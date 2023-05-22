A SÜTŐ TISZTÍTÁSA: TIPPEK ÉS HÁZI SZEREK
A sütőben, a főzőlapon és a páraelszívón található zsír és ráégett ételmaradék gyorsan elronthatja a főzés és sütés örömét. A szennyeződések gyakran makacsok és nehezen eltávolíthatók. Ezekkel a tippekkel és eszközökkel azonban garantáltan kiváló tisztítási eredményeket érhetsz el.
A sütő gőztisztítása
Ne halogasd túl sokáig a sütő takarítását! Minél tovább marad benne az odaégett étel és zsír, annál nehezebb lesz eltávolítani őket.
Először törölj le minden laza és könnyen eltávolítható ételmaradékot nedves ruhával. Ezután a makacs maradékokat távolítsd el gőztisztítóval, hogy megakadályozd a felület károsodását. Ehhez csatlakoztasd a körkefét vagy a kézi fúvókát, és gőzzel tisztítsd meg az egész sütőt, beleértve az ajtót is. A hő fellazítja a ráégett szennyeződéseket, így azokat könnyen letörölheted egy tiszta ruhával. A makacs, odaégett ételeket kereskedelmi forgalomban kapható rozsdamentes acél súrolópaddal távolíthatod el: helyezd a kerek kefére, és dörzsöld az érintett területet folyamatos gőzölgés közben, amíg a szennyeződés fellazul. A kézi fúvóka vagy a kerek kefe használatakor javasoljuk, hogy mikroszálas kendővel töröld át a területet, így a feloldott szennyeződéseket közvetlenül a kendő eltávolítja. Az előzetes áztatás mosogatószerrel pedig megkönnyíti a szennyeződések eltávolítását a gőztisztító használata előtt.
Ha pirolitikus öntisztító sütőd van, a súrolás már a múlté. Itt az 500 °C fölötti hőmérsékletek a zsírt és az ételmaradékokat hamuvá alakítják, amelyet egyszerűen ki kell törölni.
A legjobb házi szerek a sütő tisztítására
Ha tisztítószerrel szeretnéd kitisztítani a sütőt, használhatsz kereskedelmi forgalomban kapható kémiai sütőtisztítót, más néven grilltisztítót, amely folyadék, gél vagy tisztítóhab formájában is kapható. Ezek általában erősen lúgosak és további zsíroldó szereket tartalmaznak. A jól bevált házi szerek viszont valódi alternatívát nyújtanak a kémiai tisztítószerekkel szemben:
Szódabikarbóna: ez a sokoldalú házi szer nagy segítség az erős szennyeződések eltávolításában a főzőlapon vagy a sütőben egyaránt. Ehhez keverd össze a szódabikarbóna port vízzel 1:1 arányban, és kend a pépet az odaégett területekre. Hagyd hatni körülbelül 30 percig. Az odaégett ételek fellazításakor a szódabikarbóna először habzani kezd, majd fokozatosan kiszárad. Végül a kiszáradt port egyszerűen el kell távolítani a főzőlapról vagy a sütőből. Ha nincs kéznél szódabikarbóna, a sütőpor is megteszi, ugyanolyan hatással bír.
Ecet: egy másik bevált házi szer az ecet, ami lehet konyhai ecet vagy ecetesszencia is. Ha enyhe szennyeződésről van szó, keverd össze a konyhai ecetet némi mosogatószerrel, és dörzsöld a keveréket az érintett területre szivaccsal. Hagyd rövid ideig hatni, majd nedves ruhával töröld le a szennyeződéseket. Makacs szennyeződések esetén tölts egy hőálló tálba, például egy lábasba vizet, és adj hozzá 2-3 evőkanál ecetesszenciát. Hagyd a tálat a sütőben körülbelül 45 percig 150 °C-on. A keletkező gőz fellazítja a szennyeződéseket. Hagyd a sütőt egy kicsit lehűlni, majd töröld át nedves ruhával. Az ecetesszencia helyett citromlevet tartalmazó víz is használható.
Só: a sütőben vagy sütőlapokon odaégett foltok sóval is eltávolíthatók. 1. lépés: Nedvesítsd meg a sütő vagy a sütőlap alját egy ruhával. 2. lépés: Szórj elég sót az összes foltra és odaégett ételre, hogy fehér réteg borítsa őket. 3. lépés: Melegítsd fel a sütőt 50 °C-ra. Kapcsold ki a sütőt, amint a só megbarnul. Miután lehűlt, óvatosan seperd ki a sót a sütőből.
