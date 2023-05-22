Az automatikus öntözés előnyei a kertben

Az automatikus öntözőrendszer előnyei könnyen összefoglalhatók: Az öntözőkannával vagy hagyományos locsolófejekkel történő öntözéshez képest rengeteg időt spórolhatunk meg az automata rendszerrel. Ezen felül ez a módszer vizet is takarít meg, és sokkal környezetbarátabb, mint kézzel locsolni a kertet csapvízzel. Az automatikus öntözőrendszer segítségével hatékonyan, akár egyéni igények szerint beállítható szórófejekkel és időzítőkkel végezhető az öntözés – akkor is, ha éppen dolgozunk vagy nyaralunk.

Egy további előny, hogy az automatikus öntözés esővízzel vagy talajvízzel nem használja el az értékes ivóvizet. Az esővíz ciszternákban vagy víztartályokban gyűjthető, majd szivattyúval és tömlőrendszerrel kapcsolható az automata rendszerhez. Ugyanez a megoldás működik talajvízzel vagy kútvízzel is, amelyet egy kerti szivattyúval hatékonyan eloszthatunk a kertben.