétegeket.
  • Eltávolítja a makacs szennyeződéseket.
  • Alap az új ápolóréteghez
  • Kärcher készülékekre szabva, garantált anyagkompatibilitással
  • A palack 100%-ban újrahasznosított műanyagból készült
  • Németországban készült
Alaptisztítószer kemény felületekhez, 1l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés!
  • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
  • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
  • P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
  • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
  • P234 Az eredeti csomagolásban tartandó.
  • P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
  • P406 Saválló/saválló bélésű edényben tárolandó.
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kőpadlók
  • Linoleum padlók
  • PVC padlók