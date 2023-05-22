A levelek összegyűjtése: Öt tipp minden évszakra
Ősszel a legtöbb fa és bokor lehullatja színes leveleit. Mikor szükséges összegyűjteni a leveleket a járdáról, felhajtóról, gyepen és a kertben? Különösen, mivel a levelek gereblyézése és seprése fáradságos lehet nagyobb területeken. Ezekkel a tippekkel a kerttulajdonosok gyorsan és hatékonyan tisztíthatják meg a különböző területeket.
Tipp 1: Mikor és hol kell összegyűjteni a leveleket?
Miért kell egyáltalán összegyűjteni a leveleket? Számos régióban előírás van arra, hogy a járdákról és felhajtókról, hasonlóan a hó és jég eltakarításához, el kell távolítani a leveleket. A járdákhoz közeli telkek tulajdonosainak kötelező a levelek összegyűjtése, ezt a feladatot azonban átadhatják a bérlőknek is. Fontos, hogy elég gyakran takarítsuk el a leveleket ahhoz, hogy a gyalogosok ne csússzanak el. Az autóutakon is ajánlott eltávolítani a leveleket ősszel, hogy a féktávolság ne növekedjen.
Ezzel szemben a fák és sövények alatti leveleket nem szükséges azonnal eltakarítani. Itt akár tavaszig is várhatunk, hiszen ezzel védelmet nyújtunk kisebb állatok, például sünök és rovarok számára. Emellett a levelek fagyvédelmet és természetes trágyát biztosítanak a kert növényeinek. Azonban fontos, hogy ne kerüljön túl vastag réteg a földre, amely elzárja a talajt a levegőtől. Ha attól tartunk, hogy az őszi viharok elfújják a leveleket, lefedhetjük őket ágakkal, például puhafa ágakkal. Tavasszal, márciusban vagy áprilisban eltávolíthatjuk a takarást és a leveleket is.
A gyepterületek kivételt képeznek. Akik gondozott pázsitot szeretnének, el kell távolítaniuk a leveleket, különben sárga foltok jelenhetnek meg ott, ahol a fű nem jut napfényhez. Elméletben ezt akár fűnyíróval is megtehetjük – a levélréteg vastagságától függően. Azonban a fűnyíróval történő levélgyűjtés nem túl állatbarát módszer. Jobban megfelel egy gereblye vagy energiatakarékos alternatívaként egy lombfúvó vagy lombszívó.
Tipp 2: Levelek összegyűjtése lombfúvóval
A levelek gereblyézése és seprése sok időt és energiát igényel. Aki gyorsabban és könnyebben szeretné eltávolítani a leveleket a járdáról, felhajtóról és a gyepterületről, választhatja a lombfúvót. Az eszköz erős légárama szinte önmagától összefújja a leveleket, és segít a nehezen hozzáférhető helyeken vagy ágyásokban és kéregmulcsos területeken is.
A Kärcher akkumulátoros lombfúvóival célzottan, egy kupacba fújhatók a levelek. Egy extra kaparóéllel még a nedves levelek vagy tömörített szennyeződések is fellazíthatók. Az LBL 4 lombfúvón két sebességi fokozat található, így gyengéden eltávolíthatók a levelek kavicsos felületről is, nagyobb erővel pedig a járdán és a gyepen dolgozhatunk. A leszerelhető fúvócső révén a Kärcher lombfúvói helytakarékosan tárolhatók.
Okos kombináció: Lombfúvók és lombszívók
Azok számára, akik nagyobb területeken is szeretnék eltávolítani a leveleket, ideális választás a Kärcher akkumulátoros lombfúvó és lombszívó kombinációja. A szívó funkcióval és nagy gyűjtőzsákkal rendelkező készülék segít a levelek összegyűjtésében is. Ha szükséges, a levehető kiegészítő részek csökkentik a készülék súlyát, például a BLV 36-240 Battery lombfúvónál. A fúvási és szívási sebesség fokozatmentesen szabályozható, így például gondosan eltávolíthatók a levelek kavicsos vagy sziklakertből. A levehető vezetőgörgők nagyobb területeken is hasznosak, és szükség esetén aprítókerékkel darabolhatók a levelek.
Többre képes, mint a levelek összefújása: A sokoldalú lombfúvó és lombszívó
Miután ősszel sikerült eltávolítani a leveleket, a lombfúvók és lombszívók korántsem "pihennek". Egész évben használhatók a ház körül, az udvaron és a kertben. Néhány példa:
- Bokor- és sövényvágás maradványainak összegyűjtése és felszívása
- Gyomlálás során a kihúzott gyomok összeszedése
- Fűnyírás után visszamaradt nyesedék összegyűjtése
- Szennyeződések összefújása és felszívása a teraszról és garázsból
- Elhervadt levelek és virágok eltávolítása az ágyásokból
Fontos információ
- Hogy ne bosszantsuk a szomszédokat, használat előtt érdemes tájékozódni a helyi zajvédelmi előírásokról. A vastagabb ágak, virágföld vagy nedves levelek beszívása elakadhat vagy akár károsíthatja is a készüléket.
Tipp 3: Levelek seprése nagyobb területeken seprőgéppel
A levelek seprése kefével és gereblyével azt is jelenti, hogy később össze kell gyűjteni őket. Azonban az őszi szél közben széthordja a kupacokat, így a folyamat időigényes lehet. Ideális esetben érdemes egyszerre söpörni és gyűjteni is egy eszközzel, például egy seprőgéppel.
