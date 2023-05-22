AUTÓBELSŐ TISZTÍTÁSA OTTHON
Ha azt szeretnéd, hogy autód mindig jól nézzen ki, nem elég csak gyorsan lemosni a külsejét. Az ülésektől a műszerfalig, az ablakoktól a lábtörlőkig – az alapos autóbelső-tisztítás is része az autóápolásnak, amit rendszeresen el kell végezni. Ez nemcsak a belső burkolatokat védi meg, hanem biztosítja, hogy a járműved hosszú ideig megőrizze az értékét. Néhány trükk és a megfelelő felszerelés segítségével pedig a belső teret is pillanatok alatt kifogástalanul tisztává varázsolhatod.
Készülj fel a megfelelő eszközökkel!
Mielőtt nekilátsz az autóbelső tisztításának, először távolíts el minden tárgyat, szemetet, lábtörlőt és szőnyeget a járműből. Normális jelenség, hogy idővel laza szennyeződések gyűlnek össze, különösen a lábtörlők alatt. Rázd ki a szőnyegeket kint, és tedd félre. Ezután győződj meg róla, hogy minden szükséges eszköz kéznél van, például porszívó vagy kézi porszívó, tisztítókendők és tisztítószerek. Sok gyártó kínál kiterjedt tisztítókészleteket az autóbelsőkhöz, amelyek tartalmazzák a hosszabbító fúvókákat, az extra hosszú réstisztító fúvókákat, a széles autós fúvókákat, szívókeféket, valamint a mikroszálas kendőket a sima felületek és ablakok tisztításához.
Autóbelső-tisztítás: lépésről lépésre
Miután eltávolítottad az összes tárgyat az autóból, elkezdheted a belső tér tisztítását. Csak néhány lépés választ el a ragyogó autóbelsőtől:
1. Alaposan porszívózd ki az autót
Először porszívózd ki az egész belső teret egy száraz-nedves porszívóval, hogy eltávolítsd a durva szennyeződéseket, például morzsákat, földet vagy állatszőrt. A legjobb, ha a csomagtartóval kezded, és fokozatosan haladsz előre a műszerfal felé. Ne felejtsd el kiporszívózni a szűk réseket is, mivel itt sok laza szennyeződés gyűlhet össze. A speciális fúvókák, mint például az extra hosszú résfúvóka, tökéletesen alkalmasak ezekre a szűk helyekre. Az olyan nagyobb területek, mint a lábrészek és a csomagtartó, gyorsan tisztíthatók széles autós fúvókákkal. A szívócső markolatához csatlakoztatva könnyedén porszívózhatók ezek a területek. Az akkumulátoros porszívók még kényelmesebbé teszik a munkát, mivel nincs kábel, ami korlátozná a mozgást. Egy másik előny, hogy a vezeték nélküli modelleknél nincs balesetveszély sem a kábel miatt.
Az üléskárpitokat is alaposan porszívózd ki. A kemény sörtés szívókefe a legjobb választás a finom por eltávolítására a szövetből készült ülésekből. A bőrkárpitok esetében viszont puha sörtékkel ellátott kefe ajánlott, hogy ne karcolódjon meg az anyag.
Tipp: távolítsd el a kutyaszőrt az autóból!
A kutyaszőr különösen jól tapad a szövet autóülésekhez és a csomagtér burkolatának anyagához. Próbálj meg minél több szőrt eltávolítani a porszívóval. Ehhez az ülőbútor fúvóka a legjobb választás. Ha még mindig marad szőr, ami nem akar mozdulni, használj szösztelenítő hengert vagy kefét. Egy másik trükk, hogy egy nedves gumikesztyűvel finoman végigdörzsölöd az üléseket, majd felszívod a lazított szőrt.
Annak érdekében, hogy az autó belsejében ne gyűljön össze a kutyaszőr, segít, ha rendszeresen átkeféled négylábú barátodat, és védőtakarót helyezel az ülésekre vagy a csomagtérre. Ezek általában mosható anyagból készülnek, így könnyen eltávolítható róluk a szőr és a kosz.
2. Tisztítsd meg alaposan az üléseket, szerelvényeket!
Porszívózás után itt az ideje áttérni a belső tér tisztításának második lépésére. Először távolítsd el a port a szerelvényekről, és töröld át őket nedves ruhával. Ezután távolítsd el a makacsabb szennyeződéseket, például a kárpiton lévő zsírfoltokat vagy a padlószőnyegre száradt rágógumit.
A zsíros foltok, akárcsak a legtöbb folt, könnyebben eltávolíthatók, ha minél hamarabb cselekszel, és nem dörzsölöd! Ezeknek eltávolítására otthon fellelhető termékekből is készíthetsz tisztítóoldatot. Az egyik lehetőség az epeszappan használata. Nedvesítsd meg kissé, vidd fel a foltra, hagyd beszívódni, majd töröld le nedves kendővel. Ismételten öblítsd ki a kendőt, hogy a szappan kioldódjon belőle. Végül száraz ruhával töröld át, hogy a nedvességet felitasd róla. Fontos: mindenképp végezz előzetes próbát egy nehezen látható helyen.
Az üléskárpit alapos tisztításához kárpittisztítót ajánlunk, amely vizet és tisztítószert visz fel az ülésre, majd egyetlen lépésben újra felszívja azt. Ez a módszer tiszta kárpitot hagy maga után vízfoltok nélkül.
