WC tisztítása házi tisztítószerekkel

Alternatív megoldásként a WC különböző háztartási tisztítószerekkel is tisztítható. A mosópor különösen népszerű választás, mivel vízlágyító és fehérítő anyagot tartalmaz, így jól működik a vízkő és vizeletkő ellen. Ehhez egyszerűen szórd be a WC belsejét mosóporral, hagyd hatni körülbelül 15 percig, majd tisztítsd meg a WC-kefével. Végül öblítsd le, és a WC-d ismét ragyogni fog.

Egy másik népszerű házi szer az ecet és szódabikarbóna kombinációja. Ehhez önts fél liter ecetet és 2–3 evőkanál szódabikarbónát a WC-be, és oszlasd el. Alternatív megoldásként használhatsz 100 ml ecetesszenciát vagy sütőport szódabikarbóna helyett. Hagyd a keveréket hatni körülbelül 15 percig, majd súrold át a kefével, hogy eltávolítsd a vízkövet és vizeletkövet. Kóla vagy műfogsortisztító tabletták is használhatók; azonban ezeknek az eszközöknek körülbelül 30 percig kell hatniuk.