Munka a házban: hogyan kerülhetjük el a port?

A barkácsolás azonban nem korlátozódik a kertre, hiszen a házban is elvégezhetünk kisebb-nagyobb munkákat. Pár év után természetes, hogy egyes dolgok, mint például a konyha, a fürdőszoba csempéje vagy a nappali szekrény felkerülnek azon dolgok listájára, amelyeket frissíteni kell. Bármilyen barkácsolási munkát is végezz, valószínű, hogy festéssel és fúrással fogsz foglalkozni.

Ha a ház felújításra vagy átalakításra kerül, rengeteg építési hulladék keletkezik – például régi falak lebontásakor vagy azok átfúrásakor. Annak érdekében, hogy a lakótér ismét lakható legyen, először a nagyobb törmeléket kézzel vagy lapáttal kell eltávolítani a helyiségből. Ezután egy integrált porzsákos száraz-nedves porszívóval hatékonyan és gyorsan eltávolíthatod a finom port. Ez megkönnyíti az építési és felújítási törmelék, például vakolat, cement vagy tégladarabok felszívását. A porszívó könnyedén kezeli a nedves szennyeződéseket is, amelyek például tapéták eltávolításakor keletkezhetnek.

A száraz-nedves porszívó még kisebb felújítási munkák során is hasznos lehet, lehetővé téve, hogy elkerüld a költséges nagytakarítást a munka befejezte után. A por keletkezését a készülék széleskörű kiegészítőinek köszönhetően megelőzheted. Egyes projektek, például új világítás felszerelése a mennyezetre, több időt vesz igénybe a bútorok letakarása és a takarítás, mint maga a barkácsolás. Itt jön képbe a porelszívó! Ez a kiegészítő egyszerűen csatlakoztatható a porszívó csövéhez. A fúrási por összegyűjtéséhez a szívófejet a kívánt helyre helyezed a falon vagy a mennyezeten, és bekapcsolod a porszívót. A porelszívó szorosan ott marad, ahol elhelyezted. Most már fúrhatsz anélkül, hogy a por miatt aggódnod kellene, mert a fúrási por azonnal felszívódik a száraz-nedves porszívóval. Tipp: a legjobb, ha a porszívót a fúrás után egy ideig tovább működteted. Ez megakadályozza, hogy a fúrási por a padlóra hulljon.