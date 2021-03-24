Elpusztítja a koronavírus 99,999% -át * és baktériumokat. **

A Kärcher egy független laboratóriumban bevizsgáltatta gőztisztítóinak hatásfokát a vírusok leküzdésében. Az eredmény: helyes használat mellett a készülékek a keményfelületekről a burokkal rendelkező vírusok*, mint a korona- vagy az influenzavírus, akár 99,999%-át, és a háztartásokban előforduló baktériumok 99,99%-át** eltávolítják. Mivel a fertőtlenítőszerek jelenleg elsősorban a járó- és kórházi betegellátásnak vannak fenntartva, a gőztisztítók értékes hozzájárulást jelenthetnek az általános higiénia megteremtésében – a háztartásokban, valamint a kereskedelmi és ipari használat során is.

A burokkal rendelkező vírusok, mint a SARS-CoV-2 koronavírus magas hőmérséklettel ártalmatlanná tehetők. Mivel a vírusok nem csírák vagy élő organizmusok, a szakemberek vírusinaktiválásról is beszélnek. A laboratóriumban egy hitelesített tesztvírust (módosított Ankara vakcínia vírus) oszlattak el egy keményfelületen a burokkal rendelkező vírusok helyettesítéseként. Ezt a felületet végül megtisztították egy gőztisztító kézi fúvókájával és a hozzá való mikroszálas huzattal. Kimutatták, hogy egy területen végzett tisztításnál a vírusok akár 99,999% -ának szignifikáns csökkenése érhető el maximális gőznyomás mellett és 30 másodperces tisztítási idővel.