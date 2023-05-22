A mosogatógép vízkőtelenítése házi szerekkel

A fizikai tisztítás mellett időnként vízkőteleníteni is kell a mosogatógépet. A gépet üresen futtatva is vízkőtelenítheted. Speciális tisztítószerek is a rendelkezésedre állnak, de a megfelelő házi szerekkel is ugyanolyan könnyű a vízkőtelenítés. Ehhez szórj 1–2 evőkanál szódabikarbónát vagy sütőport a mosogatógép aljába, amikor az üres. Önts körülbelül 20 ml ecetesszenciát a poradagolóba, majd állítsd a mosogatógépet a lehető legmagasabb hőmérsékleten futó programra előmosás nélkül. Ha az előmosás nem deaktiválható, az ecetesszenciát közvetlenül a felmelegített gépbe is adhatod az előmosás után. Fontos, hogy a szódabikarbóna és az ecet ne keveredjenek közvetlenül, mert külön-külön hatékonyabbak. Ezek az összetevők nemcsak a vízkőtelenítést végzik el a mosogatógépben, hanem antibakteriális hatásúak is. Használhatsz egy csésze ecetet is ecetesszencia helyett, amit a gépbe kell öntened, miután az felmelegedett. A legjobb eredmény érdekében kapcsold ki a mosogatógépet 1 órára, miután az ecetet hozzáadtad, hogy növeld a hatóidőt. Amikor a program befejeződött, várd meg, míg a mosogatógép kihűl, hogy elkerüld az erős ecetgőzök kiszabadulását.