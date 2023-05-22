AUTÓMOSÁS OTTHON: TIPPEK ÉS TRÜKKÖK
Egyre nehezebb és nehezebb átlátni a koszos szélvédőn? Esetleg az autód tele van pollennel, levelekkel, útsóval vagy madárürülékkel? Valószínűleg ideje lemosni. Ha nincs kedved autómosóba menni, megfelelő felszereléssel és ezekkel a tippekkel gyorsan és könnyen tisztíthatod meg az autódat otthon.
Miért fontos a rendszeres autómosás?
Miért kell rendszeresen mosni az autót? Legyen az egy gyűjtői darab vagy egy hétköznapi eszköz, az autót rendszeres időközönként le kell mosni. Az autó karosszériáján bármikor lerakódhat kosz – legyen az só télen, pollen tavasszal, rovarok nyáron vagy levelek ősszel. Ha a törmelékeket és a szennyeződéseket nem távolítják el, végül kárt okozhatnak a fényezésben. A rendszeres tisztítás tehát nemcsak új fényt ad az autónak, hanem segít megőrizni az értékét is. Az alábbi tippekkel az autód rövid idő alatt ismét tiszta lesz.
Figyelem: kövesd a szabályokat!
Az, hogy az autót az otthonod előtt moshatod-e, a helyi szabályozásoktól függ. Egyes területeken közúton tilos az autómosás. Ez független attól, hogy használsz-e tisztítószereket vagy sem. Magánterületen általában megengedett az autó és motor mosása. Ennek előfeltétele azonban az, hogy az otthoni autómosáshoz használt víz a szennyvízrendszerbe kerüljön. Mielőtt otthon mosnád az autódat, először mindig járj utána, hogy a magánterületen történő autómosás nincs-e kifejezetten tiltva. Jogi szempontból biztonságos alternatíva, ha az autót autómosóban vagy önkiszolgáló autómosóban mossuk.
Hogyan mosd az autódat: útmutató lépésről-lépésre
1. lépés: a laza szennyeződések eltávolítása
Mielőtt elkezdenéd mosni az autót, kézzel vagy egy puha kefével távolítsd el a laza szennyeződéseket (például a faleveleket vagy a virágszirmokat)!
2. lépés: előmosás
Most jön az előmosás: lazítsd fel a durva szennyeződést egy magasnyomású mosóval, és használd a lapos sugárfúvókát, hogy elkerüld a mosókefével való karcolást! Alternatívaként kézzel is előmoshatod az autót egy permetezőpisztollyal ellátott kerti tömlővel vagy egy vödör vízzel és egy puha szivaccsal. Ha szükséges, előkezeld és tisztítsd meg a felniket is! Az előmosási fázis során fontos figyelembe venni a kerékjárati íveket, mivel ezt a területet különösen nehéz tisztítani. Az ezekhez a nehezen elérhető helyekhez egy 360 fokos csuklóval felszerelt rövid sugárcső megfelelő kiegészítő a magasnyomású mosóhoz. Bármilyen szögre beállítható. A kényelmes kézpozíciónak köszönhetően a vízsugár előre, oldalra, felfelé és lefelé is irányítható.
3. lépés: tisztítószerek alkalmazása
Most a nagynyomású mosó tisztítószer funkcióját használva mosd meg az autót autósamponnal vagy univerzális tisztítószerrel! Ügyelj arra, hogy ezt alulról felfelé végezd, majd hagyd, hogy rövid ideig áztassa a szennyeződést, hogy fellazuljon! Ezután csak erős vízsugárral kell leöblíteni. Ha szükséges a szennyeződés hosszabb áztatása, használj habtisztítót! Ez sűrűbb és tartósabb habot képez. Különösen könnyen alkalmazható habfúvókával. Alternatívaként puha szivaccsal is felviheted a tisztítószert az autó testére. Figyelem: ne készíts habhegyeket, mert a hab saját súlya miatt lecsúszhat, és nem lesz elég ideje áztatni!
4. lépés:
Ezután mosd le az autót a nagynyomású mosóval és tiszta vízzel! Mindig a lapos sugárfúvókával dolgozz, és tartsd meg a 15 centiméteres távolságot a karosszériától vagy a 30 centiméteres távolságot a gumiabroncsoktól! Alternatívaként puha mosókefét, erőkefét vagy forgó mosókefét is csatlakoztathatsz a nyomómosóhoz. Ez még alaposabban eltávolítja a szennyeződéseket. Tipp: mindig alulról felfelé mosd az autót! Ez megkönnyíti, hogy lásd, mely területeken kell még dolgoznod.
