Alaptisztítószer kemény felületekhez, 1l
A régi védőrétegek és a makacs szennyeződések alapos eltávolítására kő, linóleum és PVC felületekről. A legjobb eredmény érdekében használja Kärcher tisztítószerekkel együtt. Használható tömített parketták és parafa padlók normál tisztítására is. Megjegyzés: nem alkalmas tömítetlen fa felületek tisztítására.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|1
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|6
|Csomagolási súly (kg)
|1,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|90 x 90 x 215
Tulajdonságok
- Alapos tisztítás
- Eltávolítja a régi ápolószer rétegeket.
- Eltávolítja a makacs szennyeződéseket.
- Alap az új ápolóréteghez
- Kärcher készülékekre szabva, garantált anyagkompatibilitással
- A palack 100%-ban újrahasznosított műanyagból készült
- Németországban készült
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés!
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H319 Súlyos szemirritációt okoz.
- P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
- P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
- P234 Az eredeti csomagolásban tartandó.
- P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
- P406 Saválló/saválló bélésű edényben tárolandó.
Alkalmazási területek
- Kőpadlók
- Linoleum padlók
- PVC padlók