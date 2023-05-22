A WC TISZTÍTÁSA

Sokak számára a tiszta WC alapvető szükséglet, mégis az egyik legkevésbé kedvelt háztartási feladat. A helyes eljárással és néhány tippel gyorsan ismét tiszta és higiénikus lesz a WC-d.

Tips on cleaning toilets with a Kärcher device

Tipikus szennyeződések: Vízkő és vizeletkő

A fürdőszoba többi részéhez hasonlóan a WC-ben is idővel vízkőlerakódások képződnek. A legnehezebben eltávolítható szennyeződés a vizeletkő, amely vízkőből és vizeletből alakul ki. A vizeletkő elsősorban a WC peremén és a WC felületének hajlataiban képződik. Az egyenetlen felületeken egyéb szennyeződések és baktériumok is könnyen megtelepedhetnek, ami sárgásbarna foltokat eredményez. A kisebb lerakódások fizikai úton, kefével eltávolíthatók. Ha rendszeresen használod a WC-kefét, ideális esetben minden egyes használat után, a makacs vizeletkő általában nem alakul ki. Ez különösen fontos vízkőben gazdag víz esetén.

Milyen tisztítószer segít a vízkő és vizeletkő ellen?

Ha a rendszeres fizikai tisztítás ellenére is lerakódások képződnek, azokat megfelelő tisztítószerrel kell eltávolítani. A vízkő és vizeletkő ásványi szennyeződések, és savas tisztítószerekkel (pH < 7) kezelhetők. A kereskedelmi forgalomban kapható WC tisztítószerek különösen alacsony pH értékkel rendelkeznek, ami magas savtartalmat jelent. Először alkalmazd a tisztítószert, és hagyd hatni a gyártó utasításai szerint. Ezután alaposan dörzsöld át kefével – a sörték fizikai mozgása segít eltávolítani a makacs lerakódásokat. Végül többször öblítsd le, míg a tisztítószer és a szennyeződés teljesen el nem tűnik.

Kärcher tip: Cleaning the toilet with detergent
Kärcher tip: Cleaning the toilet with detergent and a brush

Tipp

Tisztítás közben mindenképp nyisd fel a WC fedelét és ülőkéjét, hogy elkerüld a nem kívánt fröccsenéseket.

WC tisztítása házi tisztítószerekkel

Alternatív megoldásként a WC különböző háztartási tisztítószerekkel is tisztítható. A mosópor különösen népszerű választás, mivel vízlágyító és fehérítő anyagot tartalmaz, így jól működik a vízkő és vizeletkő ellen. Ehhez egyszerűen szórd be a WC belsejét mosóporral, hagyd hatni körülbelül 15 percig, majd tisztítsd meg a WC-kefével. Végül öblítsd le, és a WC-d ismét ragyogni fog.

Egy másik népszerű házi szer az ecet és szódabikarbóna kombinációja. Ehhez önts fél liter ecetet és 2–3 evőkanál szódabikarbónát a WC-be, és oszlasd el. Alternatív megoldásként használhatsz 100 ml ecetesszenciát vagy sütőport szódabikarbóna helyett. Hagyd a keveréket hatni körülbelül 15 percig, majd súrold át a kefével, hogy eltávolítsd a vízkövet és vizeletkövet. Kóla vagy műfogsortisztító tabletták is használhatók; azonban ezeknek az eszközöknek körülbelül 30 percig kell hatniuk.

Kärcher tip: Cleaning the toilet with household remedies

Enyhe tisztítószerek is elegendők a külső részhez

A WC-kagyló külső felületének tisztításához elegendő, ha nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel áttörlöd. Ugyanez vonatkozik a WC-ülőkére és fedélre is. Ilyenkor kerüld a súrolást, valamint a klórt vagy savakat tartalmazó tisztítószereket – ezek gyakran sárgulást vagy az ülőke festésének károsodását okozhatják. A sárgulás vízkőlerakódások és vizeletkő miatt is előfordulhat. Itt csak a rendszeres tisztítás segít az ülőke hosszú távú tisztán tartásában.

Kärcher tips for cleaning toilet exteriors
Kärcher pictogram of a toilet

A WC eldugulásának megelőzése

Ételmaradékok, haj és egészségügyi betétek nem kerülhetnek a WC-be, mert könnyen eldugíthatják a lefolyót. Papírzsebkendőket és konyhai törlőkendőket sem szabad beledobni, mert ellentétben a WC-papírral, ezek nem oldódnak fel vízben. Ha eldugul a lefolyó, szükséged lesz egy pumpára vagy csőgörényre. A legrosszabb esetben drága szakmai segítséget kell igénybe venni.

Alkalmas termékek WC-hez

Kärcher steam cleaner

Gőztisztító

Kärcher yellow microfibre cloth

Kézi tisztítóeszközök

Kärcher sanitary cleaner

Szanitertisztító

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