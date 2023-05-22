A MOSOGATÓGÉP TISZTÍTÁSA
Volt idő, amikor a mosogatógép még luxusnak számított, manapság azonban már sok háztartás alapvető felszereltségévé vált. Ahhoz, hogy a mosogatógéped minél tovább ellássa feladatát, rendszeresen tisztítanod kell. Íme a Kärcher tippjei és trükkjei!
Miért kell rendszeresen tisztítani a mosogatógépet?
A mosogatógép nagy segítség a mindennapokban, ami általában a háttérben végzi a munkáját. Idővel azonban az ételmaradékok és a vízkő nyomot hagynak rajta. Ennek következtében a belsejében baktériumok és penész is szaporodhatnak, amelyek akár egészségkárosító hatásúak is lehetnek. Ha az edények már nem tisztulnak megfelelően, ez jó jelzés arra, hogy ideje kitisztítani a mosogatógépet. Legkésőbb pedig akkor kell nekilátni a tisztításnak, amikor kellemetlen szagok jelennek meg és látható lerakódások keletkeznek.
A mosogatógép szűrőjének tisztítása
A tisztítás során az első lépés mindig a szűrő eltávolítása a mosogatógép aljáról. A szűrő védi a szivattyút, és itt gyűlnek össze az ételmaradékok és egyéb idegen tárgyak is, amelyek idővel akadályozzák a víz áramlását. Ehhez kövesd a gyártó utasításait, vedd ki a szűrőt, és dobd ki a durva szennyeződéseket a szemetesbe. A szűrőt általában mosogatókefével és némi mosogatószerrel, vagy ecettel kézzel is tisztíthatod, majd vissza tudod tenni a gépbe. Kövesd a gyártó utasításait a szűrő eltávolításakor és visszahelyezésekor is. Fontos, hogy néhány mosogatógépnek több szűrője is van.
A mosogatógép szórókarjainak tisztítása
A szórókarok oszlatják el a vizet a mosogatógépben a mosási ciklus alatt, amelyeket évente egyszer-kétszer ellenőrizni kell. A szórókarok általában néhány lépésben eltávolíthatók, de érdemes gyorsan átnézni a gyártó utasításait is. A szórókarok kis kifolyónyílásokkal rendelkeznek, amelyek ételmaradékokkal vagy vízkővel elzáródhatnak. Fogvájóval és folyó vízzel tisztítsd ki a lyukakat, míg a víz akadálytalanul tud áramolni. Ezután helyezd vissza a szórókarokat a gépbe.
A mosogatógép tömítéseinek tisztítása
A mosogatógép gumitömítései biztosítják, hogy a mosási ciklus alatt nem szivárog ki víz a gépből. A tömítések vájatai ideális táptalajt nyújtanak a baktériumok és a penész számára, ezért rendszeresen tisztítani kell őket. Ecetalapú tisztítószerekkel tisztíthatók, de a gőztisztítóval történő tisztítás még könnyebbé teszi a szennyeződések eltávolítását. A forró gőz hatékonyan távolítja a baktériumokat és a zsíros szennyeződéseket. A tömítések károsodásának elkerülése érdekében tartsd a gőzt néhány centiméter távolságban a tömítésektől. Az ellágyult ételmaradékokat pedig tiszta, puha ruhával töröld le.
A mosogatógép vízkőtelenítése házi szerekkel
A fizikai tisztítás mellett időnként vízkőteleníteni is kell a mosogatógépet. A gépet üresen futtatva is vízkőtelenítheted. Speciális tisztítószerek is a rendelkezésedre állnak, de a megfelelő házi szerekkel is ugyanolyan könnyű a vízkőtelenítés. Ehhez szórj 1–2 evőkanál szódabikarbónát vagy sütőport a mosogatógép aljába, amikor az üres. Önts körülbelül 20 ml ecetesszenciát a poradagolóba, majd állítsd a mosogatógépet a lehető legmagasabb hőmérsékleten futó programra előmosás nélkül. Ha az előmosás nem deaktiválható, az ecetesszenciát közvetlenül a felmelegített gépbe is adhatod az előmosás után. Fontos, hogy a szódabikarbóna és az ecet ne keveredjenek közvetlenül, mert külön-külön hatékonyabbak. Ezek az összetevők nemcsak a vízkőtelenítést végzik el a mosogatógépben, hanem antibakteriális hatásúak is. Használhatsz egy csésze ecetet is ecetesszencia helyett, amit a gépbe kell öntened, miután az felmelegedett. A legjobb eredmény érdekében kapcsold ki a mosogatógépet 1 órára, miután az ecetet hozzáadtad, hogy növeld a hatóidőt. Amikor a program befejeződött, várd meg, míg a mosogatógép kihűl, hogy elkerüld az erős ecetgőzök kiszabadulását.
Citromsav használata alternatív tisztítószerként
Elméletben citromsavval is vízkőteleníthető a mosogatógép, de van néhány dolog, amire figyelned kell. Magas hőmérsékleten a citromsav keveredik a vízkővel, és kalcium-citrátot képez, amelyet nagyon nehéz eltávolítani. A vízkőtelenítéshez adj körülbelül 10 evőkanál citromsavat 2 liter hideg vízhez. Indítsd el az üres mosogatógépet a legalacsonyabb hőmérsékleten. Amint a víz eloszlott a mosogatógépben, állítsd le a programot, és öntsd bele a víz-citromsav keveréket. Zárd le a mosogatógépet, és hagyd állni 1 órán át, majd indítsd újra a programot. Az ecettel vagy ecetesszenciával szembeni előnye a kellemes citrusillat.
A vízkő megelőzése
Többféleképpen is megakadályozhatod, hogy a vízkő problémát okozzon a mosogatógépedben. Tegyél néhány citromhéjat az evőeszköztartóba egy normál mosási ciklus során, hogy csökkentsd a vízkő kialakulásának kockázatát, miközben kellemes illatot kölcsönzöl a mosogatógépből kikerülő tiszta edényeknek.