VEZETÉK NÉLKÜLI GYOMIRTÓ

A gyomok eltávolítása nehéz feladat, és még nehezebb távol tartani őket. Szerencsére a Kärcher kifejlesztett egy eszközt, amely gyorsan és egyszerűen szabadul meg tőlük. A WRE 18-55 vezeték nélküli gyomirtó cserélhető, 18 V-os lítium-ion akkumulátorral, forgó kefefejjel és állítható markolattal rendelkezik, így tökéletesen alkalmas olyan felületekről való gyomeltávolításra, mint a kő, a csempe vagy a beton, anélkül, hogy le kellene térdelned.

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Woman with battery weed remover in the garden

Az akkumulátoros gyomirtó jellemzői

Innovatív kefefej a felületi gyomeltávolításhoz

A speciálisan beállított nejlon sörtéknek és az akár 2800 fordulat/perc sebességnek köszönhetően a felületi gyomokat és a mohát könnyedén eltávolíthatod a lépcsőkről és a kőfelületekről.

Person removes weeds using the Kärcher battery weed remover WRE

Akkumulátorral működő gyomirtó forgó tisztítófejjel

A tisztítófej szögét egy gombnyomással beállíthatod annak érdekében, hogy a gyomokat az olyan akadályok, mint például padok alól is eltávolíthasd. Ez lehetővé teszi az eszköz magasságának igazítását a felhasználó testmagasságához is.

Swivelling cleaning head of the battery weed remover

Szerszám nélküli sörtecserélés

A sörték pillanatok alatt, szerszámok nélkül cserélhetők. Csak csavard le és távolítsd el a közelség-asszisztenst, majd helyezz be egy új sörteszalagot. Egyszerű és gyors.

Bristle replacement without tools battery weed remover WRE

Az akkumulátoros gyomirtó kiemelkedő tulajdonságai

Nyerj könnyedén, gyorsan és fáradtság nélkül a gyomok elleni harcban a Kärcher vezeték nélküli gyomirtójával! A WRE 18-55 tökéletesen alkalmas a gyomok gyors eltávolítására, mivel az eszköz 18 V-os cserélhető akkumulátora és innovatív forgó kefefeje térdre kényszeríti a mohát és a gyomokat. Ha már a térdeknél tartunk... a tiedet megkíméli az állítható markolatnak köszönhetően. Élj fájdalommentesen és gyommentesen!

Bárhol is próbálkoznak a gyomok áttörni, a WRE 18-55-ben ellenfelükre találnak. Nagyon könnyen használható, csak egyszerűen mozgasd a vezeték nélküli gyomirtót a gyomok fölé, és már kész is.

Alkalmazási tippek

A felületi moha és gyomok eltávolításának a WRE 18-55 a legjobb módja.

Person removes moss on stone patio with Kärcher cordless weed remover

Könnyű és vegyszermentes

A WRE 18-55 segítségével a moha vegyszerek nélkül is könnyedén eltávolítható a kőfelületekről, például a teraszokról és a kerti ösvényekről.

Person removes weeds effortlessly from joints and stair edges with the Kärcher cordless weed remover

Precíz vágás

A gyomok a kő illesztéseihez vagy lépcsőszéli élekhez tolhatók és tisztán vághatók.

Person removes weeds on a stone terrace with the Kärcher cordless weed remover

Ergonomikus használat

A WRE-t sok trimmerrel ellentétben nem kell a levegőben tartani, hanem kényelmesen és megfelelő szögben működtethető a közelség-asszisztensre hagyatkozva.

Person removes weeds on a stone staircase with the Kärcher cordless weed remover

Erőfeszítés nélküli munkapozíció

A közelség-asszisztens egy 360°-ban forgó félgömb, ami energiamegtakarító munkapozíciót tesz lehetővé, és a kefefejet az optimális szögben tartja.

Person removes weeds between paving stones with the Kärcher cordless weed remover

Hatékony kefefej használat

A beállított kefe forgási iránya miatt a kefefej akkor a leghatékonyabb, ha a bal oldalon használod.

Felületek és gyomok példái

Nincs több vegyszer és hajlongás. A WRE könnyen használható, és megerőltetés nélkül távolítja el a mohát és a gyomokat a különféle keményfelületekről.

Kerbs

Szegélyek

Stairs

Lépcsők

Grasses between paving stones

Nem alkalmas fű és túlzott gyomnövekedés esetén

Moss between paving stones

Mohás repedések

Mossy surfaces

Mohás felületek

Dandelion growth

Pitypang

Plantain family

Útifűfélék

Cobblestones

Macskakövek

Paving stones

Járólapok

18 V-os Kärcher Akkumulátoros Rendszer

WRE 18-55 Akkumulátoros Készlet

Az ergonomikus WRE 18-55 Akkumulátoros Készlettel könnyedén eltávolíthatod a csúnya mohát anélkül, hogy megerőltetnéd a hátad vagy a térded. Az akkumulátor és a töltő már benne van ebben a szettben, így azonnal kezdheted a munkát.

Akkumulátor feszültsége: 18 V
Kefe sebessége: 2300 - 2800 (U/min)
Kefe átmérője: 180 mm
Üzemidő egy töltéssel: kb. 15 perc*
Súly kiegészítők nélkül: 2,9 kg
Töltőkészülék: Kärcher akkumulátoros gyorstöltő 18 V
Akkumulátor tartozék: 18 V/2.5 Ah


*Maximális teljesítmény a 18 V / 2.5 Ah a cserélhető akkumulátoros Kärcher készülékkel.

Kärcher Akkumulátoros Energia platform

Units of the 18 V Kärcher Battery Power battery platform

Íme az összes eszköz a 18 V-os Kärcher Akkumulátoros Energia kínálatában

A vezeték nélküli gyomirtó a 18 V-os Kärcher Akkumulátoros Energia kínálat része. Fedezd fel a termékek széles választékát, és nézd meg, mely egyéb eszközökkel kompatibilis még ez az akkumulátor!

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