4. lépés:

Ezután mosd le az autót a nagynyomású mosóval és tiszta vízzel! Mindig a lapos sugárfúvókával dolgozz, és tartsd meg a 15 centiméteres távolságot a karosszériától vagy a 30 centiméteres távolságot a gumiabroncsoktól! Alternatívaként puha mosókefét, erőkefét vagy forgó mosókefét is csatlakoztathatsz a nyomómosóhoz. Ez még alaposabban eltávolítja a szennyeződéseket. Tipp: mindig alulról felfelé mosd az autót! Ez megkönnyíti, hogy lásd, mely területeken kell még dolgoznod.

Ha nincs nyomómosód, a kerti tömlővel és egy permetező fúvókával is leöblítheted az autót.