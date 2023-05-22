A kert téliesítése – milyen feladatokkal számolj?
Ősszel a kerttulajdonosoknak el kell kezdeniük felkészíteni a kertjüket a téli időszakra. Az időzítés kérdése egyszerűen megválaszolható – ideális esetben október közepe és november eleje között érdemes elvégezni ezt a feladatot. Ilyenkor néhány intézkedést kell hozni a gyep, az ágyások, a bokrok, a fák és a sövények kapcsán és az is fontos, hogy a kerti eszközöket helyesen tároljuk a hideg évszakban. Most segítunk néhány tippel, hogy kerted felkészülten várhassa a telet:
A gyep téliesítése
Aki szeretné, hogy a gyep biztonságban legyen télen, tavasszal dús, zöld fűben gyönyörködhet. Ennek érdekében fontos a gyep nyírása, mégpedig öt-hat centiméteres magasságra. Érdemes összegyűjteni a lehullott leveleket, apró gallyakat, mohát és fűnyesedéket is, hogy ne kezdjenek rothadni és ne penészedjenek meg. Ezáltal a gyep több fényhez jut, és jobban növekedhet, ehhez a legjobb eszköz egy gereblye. Végül érdemes az év utolsó gyeptrágyázását is elvégezni, amely fontos tápanyagokat biztosít a fű számára a téli hónapokra.
A cserepes növények ellenőrzése és bevitele a házba
A kert téliesítése során a legtöbb cserepes növényt érdemes a házba vinni, hogy ott átvészelhessék a telet. Egyes növények, mint például a levendula, a hunyor, a skarlát fukszia és a szarvacskás ibolya, télállóak, így a kertben is maradhatnak. Ezeket azonban olyan helyre kell tenni, ahol védettek az időjárás viszontagságaitól. Azokat a cserepes növényeket, amelyeknek a házban kell telelniük, előbb meg kell vizsgálni, nem beteg-e vagy kártevőkkel fertőzött-e. Ha igen, fennáll a veszélye annak, hogy a betegség vagy a kártevők átterjednek a többi növényre, különösen, ha közel állnak egymáshoz.
A bokrok, sövények és fák visszavágása
A kert téliesítésének következő lépéseként előkerülnek a sövényvágók metszőollók és fűrészek. Ezzel a lépéssel támogathatjuk a hosszú hajtásokat, és visszavághatjuk a beteg és elhalt ágakat a fákról. Fontos, hogy ezt az első fagy előtt tegyük meg, hogy a metszésfelületeknek legyen idejük lezáródni. A sövények visszavágásakor érdemes trapéz alakot kialakítani – alul szélesebb, felül keskenyebb legyen. Ezáltal az alsó hajtások is elegendő fényhez jutnak; ráadásul a téli időszakban a sövények formája is megmarad, még akkor is, ha nagyobb mennyiségű hó hullik rájuk.
Az ágyások karbantartása
Fontos a virág- és zöldségágyások felkészítése is. Az elhervadt és elhalt növényeket metszőollóval kell visszavágni tél előtt. A talaj tápanyagokkal való gazdagítása érdekében a felaprított növényi anyagot és leveleket hozzáadhatjuk a talajhoz. Gyakorlati szempontból a mulcs és a levelek is védelmet nyújtanak a fagy ellen.
További lehetőségek a kerti hulladékok felhasználására
A tél beállta előtt több kerti hulladékból, például levelekből, gallyakból és ágakból készíthetünk egy vagy több rakást, amely különböző állatoknak, mint például sündisznóknak, egereknek és rovaroknak biztosít menedéket. Alternatív megoldásként komposzthalom is létrehozható fűnyesedékből és levelekből. Mikroorganizmusok és giliszták lebontják ezt az anyagot, és idővel tápanyagban gazdag humusz képződik belőle.
Kerti hulladékok komposztálása
Fontos megjegyezni, hogy a komposztálás sikeressége a megfelelő keverési arányokon múlik. Nem minden fa levelei alkalmasak komposztálásra, mivel sok levél alacsony tápanyagtartalmú. A komposztáló helyének részben árnyékosnak kell lennie, és nyitott földön kell lennie, nem szabad lezárt területre helyezni. Ha ezeket figyelembe vesszük a kert téliesítésekor, tavasszal friss humusszal gazdagíthatjuk a kert talaját.
Kerti eszközök helyes tárolása
A kerti eszközök – például gereblyék, kaszák, tömlők és metszőollók – valamint az elektromos kerti szerszámok helyes tárolása fontos ahhoz, hogy megőrizzék funkcionalitásukat. Az alábbi tippeket betartva tavasszal is használhatjuk ezeket az eszközöket.
Az eszközök előkészítése tároláshoz
Alapvető fontosságú, hogy a kis kerti szerszámokat tisztán tároljuk. A lapátokról, gereblyékről és ásókról acélgyapottal, drótkefével vagy egy fúvókával, esetleg magasnyomású mosóval kell eltávolítani a szennyeződéseket. A motoros vagy akkumulátoros eszközökről a durva szennyeződéseket először kefével távolítsuk el, majd nedves tisztítókendővel töröljük át őket. A magasnyomású mosókat és más vízbeömléssel rendelkező eszközöket tél előtt ki kell üríteni, mivel maradék víz mindig marad bennük, ami megfagyva károsíthatja a készüléket. A tömlőket is teljesen ki kell üríteni, majd megszárítani és úgy feltekerni, hogy ne törjenek meg.
