A WC TISZTÍTÁSA
Sokak számára a tiszta WC alapvető szükséglet, mégis az egyik legkevésbé kedvelt háztartási feladat. A helyes eljárással és néhány tippel gyorsan ismét tiszta és higiénikus lesz a WC-d.
Tipikus szennyeződések: Vízkő és vizeletkő
A fürdőszoba többi részéhez hasonlóan a WC-ben is idővel vízkőlerakódások képződnek. A legnehezebben eltávolítható szennyeződés a vizeletkő, amely vízkőből és vizeletből alakul ki. A vizeletkő elsősorban a WC peremén és a WC felületének hajlataiban képződik. Az egyenetlen felületeken egyéb szennyeződések és baktériumok is könnyen megtelepedhetnek, ami sárgásbarna foltokat eredményez. A kisebb lerakódások fizikai úton, kefével eltávolíthatók. Ha rendszeresen használod a WC-kefét, ideális esetben minden egyes használat után, a makacs vizeletkő általában nem alakul ki. Ez különösen fontos vízkőben gazdag víz esetén.
Milyen tisztítószer segít a vízkő és vizeletkő ellen?
Ha a rendszeres fizikai tisztítás ellenére is lerakódások képződnek, azokat megfelelő tisztítószerrel kell eltávolítani. A vízkő és vizeletkő ásványi szennyeződések, és savas tisztítószerekkel (pH < 7) kezelhetők. A kereskedelmi forgalomban kapható WC tisztítószerek különösen alacsony pH értékkel rendelkeznek, ami magas savtartalmat jelent. Először alkalmazd a tisztítószert, és hagyd hatni a gyártó utasításai szerint. Ezután alaposan dörzsöld át kefével – a sörték fizikai mozgása segít eltávolítani a makacs lerakódásokat. Végül többször öblítsd le, míg a tisztítószer és a szennyeződés teljesen el nem tűnik.
Tipp
Tisztítás közben mindenképp nyisd fel a WC fedelét és ülőkéjét, hogy elkerüld a nem kívánt fröccsenéseket.
WC tisztítása házi tisztítószerekkel
Alternatív megoldásként a WC különböző háztartási tisztítószerekkel is tisztítható. A mosópor különösen népszerű választás, mivel vízlágyító és fehérítő anyagot tartalmaz, így jól működik a vízkő és vizeletkő ellen. Ehhez egyszerűen szórd be a WC belsejét mosóporral, hagyd hatni körülbelül 15 percig, majd tisztítsd meg a WC-kefével. Végül öblítsd le, és a WC-d ismét ragyogni fog.
Egy másik népszerű házi szer az ecet és szódabikarbóna kombinációja. Ehhez önts fél liter ecetet és 2–3 evőkanál szódabikarbónát a WC-be, és oszlasd el. Alternatív megoldásként használhatsz 100 ml ecetesszenciát vagy sütőport szódabikarbóna helyett. Hagyd a keveréket hatni körülbelül 15 percig, majd súrold át a kefével, hogy eltávolítsd a vízkövet és vizeletkövet. Kóla vagy műfogsortisztító tabletták is használhatók; azonban ezeknek az eszközöknek körülbelül 30 percig kell hatniuk.
Enyhe tisztítószerek is elegendők a külső részhez
A WC-kagyló külső felületének tisztításához elegendő, ha nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel áttörlöd. Ugyanez vonatkozik a WC-ülőkére és fedélre is. Ilyenkor kerüld a súrolást, valamint a klórt vagy savakat tartalmazó tisztítószereket – ezek gyakran sárgulást vagy az ülőke festésének károsodását okozhatják. A sárgulás vízkőlerakódások és vizeletkő miatt is előfordulhat. Itt csak a rendszeres tisztítás segít az ülőke hosszú távú tisztán tartásában.
A WC eldugulásának megelőzése
Ételmaradékok, haj és egészségügyi betétek nem kerülhetnek a WC-be, mert könnyen eldugíthatják a lefolyót. Papírzsebkendőket és konyhai törlőkendőket sem szabad beledobni, mert ellentétben a WC-papírral, ezek nem oldódnak fel vízben. Ha eldugul a lefolyó, szükséged lesz egy pumpára vagy csőgörényre. A legrosszabb esetben drága szakmai segítséget kell igénybe venni.