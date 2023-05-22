A SÜTŐ TISZTÍTÁSA: TIPPEK ÉS HÁZI SZEREK

A sütőben, a főzőlapon és a páraelszívón található zsír és ráégett ételmaradék gyorsan elronthatja a főzés és sütés örömét. A szennyeződések gyakran makacsok és nehezen eltávolíthatók. Ezekkel a tippekkel és eszközökkel azonban garantáltan kiváló tisztítási eredményeket érhetsz el.

Kärcher expert tips for cleaning the oven

A sütő gőztisztítása

Ne halogasd túl sokáig a sütő takarítását! Minél tovább marad benne az odaégett étel és zsír, annál nehezebb lesz eltávolítani őket. 

Először törölj le minden laza és könnyen eltávolítható ételmaradékot nedves ruhával. Ezután a makacs maradékokat távolítsd el gőztisztítóval, hogy megakadályozd a felület károsodását. Ehhez csatlakoztasd a körkefét vagy a kézi fúvókát, és gőzzel tisztítsd meg az egész sütőt, beleértve az ajtót is. A hő fellazítja a ráégett szennyeződéseket, így azokat könnyen letörölheted egy tiszta ruhával. A makacs, odaégett ételeket kereskedelmi forgalomban kapható rozsdamentes acél súrolópaddal távolíthatod el: helyezd a kerek kefére, és dörzsöld az érintett területet folyamatos gőzölgés közben, amíg a szennyeződés fellazul. A kézi fúvóka vagy a kerek kefe használatakor javasoljuk, hogy mikroszálas kendővel töröld át a területet, így a feloldott szennyeződéseket közvetlenül a kendő eltávolítja. Az előzetes áztatás mosogatószerrel pedig megkönnyíti a szennyeződések eltávolítását a gőztisztító használata előtt.

 

Steam cleaning the oven with the Kärcher steam cleaner

Ha pirolitikus öntisztító sütőd van, a súrolás már a múlté. Itt az 500 °C fölötti hőmérsékletek a zsírt és az ételmaradékokat hamuvá alakítják, amelyet egyszerűen ki kell törölni.

A legjobb házi szerek a sütő tisztítására

Ha tisztítószerrel szeretnéd kitisztítani a sütőt, használhatsz kereskedelmi forgalomban kapható kémiai sütőtisztítót, más néven grilltisztítót, amely folyadék, gél vagy tisztítóhab formájában is kapható. Ezek általában erősen lúgosak és további zsíroldó szereket tartalmaznak. A jól bevált házi szerek viszont valódi alternatívát nyújtanak a kémiai tisztítószerekkel szemben:

Kärcher tip: Cleaning the oven with household remedies

Szódabikarbóna: ez a sokoldalú házi szer nagy segítség az erős szennyeződések eltávolításában a főzőlapon vagy a sütőben egyaránt. Ehhez keverd össze a szódabikarbóna port vízzel 1:1 arányban, és kend a pépet az odaégett területekre. Hagyd hatni körülbelül 30 percig. Az odaégett ételek fellazításakor a szódabikarbóna először habzani kezd, majd fokozatosan kiszárad. Végül a kiszáradt port egyszerűen el kell távolítani a főzőlapról vagy a sütőből. Ha nincs kéznél szódabikarbóna, a sütőpor is megteszi, ugyanolyan hatással bír.

Ecet: egy másik bevált házi szer az ecet, ami lehet konyhai ecet vagy ecetesszencia is. Ha enyhe szennyeződésről van szó, keverd össze a konyhai ecetet némi mosogatószerrel, és dörzsöld a keveréket az érintett területre szivaccsal. Hagyd rövid ideig hatni, majd nedves ruhával töröld le a szennyeződéseket. Makacs szennyeződések esetén tölts egy hőálló tálba, például egy lábasba vizet, és adj hozzá 2-3 evőkanál ecetesszenciát. Hagyd a tálat a sütőben körülbelül 45 percig 150 °C-on. A keletkező gőz fellazítja a szennyeződéseket. Hagyd a sütőt egy kicsit lehűlni, majd töröld át nedves ruhával. Az ecetesszencia helyett citromlevet tartalmazó víz is használható.

: a sütőben vagy sütőlapokon odaégett foltok sóval is eltávolíthatók. 1. lépés: Nedvesítsd meg a sütő vagy a sütőlap alját egy ruhával. 2. lépés: Szórj elég sót az összes foltra és odaégett ételre, hogy fehér réteg borítsa őket. 3. lépés: Melegítsd fel a sütőt 50 °C-ra. Kapcsold ki a sütőt, amint a só megbarnul. Miután lehűlt, óvatosan seperd ki a sót a sütőből.

A páraelszívó tisztítása

A páraelszívó fontos feladatot lát el a konyhában: kiszívja a főzés és sütés során keletkező gőzöket, és elnyeli a levegőben lévő zsírrészecskéket. Azonban a gyakori főzés miatt idővel ragacsos zsírréteg rakódik le a páraelszívókon. Ez különösen igaz a rozsdamentes acél páraelszívókra. Ezeket gyorsan és egyszerűen lehet tisztítani gőztisztítóval: helyezz mikroszálas tisztítórongyot a kézi fúvókára. Folyamatos gőzkibocsátás mellett dörzsöld át a páraelszívó felületét a mikroszálas anyaggal, amíg a hő feloldja az olajat és a zsírlerakódásokat. Ha a zsírréteg már egy ideje ott van, folyamatos súrolásra és gőznyomásra lesz szükség. Ha szemcsézett rozsdamentes acél páraelszívód van, ügyelj arra, hogy a szemcsézettség mentén tisztítsd. A zsír fokozatosan halmozódik fel a kendőben, ami azt jelenti, hogy a tisztítás közepén ki kell cserélni. A tisztított területet mikroszálas kendővel polírozhatod csíkmentes felület eléréséhez.