A kerti vízcsap téliesítése
A vízcsap téliesítése is elengedhetetlen. A fagyási károk és a csövek esetleges szivárgásának megelőzése érdekében el kell zárni a vízcsapot ellátó vízvezetéket, és a csapot nyitva kell hagyni. A vízgyűjtő hordók és az öntözőkannák tartalmát is teljesen ki kell üríteni. A víztároló hordók maradhatnak a szabadban nyitott leeresztővel, míg az öntözőkannákat ideálisan zárt térben kell tárolni. A kerti tavak szivattyúit le kell kapcsolni, a beömlő- és kifolyócsöveket ki kell üríteni, majd azokat fagymentes helyen kell tárolni.
Rozsda eltávolítása
A gyakran használt eszközök funkciójuk megőrzése érdekében fontos, hogy rendszeresen tisztán tartsuk őket – különösen téli tárolás előtt. A rozsda ellen a következő lépésekkel védekezhetünk:
- Tisztítsuk meg a szerszámokat vízzel és kefével a szennyeződésektől.
- Szárítsuk meg őket alaposan.
- Ha már kialakult a rozsda, acélgyapottal vagy drótkefével távolítsuk el.
- Végül alkalmazzunk védőolajat a felületeken, amely megakadályozza a további rozsdásodást.
Az eszközök tárolásának helye
Ideális esetben az eszközöket egy kerti tárolóban vagy szerszámos kamrában kell elhelyezni. A garázs vagy pince is megfelelő lehet, különösen, ha beszerzünk speciális rögzítési megoldásokat és polcrendszereket. A kerti szerszámokat télen soha ne hagyjuk a szabadban. A gumi hidegben törékennyé válhat, az anyagok pedig eldeformálódhatnak – nem is beszélve az érzékeny elektronikáról, amely az akkumulátoros fűnyírókban, sövényvágókban és robotfűnyírókban található. Ha ezeket a télre elpakoljuk, érdemes további szempontokat is figyelembe venni.
Útmutató: A magasnyomású mosók fagyálló tárolása
A magasnyomású mosót mindig fagyvédett helyen kell tárolni télen. Ha nincs lehetőség fűtött helyen való tárolásra, akkor is elengedhetetlen az összes víz maradéktalan eltávolítása a készülékből, hogy a fagy ne okozzon károkat.
A vízmaradék eltávolítása a magasnyomású mosóból
Ahhoz, hogy megakadályozzuk a fagy okozta károkat, érdemes eltávolítani a készülékből, tartozékokból és tömlőkből az összes maradék vizet. Ajánlatos leszerelni a tartozékokat, majd a magasnyomású mosót vízcsatlakozás nélkül körülbelül fél percre bekapcsolni, amíg teljesen kiszárad. Ha a készülék tisztítószer-tartállyal van felszerelve, azt is ki kell üríteni és át kell öblíteni tárolás előtt. Ehhez egyszerűen töltsünk körülbelül 0,2 liter friss vizet a tartályba, majd rövid ideig kapcsoljuk be a készüléket tisztítási módban. A víz így a tartályból távozik. Évente egyszer érdemes ellenőrizni és kitisztítani a magasnyomású mosó vízszűrőjét a vízellátásnál. Ezeket a feladatokat akár egyszerre is elvégezhetjük.
Akkumulátoros fűnyírók és robotfűnyírók téliesítése
Az akkumulátoros fűnyírókat és robotfűnyírókat télen nem szabad a kertben hagyni, mert az elektronika károsodhat. Az akkumulátort és a töltőállomást szintén beltérben kell tárolni a hideg hónapokra. Legkésőbb október végén, az utolsó fűnyírás után ajánlott ezeket a készülékeket száraz helyre vinni. A téli tároláshoz az akkumulátort körülbelül 75%-os töltöttségi szintre kell feltölteni. A lítium-ion akkumulátorok teljes lemerítése csökkenti azok élettartamát. Az akkumulátorokat ideális esetben 10 és 20 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni, ezért a legjobb, ha a házban helyezzük el őket a téli időszakban, míg maga a robotfűnyíró vagy akkumulátoros fűnyíró biztonságosan tárolható a szerszámoskamrában, pincében vagy garázsban.
Ha a robotfűnyíróban fixen beépített akkumulátor található, akkor az egész készüléket száraz helyen kell tárolni télen. Az akkumulátoros készülékeket, mint a kerti kisgépeket is, érdemes tisztán elrakni – nem szabad őket tömlővel vagy magasnyomású mosóval tisztítani, hanem inkább nedves ruhával töröljük át őket, hogy az elektronika ne sérüljön. A töltőállomás szétszereléséhez először az összes kábelcsatlakozót el kell távolítani, és a kábelek végeit fóliával kell megvédeni a nedvességtől és fagytól. Ha a töltőállomás érintkezői szennyezettek, finom szemcséjű csiszolópapírral tisztíthatók meg.
Kerti bútorok téliesítése
Függetlenül attól, hogy a kerti bútorok télálló anyagokból, mint például polyrattanból, alumíniumból vagy fából készültek, a hideg hónapokra érdemes őket tárolni, akárcsak az asztalterítőket és az ülőpárnákat. A száraz, hűvös helyek, mint a pince, garázs vagy kerti tároló a legalkalmasabbak erre. Csak az acél bútorok maradhatnak a kertben télen. Ha nincs elegendő hely a bútorok beltéri tárolására, használhatunk speciális védőhuzatokat. Az alábbi lépések követendők:
- Tisztítsuk meg a kerti bútorokat, és hagyjuk megszáradni.
- Biztonságosan rögzítsük a védőhuzatokat, figyelembe véve a szél hatását.
- A penészedés megelőzése érdekében biztosítsuk, hogy a levegő áramolhasson a bútorok körül.