Ha nincs nyomómosód, a kerti tömlővel és egy permetező fúvókával is leöblítheted az autót.
Tipp
Amikor tisztítószert alkalmazol a nagynyomású mosóval, jobb, ha egy kicsit magasabb koncentrációjú tisztítószert használsz takarékosan, mint egy nagy mennyiséget, amely erősen hígítva van, mert az csökkentheti a hatékonyságot.
5. lépés: szárítás és javítás
Miután alaposan leöblítetted az autót, hagyd megszáradni, vagy használj bőrkendőt! Javítsd ki az apró horpadásokat és karcokat, amelyek most láthatóak! Az alapos külső tisztítás után kezdheted a belső tisztítást.
Makacs szennyeződések eltávolítása az autóról
Rovarmaradványok
A rovarok maradványait speciális rovareltávolítóval lehet eltávolítani. Ennek segítségével óvatosan eltávolítható a festett felületekről, a hűtőrácsokból, a külső tükrökről, az ablakokról és a műanyagokról. Egyszerűen permetezd a tisztítószert az érintett területekre az autó előtisztítása után, hagyd ázni, majd öblítsd le tiszta vízzel! Alternatívaként a szennyeződéseket egy nedves papírtörlővel is beáztathatod, és kb. 15 perc elteltével egyszerűen eltávolíthatod.
Fagyanta
Ha fagyantát találsz a festésen, cselekedj gyorsan! Minél frissebb, annál könnyebb eltávolítani meleg vízzel és szivaccsal, nagynyomású mosóval, vagy az autómosón való áthaladással. Ha a fagyanta már megszáradt, két otthoni szer segíthet: vagy használj pár csepp zárjégoldót az érintett területekre, vagy alkalmazz némi zsírt! Használhatsz vajat, margarint vagy főzőolajat. Néhány perc után a fagyanta egy puha ruhával letörölhető.
Madárürülék
Ha a madárürüléket nem távolítják el az autóról, károsíthatja a festést, különösen a nyári hónapokban. Ne várj az eltávolítással! Fontos: a megszáradt ürüléket soha ne dörzsöljük, mert így megkarcolhatja az autót! Ehelyett az érintett területet langyos vízzel és konyhai törlővel áztasd be, mielőtt a nagynyomású mosóval vagy az autómosóban megmosnád az autót! Az ürüléket ezután könnyedén letörölheted egy puha szivaccsal vagy nedves ruhával.
Sómaradványok
Az útsó és a homok a téli hónapokban rendszeresen eltávolítandóak az autóról, mert növelik a korróziót a már károsodott területeken, például a festékchippeknél vagy karcoknál. Az útsót rendszeresen el kell távolítani az autó alvázáról is. Ahhoz, hogy autónkat hatékonyabban megóvjuk a nedvességtől és a sótól, érdemes még a tél előtt lemosni, majd a festést viaszfényezéssel kezelni.
Autóablakok és tükrök tisztítása
A rendszeresen vezetők és ingázók ismerik a problémát: a melegebb hónapokban gyorsan lerakódik a piszok, pollen és rovarok a szélvédőn. Ez nemcsak csúnya, hanem veszélyesen korlátozhatja a látást is. Függetlenül attól, hogy hol van a következő benzinkút vagy autómosó, a szélvédőt, az oldalsó ablakokat és a tükröket gyakrabban kell tisztítani. A legjobb ezt egy speciális autóüveg-tisztítóval megtenni, amely garantálja a csík- és tükröződésmentes tisztítást, " és eltávolítja a rovarokat, az útszennyeződést, valamint az ujjlenyomatokat. A tisztítószerek gyakran adalékanyagokat tartalmaznak, amelyek antisztatikus hatást biztosítanak, hogy az üvegfelületek kevésbé koszolódjanak és könnyebben tisztíthatók legyenek a jövőben. Az ablakok tisztításához egyszerűen alkalmazd a tisztítószert a felületekre, hagyd ázni rövid ideig, és töröld le egy puha mikroszálas kendővel! Ez még könnyebb a szélvédőtisztító-készlettel kiegészített elektromos jégkaparóval, amelyet így egész évben használhatsz. Az elektromos jégkaparó erős forgása segít a lerakódott szennyeződések könnyebb eltávolításában.