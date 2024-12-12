Kärcher lítium-ion akkumulátorok súroló-szárítógépekhez és seprőgépekhez
Igazi energiacsomag: lítium-ion akkumulátoraink súroló-szárítógépekhez és seprőgépekhez
Optimalizáld súroló-szárítógéped vagy seprőgéped tisztítási teljesítményét a nagy teljesítményű és hosszú élettartamú lítium-vas-foszfát akkumulátorunkkal! A nagy energiasűrűségüknek köszönhetően ezek az akkumulátorok igazoltan növelik a tisztítási folyamatok hatékonyságát, és valódi energialöketet adnak tisztítógépednek.
A teljes birtoklási költség (TCO) drasztikus csökkenése, mivel nincs szükség az akkumulátor cseréjére.
BD 50/50 C Classic
A lítium-ion akkumulátor többletköltsége: 640 €
AGM akkumulátorkészlet cseréjének költsége: 2.442 €
A lítium-ion akkumulátor TCO előnye: > 1.802 €
B 50 W
A lítium-ion akkumulátor többletköltsége: 1.000 €
AGM akkumulátorkészlet cseréjének költsége: 3.300 €
A lítium-ion akkumulátor TCO előnye: > 2.300 €
B 110 R
A lítium-ion akkumulátor többletköltsége: 2.200 €
AGM akkumulátorkészlet cseréjének költsége: 4.611 €
A lítium-ion akkumulátor TCO előnye: > 2.411 €
Figyelem: ezek példaszámítások egy képzeletbeli hasznos élettartam és listaárak alapján. A költségelőny változhat az élettartamok és az országonkénti árkülönbségek függvényében.
Friss energiát ad a tisztításhoz
A lítium-ion akkumulátorokat úttörő technikai innovációként tartják számon az új energiaforrások fejlesztésében. Már számos modern elektronikus gépben és járműben használják őket.
Gazdaságos és fenntartható
A Kärcher lítium-ion technológia átfogó megoldást kínál súroló-szárítógépére és seprőgépére, és tökéletesen illeszkedik az egyes alkatrészekhez. Prémium megközelítésünk garantálja a maximális elégedettséget és minőséget. Nincsenek kábelek, nincsenek kompromisszumok.
Mi jellemzi a jó lítium-ion akkumulátort?
Az tárolóegységek képesek koncentrált módon elnyelni az energiát. Kiemelkedő energiasűrűségük lehetővé teszi nagy mennyiségű energia tárolását helytakarékosan és kompakt módon, illetve annak szükség szerinti felszabadítását. Kiváló teljesítményüknek köszönhetően a lítium-ion akkumulátorok használata megváltozott, és ma már különösen az ipari alkalmazásokban használják őket széles körben.
Valódi energia – valódi hatékonyság
A Kärcher lítium-ion akkumulátor akár 20 százalékkal javíthatja az energiafelhasználást. Ezen kívül a lítium-ion akkumulátor jóval alacsonyabb összköltséggel jár, mint az ólommázas alternatívák. Ez nemcsak a környezetet védi, hanem jelentősen csökkenti a vállalatok energia költségeit is.
Fedezd fel a Kärcher lítium-ion akkumulátorok előnyeit
Jótállás – a mi ígéretünk
Igazi jótállás. A nyugalom érdekében. A Kärcher lítium-ion akkumulátorok maximális teljesítményt nyújtanak hosszú élettartammal. Ezért 5 éves gyártói jótállást biztosítunk prémium minőségű lítium-ion akkumulátorainkra, így biztos lehetsz benne, hogy minden a legjobban működik, és te arra koncentrálhatsz, ami igazán számít.
Egy biztonságos energialöket
A vezetékes akkumulátorok töltése hidrogént generál, ami potenciális robbanásveszélyt jelent. Ezért elengedhetetlen a részletes biztonsági értékelés és a megfelelően szellőztetett töltési környezet. Ez további költségeket és korlátozásokat eredményez, amelyek növelik a teljes birtoklási költséget. Ezt a többletköltséget a lítium-vas-foszfát akkumulátorok használata megszünteti. A decentralizált töltőhelyek biztosítják a maximális biztonságot a töltési folyamat során, korlátozások nélkül.
