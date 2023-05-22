Hatékony házi szerek a kád és a zuhany tisztításához

Az ecet és a mosogatószer keveréke szintén hatékony a szappanmaradványok ellen. Keverd össze mindkettőt némi vízzel egy tartályban vagy permetező palackban. A felületen dolgozd el bőségesen az ecet és a mosogatószer keverékét szivaccsal, és hagyd hatni néhány percig. Ezután alaposan súrold le a szappanmaradványokat, és öblítsd le tiszta vízzel. Az üvegfelületeket üvegtisztítóval polírozd, vagy távolítsd el a lerakódásokat gőztisztítással. A szerelvények bevonata gyakran érzékeny a savakra, ezért ne hagyd túl sokáig hatni a keveréket, és öblítsd bőséges friss vízzel. Alternatíva lehet a citromsav is: adj 3-5 evőkanálnyit 1 liter vízhez, majd használd ezt a felületek kezelésére. A citromsav előnye az ecettel szemben, hogy szagtalan.

Mosogatószer helyett sütőport vagy szódabikarbónát is használhatsz. Adj hozzá elegendő ecetet, hogy pépes állagot kapj. Ezután kend fel a pépet a szennyezett területekre, és hagyd hatni 10-15 percig. Ezután súrold szivaccsal, míg a szappanlerakódás fel nem oldódik, és öblítsd le tiszta vízzel.

Figyelem: a kőcsempék érzékenyek a savakra. Ne használj ecetet vagy citromsavat rajtuk.