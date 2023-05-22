A KÁD ÉS A ZUHANY TISZTÍTÁSA
Idővel a kádon, csempéken és a zuhanykabinban is makacs szennyeződések halmozódnak fel. Ez az úgynevezett "szappanlerakódás", ami a vízkövet tartalmazó víz és a szappan kombinációjából képződik, és gyakran nem távolítható el a kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószerekkel. A megfelelő eszközökkel és néhány trükkel azonban garantáltan sikerrel járhatsz.
Hogyan képződik a szappanlerakódás?
A szappanlerakódás akkor alakul ki, amikor a hagyományos szappanban lévő zsírsavak reakcióba lépnek a kemény víz ásványaival. A fürdőben vagy a zuhanyzóban használt ápolószerek, például a sampon vagy a tusfürdő, fokozatosan alakítják ki ezt a lerakódást, amely zsíros, kissé olajos bevonatot képez a csempéken, kerámián, üvegen és műanyag felületeken. A víz önmagában nem elegendő ennek eltávolítására, és még a hagyományos tisztítószerekkel történő takarítás után is gyakran marad egy kissé olajos réteg a felületen. Itt a speciális tisztítószerek hatékonyabb megoldásnak bizonyulnak. Ha ezt el szeretnéd kerülni, a makacs szennyeződéseket gőztisztítóval vagy házi szerekkel is kezelheted.
Szappanlerakódások eltávolítása gőztisztítóval
A szappanmaradványokat és szennyeződéseket a kádban és a zuhanyzóban forró gőzzel nagyon kíméletesen el lehet távolítani. A gőztisztító minden felületen használható, még kőcsempéken is, így az egész zuhanykabin vagy kád, beleértve a szerelvényeket is, egy lépésben tisztítható.
Így működik:
- Használd a kézi fúvókát mikroszálas tisztítóronggyal; de az érzékeny felületeken mikroszálas súrolókendőt is használhatsz.
- Miközben a gőzt kiengeded, alkalmazd a kézi fúvókát a csempéken, üvegfelületeken és kerámián lévő szennyeződések felett. A szappanlerakódás feloldódik és felszívódik a mikroszálas kendőbe. Nagyobb területek esetén a padlófúvóka segítségével még gyorsabban végezhetsz.
- A szerelvényeket kis körkefével tisztítsd a gőz kiengedése közben, hogy eltávolítsd a vízkőlerakódásokat.
- Szükség esetén a lefolyót is lehet gőzzel tisztítani.
- Végül minden felületet száríts meg mikroszálas kendővel vagy ablakporszívóval - és voilá, minden újra tiszta és csillogó lesz.
Hatékony házi szerek a kád és a zuhany tisztításához
Az ecet és a mosogatószer keveréke szintén hatékony a szappanmaradványok ellen. Keverd össze mindkettőt némi vízzel egy tartályban vagy permetező palackban. A felületen dolgozd el bőségesen az ecet és a mosogatószer keverékét szivaccsal, és hagyd hatni néhány percig. Ezután alaposan súrold le a szappanmaradványokat, és öblítsd le tiszta vízzel. Az üvegfelületeket üvegtisztítóval polírozd, vagy távolítsd el a lerakódásokat gőztisztítással. A szerelvények bevonata gyakran érzékeny a savakra, ezért ne hagyd túl sokáig hatni a keveréket, és öblítsd bőséges friss vízzel. Alternatíva lehet a citromsav is: adj 3-5 evőkanálnyit 1 liter vízhez, majd használd ezt a felületek kezelésére. A citromsav előnye az ecettel szemben, hogy szagtalan.
Mosogatószer helyett sütőport vagy szódabikarbónát is használhatsz. Adj hozzá elegendő ecetet, hogy pépes állagot kapj. Ezután kend fel a pépet a szennyezett területekre, és hagyd hatni 10-15 percig. Ezután súrold szivaccsal, míg a szappanlerakódás fel nem oldódik, és öblítsd le tiszta vízzel.
Figyelem: a kőcsempék érzékenyek a savakra. Ne használj ecetet vagy citromsavat rajtuk.
Szappanlerakódások eltávolítása tisztítószerrel
A szappanlerakódások hatékonyan eltávolíthatók tisztítószerrel. Azonban van néhány dolog, amit szem előtt kell tartani:
- Hogy megakadályozd, hogy a tisztítószer beszivárogjon a csempe fugáiba, először vízzel nedvesítsd be őket.
- Ezután távolítsd el a felesleges vizet a csempékről, hogy megakadályozd a tisztítószer hígulását. Erre használhatsz például egy ablakporszívót.
- Vigyél fel lúgos tisztítószert (hígítatlanul) a felületre részletekben egy puha, nem karcoló szivaccsal vagy súrolóval, és hagyd hatni 3-5 percig. Ezután ismét súrold át a felületet. Alternatív megoldásként szaniter-tisztítószer is működik a szappanmaradványok ellen.
- Végül tiszta vízzel öblítsd le addig, míg minden tisztítószer-maradvány el nem tűnik.
Egyszerű megelőzés: hogyan kerülheted el a szappanmaradványok és a vízkő lerakódását
A fürdőszoba vízkőmentesítése nem egy olyan dolog, amit halogatnod kellene. Ha rendszeresen tisztítasz és néhány dolgot figyelembe veszel, elkerülheted, hogy később órákon át kelljen súrolnod. Ezek a tippek segítenek, hogy a szappanmaradványok ne alakuljanak ki olyan gyorsan a zuhanykabinban vagy a kádban:
- Minden zuhanyzás vagy fürdés után öblítsd le az összes felületet hideg vízzel. Ez közvetlenül eltávolítja a szappanmaradványokat.
- Mindig szárítsd meg a zuhanykabin vagy a kád falait használat után egy kendővel, egy gumilapos zuhanylehúzóval vagy egy ablakporszívóval, hogy a lerakódásoknak és vízkőnek ne legyen esélye kialakulni.
- Ha zuhanyfüggönyöd van, rázd ki és szárítsd meg minden zuhanyzás után.
- Hogy biztosítsd a szerelvények vízkőmentességét, szárítsd meg azokat is mikroszálas kendővel.
Ez ráadásul megelőzi a penész kialakulását is a nedves helyiségekben.
Elektromos támogatás: egy vezeték nélküli törlő
A rezgő, vezeték nélküli törlő nemcsak az ablakok tisztítására használható, hanem a csempék és zuhanykabinok tisztítására is. Az integrált tartályban lévő tisztítószer közvetlenül a törlőkendőn keresztül kerül felvitelre, és a rezgések eltávolítják a szennyeződéseket a sima felületekről anélkül, hogy fárasztó súrolásra lenne szükség. A különböző alkalmazási területekhez kaphatók megfelelő törlőkendők. A speciális csempetörlők abrazív és nedvszívó szálak keverékét tartalmazzák, ami ideális a fürdőszobai használatra.