A KÁD ÉS A ZUHANY TISZTÍTÁSA

Idővel a kádon, csempéken és a zuhanykabinban is makacs szennyeződések halmozódnak fel. Ez az úgynevezett "szappanlerakódás", ami a vízkövet tartalmazó víz és a szappan kombinációjából képződik, és gyakran nem távolítható el a kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószerekkel. A megfelelő eszközökkel és néhány trükkel azonban garantáltan sikerrel járhatsz.

Kärcher tips for cleaning the shower

Hogyan képződik a szappanlerakódás?

A szappanlerakódás akkor alakul ki, amikor a hagyományos szappanban lévő zsírsavak reakcióba lépnek a kemény víz ásványaival. A fürdőben vagy a zuhanyzóban használt ápolószerek, például a sampon vagy a tusfürdő, fokozatosan alakítják ki ezt a lerakódást, amely zsíros, kissé olajos bevonatot képez a csempéken, kerámián, üvegen és műanyag felületeken. A víz önmagában nem elegendő ennek eltávolítására, és még a hagyományos tisztítószerekkel történő takarítás után is gyakran marad egy kissé olajos réteg a felületen. Itt a speciális tisztítószerek hatékonyabb megoldásnak bizonyulnak. Ha ezt el szeretnéd kerülni, a makacs szennyeződéseket gőztisztítóval vagy házi szerekkel is kezelheted.

Removing soap scum with a Kärcher steam cleaner

Szappanlerakódások eltávolítása gőztisztítóval

A szappanmaradványokat és szennyeződéseket a kádban és a zuhanyzóban forró gőzzel nagyon kíméletesen el lehet távolítani. A gőztisztító minden felületen használható, még kőcsempéken is, így az egész zuhanykabin vagy kád, beleértve a szerelvényeket is, egy lépésben tisztítható.

Így működik:

  • Használd a kézi fúvókát mikroszálas tisztítóronggyal; de az érzékeny felületeken mikroszálas súrolókendőt is használhatsz.
  • Miközben a gőzt kiengeded, alkalmazd a kézi fúvókát a csempéken, üvegfelületeken és kerámián lévő szennyeződések felett. A szappanlerakódás feloldódik és felszívódik a mikroszálas kendőbe. Nagyobb területek esetén a padlófúvóka segítségével még gyorsabban végezhetsz.
  • A szerelvényeket kis körkefével tisztítsd a gőz kiengedése közben, hogy eltávolítsd a vízkőlerakódásokat.
  • Szükség esetén a lefolyót is lehet gőzzel tisztítani.
  • Végül minden felületet száríts meg mikroszálas kendővel vagy ablakporszívóval - és voilá, minden újra tiszta és csillogó lesz.

Hatékony házi szerek a kád és a zuhany tisztításához

Az ecet és a mosogatószer keveréke szintén hatékony a szappanmaradványok ellen. Keverd össze mindkettőt némi vízzel egy tartályban vagy permetező palackban. A felületen dolgozd el bőségesen az ecet és a mosogatószer keverékét szivaccsal, és hagyd hatni néhány percig. Ezután alaposan súrold le a szappanmaradványokat, és öblítsd le tiszta vízzel. Az üvegfelületeket üvegtisztítóval polírozd, vagy távolítsd el a lerakódásokat gőztisztítással. A szerelvények bevonata gyakran érzékeny a savakra, ezért ne hagyd túl sokáig hatni a keveréket, és öblítsd bőséges friss vízzel. Alternatíva lehet a citromsav is: adj 3-5 evőkanálnyit 1 liter vízhez, majd használd ezt a felületek kezelésére. A citromsav előnye az ecettel szemben, hogy szagtalan.

Mosogatószer helyett sütőport vagy szódabikarbónát is használhatsz. Adj hozzá elegendő ecetet, hogy pépes állagot kapj. Ezután kend fel a pépet a szennyezett területekre, és hagyd hatni 10-15 percig. Ezután súrold szivaccsal, míg a szappanlerakódás fel nem oldódik, és öblítsd le tiszta vízzel.

Figyelem: a kőcsempék érzékenyek a savakra. Ne használj ecetet vagy citromsavat rajtuk.

Household remedies

Szappanlerakódások eltávolítása tisztítószerrel

A szappanlerakódások hatékonyan eltávolíthatók tisztítószerrel. Azonban van néhány dolog, amit szem előtt kell tartani:

  1. Hogy megakadályozd, hogy a tisztítószer beszivárogjon a csempe fugáiba, először vízzel nedvesítsd be őket.
  2. Ezután távolítsd el a felesleges vizet a csempékről, hogy megakadályozd a tisztítószer hígulását. Erre használhatsz például egy ablakporszívót.
  3. Vigyél fel lúgos tisztítószert (hígítatlanul) a felületre részletekben egy puha, nem karcoló szivaccsal vagy súrolóval, és hagyd hatni 3-5 percig. Ezután ismét súrold át a felületet. Alternatív megoldásként szaniter-tisztítószer is működik a szappanmaradványok ellen.
  4. Végül tiszta vízzel öblítsd le addig, míg minden tisztítószer-maradvány el nem tűnik.
Drying the bathtub with a Kärcher microfibre cloth

Egyszerű megelőzés: hogyan kerülheted el a szappanmaradványok és a vízkő lerakódását

A fürdőszoba vízkőmentesítése nem egy olyan dolog, amit halogatnod kellene. Ha rendszeresen tisztítasz és néhány dolgot figyelembe veszel, elkerülheted, hogy később órákon át kelljen súrolnod. Ezek a tippek segítenek, hogy a szappanmaradványok ne alakuljanak ki olyan gyorsan a zuhanykabinban vagy a kádban:

  • Minden zuhanyzás vagy fürdés után öblítsd le az összes felületet hideg vízzel. Ez közvetlenül eltávolítja a szappanmaradványokat.
  • Mindig szárítsd meg a zuhanykabin vagy a kád falait használat után egy kendővel, egy gumilapos zuhanylehúzóval vagy egy ablakporszívóval, hogy a lerakódásoknak és vízkőnek ne legyen esélye kialakulni. 
  • Ha zuhanyfüggönyöd van, rázd ki és szárítsd meg minden zuhanyzás után.
  • Hogy biztosítsd a szerelvények vízkőmentességét, szárítsd meg azokat is mikroszálas kendővel.

Ez ráadásul megelőzi a penész kialakulását is a nedves helyiségekben.

Elektromos támogatás: egy vezeték nélküli törlő

A rezgő, vezeték nélküli törlő nemcsak az ablakok tisztítására használható, hanem a csempék és zuhanykabinok tisztítására is. Az integrált tartályban lévő tisztítószer közvetlenül a törlőkendőn keresztül kerül felvitelre, és a rezgések eltávolítják a szennyeződéseket a sima felületekről anélkül, hogy fárasztó súrolásra lenne szükség. A különböző alkalmazási területekhez kaphatók megfelelő törlőkendők. A speciális csempetörlők abrazív és nedvszívó szálak keverékét tartalmazzák, ami ideális a fürdőszobai használatra.

Cleaning the shower with the Kärcher cordless wiper

Alkalmas termékek kádakhoz és zuhanyzókhoz

Kärcher steam cleaner

Gőztisztító

Kärcher cordless window cleaner

Vezeték nélküli ablaktisztító

Kärcher cordless wiper

Vezeték nélküli törlő

Kärcher microfibre cloth

Kézi tisztítóberendezés

Kärcher sanitary cleaner CA 20 R

Szaniter tisztító

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