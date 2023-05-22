További lehetőségek a kerti hulladékok felhasználására

A tél beállta előtt több kerti hulladékból, például levelekből, gallyakból és ágakból készíthetünk egy vagy több rakást, amely különböző állatoknak, mint például sündisznóknak, egereknek és rovaroknak biztosít menedéket. Alternatív megoldásként komposzthalom is létrehozható fűnyesedékből és levelekből. Mikroorganizmusok és giliszták lebontják ezt az anyagot, és idővel tápanyagban gazdag humusz képződik belőle.

Kerti hulladékok komposztálása

Fontos megjegyezni, hogy a komposztálás sikeressége a megfelelő keverési arányokon múlik. Nem minden fa levelei alkalmasak komposztálásra, mivel sok levél alacsony tápanyagtartalmú. A komposztáló helyének részben árnyékosnak kell lennie, és nyitott földön kell lennie, nem szabad lezárt területre helyezni. Ha ezeket figyelembe vesszük a kert téliesítésekor, tavasszal friss humusszal gazdagíthatjuk a kert talaját.