Tipp
Ha rágógumi ragadt a lábszőnyegre, van egy egyszerű trükk, amit kipróbálhatsz. Helyezz egy jégtasakot a rágóra, amíg az kemény és törékeny nem lesz. Most kézzel fel lehet lazítani, vagy akár egy kemény tárggyal apró darabokra törni. Ezt követően egyszerűen porszívózd fel a maradványokat.
3. Az autóbelső ápolása
Az utolsó lépés az autóbelső ápolása. A megfelelő tisztítószerek megakadályozzák az új por és a szennyeződés lerakódását, és friss illatot biztosítanak. Az autóbelső tisztításához speciális belsőtér-tisztítók kaphatók, amelyek semlegesítik a szagokat és antisztatikus hatással rendelkeznek. Az érzékeny felületek, mint például a bőrkárpitok vagy szerelvények, bőrápoló vagy Cockpit Care termékekkel tarthatók jó állapotban.
Az autóápolás nemcsak az autóbelső tisztítását jelenti, hanem a jármű külsejének alapos tisztítását is, beleértve a keréktárcsákat. Ezt is rendszeresen el kell végezni.
A legjobb tippek különböző felületek tisztítására
Az autóbelső tisztításakor különböző szennyeződésekkel és felületekkel találkozhatsz. Mindegyik anyag tisztításához különböző módszerek alkalmazhatók.
Bőr
- A bőrfelületek általában könnyen tisztíthatók, de különleges ápolásra van szükségük. Egy pamut vagy mikroszálas kendő langyos vízzel megnedvesítve általában elegendő ahhoz, hogy a bőrfelületek újra ragyogjanak.
- Makacsabb foltok esetén hígított háztartási tisztítószert vagy bőrtisztítót is használhatsz. Körkörös mozdulatokkal vidd fel, majd töröld le mikroszálas kendővel. Ezenkívül speciális bőr kefét is használhatsz, de a sörték ne legyenek túl kemények. Figyelem: sav alapú termékek használata vagy túl nagy nyomás gyakorlása elszíneződéshez vezethet.
- Mivel a bőr a tisztítás során fontos olajokat és zsírokat veszít el, ezeket speciális újrazsírozó, bőrápoló termékekkel kell ismét felvinni, hiszen ezek megakadályozzák, hogy a bőr rideggé váljon. Mindig teszteld előzetesen a terméket egy nem látható helyen.
Szövet felületek és padlószőnyegek
- Egy speciális szőnyegtisztítóval a szövet üléshuzatokat vagy a padlószőnyegeket is újjá varázsolhatod. Keverd össze a tisztítószert vízzel a gyártó utasításai szerint, és vidd fel frottír törölközővel vagy mikroszálas kendővel. Ezután ismét töröld át száraz kendővel.
- Ha nincs kéznél szőnyegtisztító, meleg vízhez adhatunk egy kis mosószert, vagy használhatunk belsőtér-tisztítót, amely alkalmas a szövet felületek tisztítására is.
- A kárpit alapos tisztítása még egyszerűbb kárpittisztítóval. A tisztítószert és vizet a szövetre permetezzük, majd a feloldott szennyeződéssel együtt felszívhatjuk.
- A padlószőnyegeket magasnyomású mosóval is tisztíthatod, akár saját készülékkel, akár egy autómosóban használható készülékkel. Néhány autómosóban speciális eszközök is elérhetők a padlószőnyegek professzionális tisztításához.
- A szőnyegeket tisztítás után fel kell lógatni, hogy a maradék víz jól kifolyhasson, és újra használatra készek legyenek. Ügyelj arra, hogy teljesen megszáradjanak, hogy ne hozz be extra nedvességet az autóba.
Műanyag
- A műanyag részek, mint például a szerelvények és fogantyúk gyorsan felfrissíthetők a megfelelő ápolószerekkel. Erre a célra a speciális Cockpit Care a legmegfelelőbb.
- Permetezd a tisztítószert egy mikroszálas kendőre, és töröld át a felületeket. Ez eltávolítja a szennyeződéseket és még a könnyű karcolásokat is megszüntetheti, anélkül, hogy szakszervizbe kellene vinned az autót.
- Legyél óvatos a légzsák környékén történő tisztításkor, mert a helytelen termékek zavarhatják az előre meghatározott töréspontokat. Néhány gyártó emiatt azt ajánlja, hogy csak vízzel tisztítsd ezt a területet.
Üvegfelületek
- Az autóüveg-tisztítószerek hatékonyan, csíkok nélkül távolítják el az ujjlenyomatokat, a zsírt, a rovarfoltokat és az úti koszokat az ablakok belső és külső felületéről. Ezenkívül antisztatikus hatásuk biztosítja, hogy az új szennyeződés nehezebben telepedjen meg rajtuk. A tiszta ablakok csökkenthetik a baleset kockázatát, mivel napfényes időben a koszos ablakok rontják a vezető látását.
- Először permetezd be az üvegfelületeket üvegtisztítóval, majd töröld át egy nedves mikroszálas kendővel, végül dörzsöld át egy szöszmentes kendővel.
- Az ablakporszívók segítenek gyorsabban elérni a csíkmentes eredményt, és a tisztítóoldatot is vákuummal távolítják el az üvegről.