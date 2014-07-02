Alaptisztítószer kemény felületekhez, 1l

A régi védőrétegek és a makacs szennyeződések alapos eltávolítására kő, linóleum és PVC felületekről. A legjobb eredmény érdekében használja Kärcher tisztítószerekkel együtt. Használható tömített parketták és parafa padlók normál tisztítására is. Megjegyzés: nem alkalmas tömítetlen fa felületek tisztítására.