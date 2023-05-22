Szódabikarbóna: ez a sokoldalú házi szer nagy segítség az erős szennyeződések eltávolításában a főzőlapon vagy a sütőben egyaránt. Ehhez keverd össze a szódabikarbóna port vízzel 1:1 arányban, és kend a pépet az odaégett területekre. Hagyd hatni körülbelül 30 percig. Az odaégett ételek fellazításakor a szódabikarbóna először habzani kezd, majd fokozatosan kiszárad. Végül a kiszáradt port egyszerűen el kell távolítani a főzőlapról vagy a sütőből. Ha nincs kéznél szódabikarbóna, a sütőpor is megteszi, ugyanolyan hatással bír.

Ecet: egy másik bevált házi szer az ecet, ami lehet konyhai ecet vagy ecetesszencia is. Ha enyhe szennyeződésről van szó, keverd össze a konyhai ecetet némi mosogatószerrel, és dörzsöld a keveréket az érintett területre szivaccsal. Hagyd rövid ideig hatni, majd nedves ruhával töröld le a szennyeződéseket. Makacs szennyeződések esetén tölts egy hőálló tálba, például egy lábasba vizet, és adj hozzá 2-3 evőkanál ecetesszenciát. Hagyd a tálat a sütőben körülbelül 45 percig 150 °C-on. A keletkező gőz fellazítja a szennyeződéseket. Hagyd a sütőt egy kicsit lehűlni, majd töröld át nedves ruhával. Az ecetesszencia helyett citromlevet tartalmazó víz is használható.

Só: a sütőben vagy sütőlapokon odaégett foltok sóval is eltávolíthatók. 1. lépés: Nedvesítsd meg a sütő vagy a sütőlap alját egy ruhával. 2. lépés: Szórj elég sót az összes foltra és odaégett ételre, hogy fehér réteg borítsa őket. 3. lépés: Melegítsd fel a sütőt 50 °C-ra. Kapcsold ki a sütőt, amint a só megbarnul. Miután lehűlt, óvatosan seperd ki a sót a sütőből.