Az akkumulátoros gyomirtó kiemelkedő tulajdonságai

Nyerj könnyedén, gyorsan és fáradtság nélkül a gyomok elleni harcban a Kärcher vezeték nélküli gyomirtójával! A WRE 18-55 tökéletesen alkalmas a gyomok gyors eltávolítására, mivel az eszköz 18 V-os cserélhető akkumulátora és innovatív forgó kefefeje térdre kényszeríti a mohát és a gyomokat. Ha már a térdeknél tartunk... a tiedet megkíméli az állítható markolatnak köszönhetően. Élj fájdalommentesen és gyommentesen!

Bárhol is próbálkoznak a gyomok áttörni, a WRE 18-55-ben ellenfelükre találnak. Nagyon könnyen használható, csak egyszerűen mozgasd a vezeték nélküli gyomirtót a gyomok fölé, és már kész is.