A seprőgépek különösen alkalmasak burkolt területekre, például járdákra, felhajtókra vagy utcákra, és az állítható magasságú tolókar révén hajlongás nélkül, egyszerűen eltávolítják a leveleket és a szennyeződéseket. A hulladéktartály nagy kapacitású és néhány lépésben kiüríthető. Modellek függvényében egy vagy két oldalkefével is felszerelhetők, amelyekkel szélek, rések és sarkok is tisztíthatók. Az S 4 Twin 2-in-1 kézi seprőgép nedves levelekkel is könnyedén elbánik.
A seprőgépek egész évben hasznosak: levelek seprésére, téli kavics eltávolítására, pollen és virágszirmok összegyűjtésére. Munka után egyszerűen összecsukható tolókarral helytakarékosan tárolhatók a fészerben, garázsban vagy pincében.
Tipp 4: Levelek eltávolítása ereszcsatornából és csövekből
A házhoz közeli fák környezetében gyakran halmozódnak fel levelek, kisebb ágak és szennyeződések az ereszcsatornában és a lefolyócsövekben, különösen ősszel. Itt is érdemes rendszeresen eltávolítani a szennyeződéseket és a leveleket, hogy az esővíz megfelelően el tudjon folyni, és így elkerülhető legyen a vízkárok kialakulása. Ha a szennyeződés már lerakódott, annak eltávolítása időigényes és fáradságos feladat lehet. Gyakran létráról végezhető el a munka, amelyet folyamatosan mozgatni kell ahhoz, hogy a csatorna teljes hosszában hozzáférjünk.
A Kärcher ereszcsatorna- és csőtisztító készletével, amely alkalmas Kärcher magasnyomású tisztítókhoz, könnyen tisztíthatók az ereszcsatornák és lefolyócsövek. A készlet ereszcsatorna-tisztító fúvókája a magasnyomású tisztítóból érkező nyomás hatására szinte magától mozog a csatornában. Két nagynyomású fúvóka az alsó oldalán van rögzítve, így a víz hátrafelé irányuló sugara előre tolja a fúvókát, miközben eltávolítja a szennyeződést és visszaöblíti azt. A 20 méteres hosszúságú tömlő lehetővé teszi, hogy nagy távolságot érjünk el, anélkül hogy közvetlenül a létrán kellene állnunk.
Rövid átszerelés után a lefolyócsövek és szennyvízcsövek is megszabadíthatók a levelekből és egyéb szennyeződésekből. Itt a tömlőt a csatornatisztító fúvóka nélkül használják. Ehelyett egy speciális csőtisztító fúvóka kerül rá, amely a vízsugár visszafelé irányuló hatása révén behatol a dugulásba, és átöblíti a csövet. Tipp: A csőtisztító készlet tömlője egy piros biztonsági jelzést tartalmaz. A tömlőt mindig legalább a jelzésig kell a csőbe vezetni, és a tisztítást meg kell állítani, amint a jelzés újra láthatóvá válik a kihúzáskor. Így elkerülhető a visszafelé irányuló vízsugár, valamint a magasnyomású tömlő esetleges hirtelen megpördülése.
Tipp: Fényaknák és vízelvezető csatornák tisztítása
Idővel levelek és laza szennyeződések halmozódnak fel a ház körüli fényaknákban és vízelvezető csatornákban, amelyeket szintén rendszeresen el kell távolítani. A nedves és száraz szennyeződések gyorsan és könnyedén felszívhatók egy száraz-nedves porszívóval. Sok készülék fúvófunkcióval is rendelkezik, ami különösen praktikus lehet a nehezen elérhető helyeken.
Tipp 5: Hova kerüljenek a levelek? Példamutató hulladékkezelés
A lombfúvók, lombszívók és seprőgépek segítségével könnyen összegyűjthetők a levelek. De hova tegyük őket, ha nincs saját komposzthalmunk? Kisebb mennyiségű levelet és zöldhulladékot elhelyezhetünk a szerves hulladékgyűjtőben, ám ez gyorsan megtelik ősszel, ha sok fa van a telken. Számos régióban az önkormányzatok speciális zsákokat vagy kosarakat biztosítanak, amelyeket megtelve az út szélére helyezhetünk ki, és azokat rendszeresen elszállítják. Ezen kívül a legközelebbi hulladékudvar kerti hulladékgyűjtő pontjára is elvihetők.
Őszi avartűz? A levelek és kerti hulladék égetése sok önkormányzatban tilos vagy jelentősen korlátozott időszakokra van megszabva. Nem véletlenül, hiszen a száraznak tűnő levelek is elegendő vizet tartalmaznak ahhoz, hogy füst és kellemetlen szagok keletkezzenek égetésük során. Ráadásul a finom por is felszabadulhat.
A leveleket háztartási hulladékba helyezni? A szemétgyűjtő konténerekbe és újrahasznosító edényekbe leveleket nem szabad elhelyezni – ezeket a hulladékszolgáltatók nem ürítik, ha helytelen tartalommal vannak feltöltve. Tehát a legjobb megoldás a levélzsák, hulladékudvar vagy komposztálás. Aki rendelkezik elegendő helyet a kertben, akár egy levélkupacot is létrehozhat, amely a sündisznók és más kisebb állatok számára téli menedéket biztosíthat.