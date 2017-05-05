Full Control Plus üzembe helyezés gyorsan és könnyedén
Hogyan csináld?
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Full Control Pisztoly beüzelemése
Kattints és nézd meg közel 30 másodpercben, hogyan párosítsd össze a Full Control Plus pisztolyt az új, magasnyomású készülékeddel!
1. lépés
Dugd be a magasnyomású csatlakozóját a hálózati aljzatba! Ha ez megvan, kb. 60 másodperc áll rendelkezésedre, hogy összekapcsold a pisztolyt a készülékkel.
2. lépés
Nyomd meg egyszerre a Full Control Plus pisztolyon lévő + és – gombokat, és tartsd nyomva őket legalább 5 másodpercig, amíg a jelzőszimbólum villogni nem kezd!
3. lépés
Ha ezt jól csináltad, akkor a pisztolyon megjelennek a nyomásfokozatok ami a sikeres csatlakoztatást jelzi.
Amennyiben a csatlakoztatás nem sikerülne, úgy ismételd meg újra a felsorolt lépéseket.
Fontos, hogy ebben az esetben húzd ki a magasnyomású mosó csatlakozóját a konnektorból, majd csatlakoztasd újra az aljzathoz!