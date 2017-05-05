Full Control Plus üzembe helyezés gyorsan és könnyedén

3. lépés

Ha ezt jól csináltad, akkor a pisztolyon megjelennek a nyomásfokozatok ami a sikeres csatlakoztatást jelzi.

Amennyiben a csatlakoztatás nem sikerülne, úgy ismételd meg újra a felsorolt lépéseket.

Fontos, hogy ebben az esetben húzd ki a magasnyomású mosó csatlakozóját a konnektorból, majd csatlakoztasd újra az aljzathoz!