BD 50/50 C Classic

Környezetbarát – energia az átmenetben

A kiváló teljesítményük és hatékonyságuk mellett a lítium-ion akkumulátorok jelentősen környezetbarátabbak, mint a hagyományos akkumulátortechnológiák. Nem tartalmaznak mérgező vagy káros anyagokat, mint a higany vagy az ólom, amelyek más típusú akkumulátorokban előfordulhatnak. Ezen kívül a lítium-ion akkumulátorok hosszú élettartamúak, és csak késői fázisban kerülnek vissza a hulladék-újrahasznosítási ciklusba. Egyetlen lítium-ion akkumulátor akár egy gép teljes élettartamát is meghaladhatja. Ezzel szemben az ólomakkumulátorokat legalább egyszer ki kell cserélni ebben az időszakban, és körülbelül 2,5 kilogramm ólom található bennük. A lítium-ion akkumulátorok használata tehát nemcsak a potenciális környezeti hatást csökkenti, hanem biztonságosabbá is teszi őket különböző alkalmazásokban.