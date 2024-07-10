AKKUMULÁTOROS LÁMPA
A fény a sötétségben: az újratölthető akkumulátoros lámpa jobb megvilágítást biztosít bárhol, ahol több fényre van szükséged a sötétben végzett munka vagy szabadidős tevékenységek során. Az integrált power bank funkciónak köszönhetően elektronikus eszközöket (például okostelefonokat vagy táblagépeket) is tölthetsz vele. Rugalmasabb, mint bármely zseblámpa, és mobilabb, mint egy kábellel ellátott reflektor: ez az MFL 2-18 újratölthető akkumulátoros lámpa.
Elég fényes.
Ismerd meg a nagy teljesítményű LED munkalámpánkat, amely az új 18 V Kärcher Battery Power akkumulátoros sorozat része! Két csatlakozójával a világító fej bármilyen kívánt irányba történő rugalmas elforgatását lehetővé teszi, emellett lenyűgöző, akár 280 lumen fényerőt kínál két különböző szinten. De ez még nem minden! Ez az akkumulátoros lámpa egy integrált power bank funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi nemcsak az okostelefon, hanem sok más eszköz töltését is. Szerezd be a legjobb világítási megoldást, amely még a sötétben sem hagy cserben! Mindez ráadásul egy 18/25-ös akkumulátorral és 9 órás működési idővel. Sőt, a nagy, 18/50-es akkumulátorral felszerelt újratölthető lámpa működési ideje kétszer ilyen hosszú.
Az akkumulátoros lámpa jellemzői
Két fényerőszint
A két fényerőszint lehetővé teszi a fényerő alkalmazkodását az adott felhasználási helyzethez attól függően, hogy maximális fényerő (280 lm) vagy tompított fény (80 lm) szükséges.
Rugalmas csatlakozók
Az optimális megvilágítást két rugalmas csatlakozó teszi lehetővé – bármilyen irányba, az akkumulátoros lámpa helyzetétől függetlenül.
Power bank funkció
A beépített power bank funkció lehetővé teszi, hogy menet közben elektronikus eszközöket (például okostelefonokat vagy táblagépeket) tölts.
Hordozófogantyú
A kényelmes hordozófogantyúval a lámpa könnyen hordozható.
18 V Kärcher cserélhető akkumulátor
A 18 V-os Kärcher cserélhető akkumulátor hosszú működési időt és korlátlan rugalmasságot biztosít.
Alkalmazási területek
Megvilágítás
Sötét területek megvilágításához a műhelyben, pincében vagy padláson való munka során.
Szabadidős tevékenységek
Szabadidős tevékenységekhez, például kempingezéskor vagy a teraszon.
Töltés
Elektronikus eszközök töltésére útközben.