Tipp 1: Mikor és hol kell összegyűjteni a leveleket?

Miért kell egyáltalán összegyűjteni a leveleket? Számos régióban előírás van arra, hogy a járdákról és felhajtókról, hasonlóan a hó és jég eltakarításához, el kell távolítani a leveleket. A járdákhoz közeli telkek tulajdonosainak kötelező a levelek összegyűjtése, ezt a feladatot azonban átadhatják a bérlőknek is. Fontos, hogy elég gyakran takarítsuk el a leveleket ahhoz, hogy a gyalogosok ne csússzanak el. Az autóutakon is ajánlott eltávolítani a leveleket ősszel, hogy a féktávolság ne növekedjen.

Ezzel szemben a fák és sövények alatti leveleket nem szükséges azonnal eltakarítani. Itt akár tavaszig is várhatunk, hiszen ezzel védelmet nyújtunk kisebb állatok, például sünök és rovarok számára. Emellett a levelek fagyvédelmet és természetes trágyát biztosítanak a kert növényeinek. Azonban fontos, hogy ne kerüljön túl vastag réteg a földre, amely elzárja a talajt a levegőtől. Ha attól tartunk, hogy az őszi viharok elfújják a leveleket, lefedhetjük őket ágakkal, például puhafa ágakkal. Tavasszal, márciusban vagy áprilisban eltávolíthatjuk a takarást és a leveleket is.

A gyepterületek kivételt képeznek. Akik gondozott pázsitot szeretnének, el kell távolítaniuk a leveleket, különben sárga foltok jelenhetnek meg ott, ahol a fű nem jut napfényhez. Elméletben ezt akár fűnyíróval is megtehetjük – a levélréteg vastagságától függően. Azonban a fűnyíróval történő levélgyűjtés nem túl állatbarát módszer. Jobban megfelel egy gereblye vagy energiatakarékos alternatívaként egy lombfúvó vagy lombszívó.