A páraelszívó tisztítása
A páraelszívó fontos feladatot lát el a konyhában: kiszívja a főzés és sütés során keletkező gőzöket, és elnyeli a levegőben lévő zsírrészecskéket. Azonban a gyakori főzés miatt idővel ragacsos zsírréteg rakódik le a páraelszívókon. Ez különösen igaz a rozsdamentes acél páraelszívókra. Ezeket gyorsan és egyszerűen lehet tisztítani gőztisztítóval: helyezz mikroszálas tisztítórongyot a kézi fúvókára. Folyamatos gőzkibocsátás mellett dörzsöld át a páraelszívó felületét a mikroszálas anyaggal, amíg a hő feloldja az olajat és a zsírlerakódásokat. Ha a zsírréteg már egy ideje ott van, folyamatos súrolásra és gőznyomásra lesz szükség. Ha szemcsézett rozsdamentes acél páraelszívód van, ügyelj arra, hogy a szemcsézettség mentén tisztítsd. A zsír fokozatosan halmozódik fel a kendőben, ami azt jelenti, hogy a tisztítás közepén ki kell cserélni. A tisztított területet mikroszálas kendővel polírozhatod csíkmentes felület eléréséhez.
Alternatív megoldásként használhatsz lúgos felülettisztítót vagy vizet és mosogatószert is a páraelszívó tisztításához. Ha egy kicsit tovább vártál a páraelszívó tisztításával, és a szennyeződés nehezebben eltávolítható, ám a szódabikarbóna még így is a segítségedre lehet: keverd össze a vizet és a szódabikarbónát péppé, és alkalmazd ezt a páraelszívóra. Hagyd hatni rövid ideig, töröld le a felületet ismét vízzel, majd alaposan szárítsd meg a páraelszívót.
Tipp: a zsírfilter tisztítása
Ha sokat használod főzéshez, javasolt rendszeresen, 6–8 hetente tisztítani a páraelszívó zsírfilterét. Ez a filter gyakran fémből készül, amelyet egyszerűen betehetsz a mosogatógépbe vagy megtisztíthatod szappanos vízben.
Ezenkívül léteznek aktív szén szűrős modellek is – különleges szűrő szükséges a visszakeringtetett levegős páraelszívókhoz, amelyek az illatrészecskéket szűrik ki a főző gőzökből. Ezeket a szűrőket rendszeres időközönként ki kell cserélni.
A főzőlap tisztítása: gőzölés a ráégett ételmaradékok ellen
Mindannyian ismerjük az érzést: egy pillanatra elfordulsz, és a tészta, szósz vagy tej kifut a főzőlapra. Ráégett ételmaradékok keletkeznek, amelyeket már nem lehet csupán egy nedves ruhával eltávolítani. Használj gőztisztítót a ráégett ételmaradékok és folyadékok gyors és egyszerű eltávolításához: helyezz egy rozsdamentes acél súrolópárnát a gőztisztító körkeféjére, és tisztítsd meg az egész főzőlapot folyamatos gőzkibocsátás mellett. A gőz kenőréteget képez a súrolópárna alatt, hogy megakadályozza a karcolásokat az üvegfelületen.
Az illesztéseket és széleket a részletfúvókával tisztítsd, amelyhez körkefe van csatlakoztatva. Ügyelj arra, hogy műanyag sörtéjű kefét használj, mivel ezek nem karcolják meg a főzőlapot. A gőzt azonban ne alkalmazd közvetlenül a szilikon illesztésekre; ezeket inkább óvatosan töröld le. Ezután töröld szárazra a felületet egy ruhával. Ezt az eljárást a sütőtálcák és grillsütőrácsok tisztításához is használhatod.
Az olvadt műanyag vagy a durván ráégett ételek maradványai óvatosan lekaparhatók a felületről egy speciális, kerámia főzőlapokhoz való kaparóval, a lehető leglaposabb szögben.
A főzőlap tisztítása házi szerekkel
A bevált házi szerek jól alkalmazhatók a főzőlapok tisztítására a kereskedelemben kapható sütőtisztítók vagy speciális kerámiafőzőlap-tisztítószerek alternatívájaként: adj 2 teáskanál szódabikarbónát 100 ml langyos vízhez. Alkalmazd a kapott viszkózus oldatot a főzőlap felületére, hagyd hatni, majd polírozd tiszta mikroszálas kendővel. Egy ecetesszenciába mártott rongyot helyezz a szennyeződésre, vagy ecet és sütőpor keverékét dolgozd be egy ruhával.
Hogy elkerüld a kemény szennyeződések kialakulását, tisztítsd meg gyorsan a főzőlap felületét minden használat után, mindig azonnal eltávolítva a maradványokat. Általában elég, ha nedves ruhával letörlöd a felületet, majd megszárítod. Adj egy kis mosogatószert a ruhához, és törölj át mindent a zsír eltávolításához. Ügyelj arra, hogy a főzőlap teljesen lehűljön a tisztítás előtt. Az egyik alternatíva, hogy megkíméld magad a fárasztó súrolástól, egy rezgő vezeték nélküli törlő, amely egy lépésben permetezi és tisztítja a főzőlapot, így könnyedén eltávolítja a szennyeződéseket.
Mint minden sík felületről, a kerámiafőzőlapról is kíméletesen eltávolíthatók a folyadékok az ablakporszívó használatával a konyha tisztítása során.