Alternatív megoldásként használhatsz lúgos felülettisztítót vagy vizet és mosogatószert is a páraelszívó tisztításához. Ha egy kicsit tovább vártál a páraelszívó tisztításával, és a szennyeződés nehezebben eltávolítható, ám a szódabikarbóna még így is a segítségedre lehet: keverd össze a vizet és a szódabikarbónát péppé, és alkalmazd ezt a páraelszívóra. Hagyd hatni rövid ideig, töröld le a felületet ismét vízzel, majd alaposan szárítsd meg a páraelszívót.

Cleaning the exhaust hood

Tipp: a zsírfilter tisztítása

Ha sokat használod főzéshez, javasolt rendszeresen, 6–8 hetente tisztítani a páraelszívó zsírfilterét. Ez a filter gyakran fémből készül, amelyet egyszerűen betehetsz a mosogatógépbe vagy megtisztíthatod szappanos vízben.

Ezenkívül léteznek aktív szén szűrős modellek is – különleges szűrő szükséges a visszakeringtetett levegős páraelszívókhoz, amelyek az illatrészecskéket szűrik ki a főző gőzökből. Ezeket a szűrőket rendszeres időközönként ki kell cserélni.

Cleaning the hob with a Kärcher steam cleaner
Cleaning the hob with a round brush and steam

A főzőlap tisztítása: gőzölés a ráégett ételmaradékok ellen

Mindannyian ismerjük az érzést: egy pillanatra elfordulsz, és a tészta, szósz vagy tej kifut a főzőlapra. Ráégett ételmaradékok keletkeznek, amelyeket már nem lehet csupán egy nedves ruhával eltávolítani. Használj gőztisztítót a ráégett ételmaradékok és folyadékok gyors és egyszerű eltávolításához: helyezz egy rozsdamentes acél súrolópárnát a gőztisztító körkeféjére, és tisztítsd meg az egész főzőlapot folyamatos gőzkibocsátás mellett. A gőz kenőréteget képez a súrolópárna alatt, hogy megakadályozza a karcolásokat az üvegfelületen.

Az illesztéseket és széleket a részletfúvókával tisztítsd, amelyhez körkefe van csatlakoztatva. Ügyelj arra, hogy műanyag sörtéjű kefét használj, mivel ezek nem karcolják meg a főzőlapot. A gőzt azonban ne alkalmazd közvetlenül a szilikon illesztésekre; ezeket inkább óvatosan töröld le. Ezután töröld szárazra a felületet egy ruhával. Ezt az eljárást a sütőtálcák és grillsütőrácsok tisztításához is használhatod.

Az olvadt műanyag vagy a durván ráégett ételek maradványai óvatosan lekaparhatók a felületről egy speciális, kerámia főzőlapokhoz való kaparóval, a lehető leglaposabb szögben.

Drying the hob with the Kärcher Window Vac

A főzőlap tisztítása házi szerekkel

A bevált házi szerek jól alkalmazhatók a főzőlapok tisztítására a kereskedelemben kapható sütőtisztítók vagy speciális kerámiafőzőlap-tisztítószerek alternatívájaként: adj 2 teáskanál szódabikarbónát 100 ml langyos vízhez. Alkalmazd a kapott viszkózus oldatot a főzőlap felületére, hagyd hatni, majd polírozd tiszta mikroszálas kendővel. Egy ecetesszenciába mártott rongyot helyezz a szennyeződésre, vagy ecet és sütőpor keverékét dolgozd be egy ruhával.

Hogy elkerüld a kemény szennyeződések kialakulását, tisztítsd meg gyorsan a főzőlap felületét minden használat után, mindig azonnal eltávolítva a maradványokat. Általában elég, ha nedves ruhával letörlöd a felületet, majd megszárítod. Adj egy kis mosogatószert a ruhához, és törölj át mindent a zsír eltávolításához. Ügyelj arra, hogy a főzőlap teljesen lehűljön a tisztítás előtt. Az egyik alternatíva, hogy megkíméld magad a fárasztó súrolástól, egy rezgő vezeték nélküli törlő, amely egy lépésben permetezi és tisztítja a főzőlapot, így könnyedén eltávolítja a szennyeződéseket.

Mint minden sík felületről, a kerámiafőzőlapról is kíméletesen eltávolíthatók a folyadékok az ablakporszívó használatával a konyha tisztítása során.

Oktatóanyag: A sütő tisztítása

Alkalmas termékek sütőkhöz és főzőlapokhoz

Kärcher steam cleaner

Gőztisztító

Kärcher vibrating cordless wiper

Vezeték nélküli ablaktörlő

Kärcher cordless window cleaner

Akkumlátoros ablaktisztító

Kärcher microfibre cloth

Kézi tisztítóberendezés

Kärcher surface cleaner CA 30 R

Felülettisztító

Ez is érdekelhet téged:

Kärcher tips for cleaning the kitchen
Cleaning tiles
Cleaning living spaces