Full Control Plus üzembe helyezés gyorsan és könnyedén

Hogyan csináld?
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Full Control Pisztoly beüzelemése

Kattints és nézd meg közel 30 másodpercben, hogyan párosítsd össze a Full Control Plus pisztolyt az új, magasnyomású készülékeddel!

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1. lépés

Dugd be a magasnyomású csatlakozóját a hálózati aljzatba! Ha ez megvan, kb. 60 másodperc áll rendelkezésedre, hogy összekapcsold a pisztolyt a készülékkel.

 

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2. lépés

Nyomd meg egyszerre a Full Control Plus pisztolyon lévő + és – gombokat, és tartsd nyomva őket legalább 5 másodpercig, amíg a jelzőszimbólum villogni nem kezd!

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3. lépés

Ha ezt jól csináltad, akkor a pisztolyon megjelennek a nyomásfokozatok ami a sikeres csatlakoztatást jelzi. 

Amennyiben a csatlakoztatás nem sikerülne, úgy ismételd meg újra a felsorolt lépéseket.
Fontos, hogy ebben az esetben húzd ki a magasnyomású mosó csatlakozóját a konnektorból, majd csatlakoztasd újra az aljzathoz!