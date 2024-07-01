VEZETÉK NÉLKÜLI GYOMIRTÓ
A gyomok eltávolítása nehéz feladat, és még nehezebb távol tartani őket. Szerencsére a Kärcher kifejlesztett egy eszközt, amely gyorsan és egyszerűen szabadul meg tőlük. A WRE 18-55 vezeték nélküli gyomirtó cserélhető, 18 V-os lítium-ion akkumulátorral, forgó kefefejjel és állítható markolattal rendelkezik, így tökéletesen alkalmas olyan felületekről való gyomeltávolításra, mint a kő, a csempe vagy a beton, anélkül, hogy le kellene térdelned.
Az akkumulátoros gyomirtó jellemzői
Innovatív kefefej a felületi gyomeltávolításhoz
A speciálisan beállított nejlon sörtéknek és az akár 2800 fordulat/perc sebességnek köszönhetően a felületi gyomokat és a mohát könnyedén eltávolíthatod a lépcsőkről és a kőfelületekről.
Akkumulátorral működő gyomirtó forgó tisztítófejjel
A tisztítófej szögét egy gombnyomással beállíthatod annak érdekében, hogy a gyomokat az olyan akadályok, mint például padok alól is eltávolíthasd. Ez lehetővé teszi az eszköz magasságának igazítását a felhasználó testmagasságához is.
Szerszám nélküli sörtecserélés
A sörték pillanatok alatt, szerszámok nélkül cserélhetők. Csak csavard le és távolítsd el a közelség-asszisztenst, majd helyezz be egy új sörteszalagot. Egyszerű és gyors.
Az akkumulátoros gyomirtó kiemelkedő tulajdonságai
Nyerj könnyedén, gyorsan és fáradtság nélkül a gyomok elleni harcban a Kärcher vezeték nélküli gyomirtójával! A WRE 18-55 tökéletesen alkalmas a gyomok gyors eltávolítására, mivel az eszköz 18 V-os cserélhető akkumulátora és innovatív forgó kefefeje térdre kényszeríti a mohát és a gyomokat. Ha már a térdeknél tartunk... a tiedet megkíméli az állítható markolatnak köszönhetően. Élj fájdalommentesen és gyommentesen!
Bárhol is próbálkoznak a gyomok áttörni, a WRE 18-55-ben ellenfelükre találnak. Nagyon könnyen használható, csak egyszerűen mozgasd a vezeték nélküli gyomirtót a gyomok fölé, és már kész is.
Alkalmazási tippek
A felületi moha és gyomok eltávolításának a WRE 18-55 a legjobb módja.
Könnyű és vegyszermentes
A WRE 18-55 segítségével a moha vegyszerek nélkül is könnyedén eltávolítható a kőfelületekről, például a teraszokról és a kerti ösvényekről.
Precíz vágás
A gyomok a kő illesztéseihez vagy lépcsőszéli élekhez tolhatók és tisztán vághatók.
Ergonomikus használat
A WRE-t sok trimmerrel ellentétben nem kell a levegőben tartani, hanem kényelmesen és megfelelő szögben működtethető a közelség-asszisztensre hagyatkozva.
Erőfeszítés nélküli munkapozíció
A közelség-asszisztens egy 360°-ban forgó félgömb, ami energiamegtakarító munkapozíciót tesz lehetővé, és a kefefejet az optimális szögben tartja.
Hatékony kefefej használat
A beállított kefe forgási iránya miatt a kefefej akkor a leghatékonyabb, ha a bal oldalon használod.
Felületek és gyomok példái
Nincs több vegyszer és hajlongás. A WRE könnyen használható, és megerőltetés nélkül távolítja el a mohát és a gyomokat a különféle keményfelületekről.
Szegélyek
Lépcsők
Nem alkalmas fű és túlzott gyomnövekedés esetén
Mohás repedések
Mohás felületek
Pitypang
Útifűfélék
Macskakövek
Járólapok
18 V-os Kärcher Akkumulátoros Rendszer
WRE 18-55 Akkumulátoros Készlet
Az ergonomikus WRE 18-55 Akkumulátoros Készlettel könnyedén eltávolíthatod a csúnya mohát anélkül, hogy megerőltetnéd a hátad vagy a térded. Az akkumulátor és a töltő már benne van ebben a szettben, így azonnal kezdheted a munkát.
Akkumulátor feszültsége: 18 V
Kefe sebessége: 2300 - 2800 (U/min)
Kefe átmérője: 180 mm
Üzemidő egy töltéssel: kb. 15 perc*
Súly kiegészítők nélkül: 2,9 kg
Töltőkészülék: Kärcher akkumulátoros gyorstöltő 18 V
Akkumulátor tartozék: 18 V/2.5 Ah
*Maximális teljesítmény a 18 V / 2.5 Ah a cserélhető akkumulátoros Kärcher készülékkel.
Kärcher Akkumulátoros Energia platform
Íme az összes eszköz a 18 V-os Kärcher Akkumulátoros Energia kínálatában
A vezeték nélküli gyomirtó a 18 V-os Kärcher Akkumulátoros Energia kínálat része. Fedezd fel a termékek széles választékát, és nézd meg, mely egyéb eszközökkel kompatibilis még ez az akkumulátor!