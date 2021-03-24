Kärcher gőztisztítók a koronavírus ellen
Higiénikus tisztaság gőzzel: a burkolt vírusok 99,999% -a megszüntethető*
Elpusztítja a koronavírus 99,999% -át * és baktériumokat. **
A Kärcher egy független laboratóriumban bevizsgáltatta gőztisztítóinak hatásfokát a vírusok leküzdésében. Az eredmény: helyes használat mellett a készülékek a keményfelületekről a burokkal rendelkező vírusok*, mint a korona- vagy az influenzavírus, akár 99,999%-át, és a háztartásokban előforduló baktériumok 99,99%-át** eltávolítják. Mivel a fertőtlenítőszerek jelenleg elsősorban a járó- és kórházi betegellátásnak vannak fenntartva, a gőztisztítók értékes hozzájárulást jelenthetnek az általános higiénia megteremtésében – a háztartásokban, valamint a kereskedelmi és ipari használat során is.
A burokkal rendelkező vírusok, mint a SARS-CoV-2 koronavírus magas hőmérséklettel ártalmatlanná tehetők. Mivel a vírusok nem csírák vagy élő organizmusok, a szakemberek vírusinaktiválásról is beszélnek. A laboratóriumban egy hitelesített tesztvírust (módosított Ankara vakcínia vírus) oszlattak el egy keményfelületen a burokkal rendelkező vírusok helyettesítéseként. Ezt a felületet végül megtisztították egy gőztisztító kézi fúvókájával és a hozzá való mikroszálas huzattal. Kimutatták, hogy egy területen végzett tisztításnál a vírusok akár 99,999% -ának szignifikáns csökkenése érhető el maximális gőznyomás mellett és 30 másodperces tisztítási idővel.
Mélyreható tisztaság és higiénia minden helyiségben
Konyhai tisztítás
Legyen szó szerelvényekről, falburkolatokról, üveg- vagy szintetikus felületekről, páraelszívókról, főzőlapokról, sütőkről vagy mosogatókról, a gőztisztítókkal higiénikusan tisztává varázsolják a konyhát – ráadásul vegyszerek használata nélkül.
Fürdőszoba tisztítás
A gőztisztítók tökéletes munkát végeznek és abszolút higiénikus tisztaságot hagynak maguk után, még olyan helyeken is, mint a csempék, üveg- és tükör felületek, ablakok, szerelvények, zuhanykabinok, fugák és mélyedések.
Padlótisztítás
A gőztisztítók maximális tisztaságot és higiéniát biztosítanak a kőpadló, PVC, laminált vagy lakkozott tisztításakor egyaránt – mindezt vegyszerek nélkül.
Termékek
*A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus).
**30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae).
*** Nemzetközi teljesítménynormák szerint teszetelés eredménye: A Kärcher gőztisztítókkal történő alapos tisztítás során a tisztítási teljesítmény jobb és hatékonyabb, mint egy kézi mop és tisztítószer használata során.