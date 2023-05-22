1. Alaposan porszívózd ki az autót

Először porszívózd ki az egész belső teret egy száraz-nedves porszívóval, hogy eltávolítsd a durva szennyeződéseket, például morzsákat, földet vagy állatszőrt. A legjobb, ha a csomagtartóval kezded, és fokozatosan haladsz előre a műszerfal felé. Ne felejtsd el kiporszívózni a szűk réseket is, mivel itt sok laza szennyeződés gyűlhet össze. A speciális fúvókák, mint például az extra hosszú résfúvóka, tökéletesen alkalmasak ezekre a szűk helyekre. Az olyan nagyobb területek, mint a lábrészek és a csomagtartó, gyorsan tisztíthatók széles autós fúvókákkal. A szívócső markolatához csatlakoztatva könnyedén porszívózhatók ezek a területek. Az akkumulátoros porszívók még kényelmesebbé teszik a munkát, mivel nincs kábel, ami korlátozná a mozgást. Egy másik előny, hogy a vezeték nélküli modelleknél nincs balesetveszély sem a kábel miatt.

Az üléskárpitokat is alaposan porszívózd ki. A kemény sörtés szívókefe a legjobb választás a finom por eltávolítására a szövetből készült ülésekből. A bőrkárpitok esetében viszont puha sörtékkel ellátott kefe ajánlott, hogy ne karcolódjon meg az anyag.