A kert automatikus öntözése
Egy buja, zöld pázsit, gyönyörű virágágyások és színes virágmező – minden kertész álma a nyári hónapokban! Azonban, bár a kertgondozás hobbi és szenvedély, jelentős munkával is jár. A növények és a gyep öntözése különösen sok időt és energiát igényel naponta a meleg hónapokban. Egy automatikus öntözőrendszer használatával azonban elkerülhetjük ezt az időigényes folyamatot, miközben értékes vizet is megtakaríthatunk. Az alábbiakban áttekintést adunk a különböző rendszerekről, valamint az esővíz vagy talajvíz automatikus öntözésének módjáról.
Az automatikus öntözés előnyei a kertben
Az automatikus öntözőrendszer előnyei könnyen összefoglalhatók: Az öntözőkannával vagy hagyományos locsolófejekkel történő öntözéshez képest rengeteg időt spórolhatunk meg az automata rendszerrel. Ezen felül ez a módszer vizet is takarít meg, és sokkal környezetbarátabb, mint kézzel locsolni a kertet csapvízzel. Az automatikus öntözőrendszer segítségével hatékonyan, akár egyéni igények szerint beállítható szórófejekkel és időzítőkkel végezhető az öntözés – akkor is, ha éppen dolgozunk vagy nyaralunk.
Egy további előny, hogy az automatikus öntözés esővízzel vagy talajvízzel nem használja el az értékes ivóvizet. Az esővíz ciszternákban vagy víztartályokban gyűjthető, majd szivattyúval és tömlőrendszerrel kapcsolható az automata rendszerhez. Ugyanez a megoldás működik talajvízzel vagy kútvízzel is, amelyet egy kerti szivattyúval hatékonyan eloszthatunk a kertben.
Automatikus öntözés: Kézi vagy számítógépes vezérlés
Ha egy automatikus öntözőrendszer beszerzését fontolgatjuk, néhány kérdést először tisztázni kell. Nemcsak azt kell megérteni, hogyan működik az automatikus öntözés, és milyen rendszerek állnak rendelkezésre, hanem azt is, hogy a saját kertünk mérete és minősége milyen típusú rendszert igényel. Fontos kérdés például, hogy milyen típusú tömlőrendszer alkalmas, illetve hogy milyen vízforrást használunk az ágyások, sövények és pázsit célzott öntözéséhez. Az alapkérdések megválaszolásával a munka jelentős része már el is van végezve, hiszen a rendszer telepítése egyszerű és néhány perc alatt elvégezhető.
Hogyan működik az automatikus öntözés?
Az automatikus öntözés három fő típusa közül választhatunk. Kezdetben egy modern tömlőrendszer, amely automatikusan működő szórófejekkel osztja el a vizet, elegendő lehet. Ez az egyszerűbb változat olcsó, és nem igényel különösebb tervezést, mivel a mobil és egyénileg állítható szórófejek könnyen elhelyezhetők a kert kívánt területén.
Ha azonban nemcsak a gyep, hanem például virágágyások és fűszernövények célzott öntözéséről is szó van, egy intelligens öntözőrendszerre lehet szükség, amely minden növényt az igényeinek megfelelően lát el vízzel. Itt a mikro-csepegtetési módszer alkalmazása ajánlott. A víz tömlőkön keresztül jut el számos csepegtető és mikro permetező fúvókához, így a növényeket nemcsak hatékonyan, hanem a vízfelhasználás szempontjából takarékosan is öntözzük. A csepegtető tömlőket hagyományos tömlőként az ágyásba vagy köré helyezhetjük, és a tömlőhossz szükség szerint alakítható.
Milyen vízforrást használjunk a kert öntözéséhez?
Akár kézi öntözést, akár automata rendszert használunk, mindig kérdés, hogy milyen vízforrást érdemes választani. A legkézenfekvőbb megoldás a csapvíz használata, amelyhez a kerti tömlőt vagy az öntözőrendszert közvetlenül a ház vízvezetékéhez csatlakoztatjuk.
Nagyobb kertek esetén érdemes lehet kutat fúratni, és az összegyűjtött talaj- vagy esővízzel öntözni a kertet. Bár ez kezdeti költségekkel jár, a befektetés néhány év alatt megtérülhet. Az esővízgyűjtés ciszternákban vagy gyűjtőtartályokban is kiváló megoldás, és hordószivattyú vagy kerti szivattyú segítségével egyszerűen adagolható a kertben.
Prémium megoldás: Automata öntözés vízidőzítővel
Akik teljesen automatikus öntözést szeretnének, azoknak a vízidőzítők jelentik a megoldást. Még ha nyaralunk vagy dolgozunk is, nem kell aggódnunk amiatt, hogy növényeink nem kapnak elég vizet. Az időzítő segítségével előre beállítható egy öntözési intervallum, így a kert egy előre meghatározott időpontban automatikusan öntözhető.
A vízidőzítőt a ház vízcsatlakozójához kell rögzíteni, és attól függően, hogy milyen modellt választunk, akár egytől háromig terjedő elosztórendszer is csatlakoztatható hozzá. Egy egyszerű öntözőóra esetén például csak az öntözési időt állíthatjuk be manuálisan. Legfeljebb két óra elteltével – vagy korábban, ha szükséges – az öntözés automatikusan leáll.
Még nagyobb szabadságot biztosítanak az érzékelővel ellátott vízidőzítők. Ezek nemcsak napi egyszeri öntözést biztosítanak, hanem érzékelőkkel mérik a talaj nedvességét is. Az érzékelő jelét az időzítő egységhez küldi, amely ez alapján automatikusan elindítja vagy leállítja az öntözést. Ez a modern és hatékony módja annak, hogy biztosítsuk növényeink megfelelő vízellátását.