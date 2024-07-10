Elég fényes.

Ismerd meg a nagy teljesítményű LED munkalámpánkat, amely az új 18 V Kärcher Battery Power akkumulátoros sorozat része! Két csatlakozójával a világító fej bármilyen kívánt irányba történő rugalmas elforgatását lehetővé teszi, emellett lenyűgöző, akár 280 lumen fényerőt kínál két különböző szinten. De ez még nem minden! Ez az akkumulátoros lámpa egy integrált power bank funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi nemcsak az okostelefon, hanem sok más eszköz töltését is. Szerezd be a legjobb világítási megoldást, amely még a sötétben sem hagy cserben! Mindez ráadásul egy 18/25-ös akkumulátorral és 9 órás működési idővel. Sőt, a nagy, 18/50-es akkumulátorral felszerelt újratölthető lámpa működési ideje kétszer ilyen hosszú.