Környezetbarát – energia az átmenetben
A kiváló teljesítményük és hatékonyságuk mellett a lítium-ion akkumulátorok jelentősen környezetbarátabbak, mint a hagyományos akkumulátortechnológiák. Nem tartalmaznak mérgező vagy káros anyagokat, mint a higany vagy az ólom, amelyek más típusú akkumulátorokban előfordulhatnak. Ezen kívül a lítium-ion akkumulátorok hosszú élettartamúak, és csak késői fázisban kerülnek vissza a hulladék-újrahasznosítási ciklusba. Egyetlen lítium-ion akkumulátor akár egy gép teljes élettartamát is meghaladhatja. Ezzel szemben az ólomakkumulátorokat legalább egyszer ki kell cserélni ebben az időszakban, és körülbelül 2,5 kilogramm ólom található bennük. A lítium-ion akkumulátorok használata tehát nemcsak a potenciális környezeti hatást csökkenti, hanem biztonságosabbá is teszi őket különböző alkalmazásokban.
Gyors töltési funkció – az idő a hatékonyság
A lítium-ion akkumulátorok magas töltési hatékonyságukkal tűnnek ki. Az opcionális gyorstöltővel mindössze két óra alatt teljesen feltölthetők, minimalizálva a felesleges várakozási időt és elkerülve a hosszú leállásokat. Még a rövid töltési időszakok is magas hatékonyságot biztosítanak. Ez biztosítja, hogy a gép mindig készen álljon a használatra, maximális termelékenységet és rugalmasságot biztosítva a tisztítási folyamat során, különösen folyamatos vagy több műszakos üzemeltetés esetén.
Lenyűgöző teljesítmény, alacsony fogyasztás.
A gyors töltési időknek és az alacsony önkisülésnek köszönhetően a lítium-ion akkumulátorok felülmúlják a hagyományos akkumulátorokat. Magasabb termelékenységet tesznek lehetővé, mivel nemcsak gyorsan újratölthetők, hanem hosszabb ideig is működőképesek maradnak a használaton kívüli időszakokban. Ellentétben a hagyományos akkumulátorokkal, az átmeneti töltés nem befolyásolja negatívan a lítium-ion akkumulátor élettartamát. Emellett kiemelkednek a magas töltési hatékonyságukkal, és körülbelül 20 százalékos energiamegtakarítást biztosítanak ciklusonként. Növelt energiasűrűségük pedig hosszabb üzemidőt biztosít egy töltéssel. Ez hosszabb teljes élettartamot tesz lehetővé, mielőtt az akkumulátort újra kell tölteni vagy ki kell cserélni.
Teljes hatékonyság: az áram az ereje
Ellentétben a hagyományos akkumulátorokkal, a Kärcher lítium-ion akkumulátorok hatékonyabban használják fel kapacitásukat, így képesek akár 100 százalékban kihasználni a tényleges kapacitásukat, míg más akkumulátorok csak körülbelül 80 százalékát használják ki.
Hosszú élettartam – végtelen energiaforrás
Magas ciklusstabilitásuknak köszönhetően a lítium-ion akkumulátorok képesek számos töltési és kisütési ciklust végrehajtani anélkül, hogy veszteséget szenvednének el kapacitásukban. Ezen kívül hosszabb ideig megőrzik az energiaszintjüket, így továbbra is működőképesek maradnak. Az integrált védelmi mechanizmus megbízhatóan figyeli és optimalizálja a töltési és kisütési folyamatot.
Minden előny egy pillantásra
Fenntartható
- Csökkenti az energiaköltségeket és az emissziókat
- Nincs kibocsátás zöld áram használata esetén
- Hosszú élettartam az egész termék életciklusa alatt
- Nem tartalmaz káros anyagokat, mint a higany vagy az ólom
Hatékony
- Csökkenti az üzemeltetési költségeket és a helyigényt
- Alacsonyabb összköltségek, mint az ólommázas alternatívák esetén
- Gyors töltés a leállási idők alatt a maximális rendelkezésre állás érdekében
- Növeli az üzemelési és termelési időket
- Megbízhatóan magas teljesítmény még rövid töltési időszakokkal is
Biztonságos
- Magas szintű biztonság használat, töltés és szállítás során
- Nincs szükség a töltési környezet biztonsági értékelésére
Megbízható
- Öt éves gyártói jótállás
- Karbantartásmentes
- 4-szer hosszabb élettartam a hagyományos akkumulátorokhoz képest
- Nincs teljesítménycsökkenés az átmeneti töltés során