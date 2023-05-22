Fametszés: mikor végezzük el a különböző feladatokat?

A bokrok és fák metszésének megfelelő időpontja a fafajtól és a vágás típusától függ. A díszcserjéket általában évente megmetszik, hogy megőrizzék kívánt formájukat. A gyümölcsfákat nem kell minden évben megmetszeni, de itt is rendszeresen, négy-hat évente szükséges a faápolás. A fiatal fákat különösen gyakrabban kell célzottan metszeni, hogy elkerüljük például a villa alakú törzsek kialakulását.

A fák és bokrok vegetációs ciklusát is figyelembe kell venni. Augusztustól sok fafaj visszahúzza tartalékanyagait a levelekből a gyökerekbe, hogy azokat tavasszal újra felhasználja. Emiatt a nagyobb vágásokat sok fafaj esetében augusztus és december között kerülni kell.

Ajánlás: mely időszakok alkalmasak a különböző fák metszésére?

Egész évben metszehetsz, ha vihar okozta károk következtében letört vagy törött ágakat találsz, vagy ha veszélyesen lógnak. Ilyenkor a biztonság az elsődleges.

A tél a csonthéjasok, a magoncok és a bogyós gyümölcsök terméshozamának hagyományos vágási ideje. Ez az időszak ideális a rózsák metszésére és a lombkorona ritkítására is, mivel az ágak ekkor a legjobban láthatók, és a tartalékanyagok a gyökerekben találhatók. Kerüld azonban a nagy fagyok idején történő metszést. Az ideális időpont január és március eleje közé esik, amikor a hőmérséklet már nem csökken -5 °C alá.

Néhány gyümölcsfát, például az őszibarackfákat, tavasszal metszik. Az olyan korán virágzókat, mint a virágos szilva vagy az aranyvessző, a virágzás után metszik.

Nyáron is lehet fát metszeni, például a koronák ritkítására. Ilyenkor távolíthatod el a függőleges vízhajtásokat is. A cseresznyefákat a nyári szüret után lehet megmetszeni, ugyanúgy, mint a termést nem hozó fajtákat, például a fűzfákat. Ilyenkor a levélbetegségeket is jobban felismerheted, és a vágási sebek gyorsabban gyógyulnak. A nyár ideális a diófák metszésére is.

Ősszel az őshonos lombhullató és tűlevelű fákat metszheted. Néhány gyümölcsfa is már most metszhető, ha erősebb növekedésre van szükségük. A termővesszők fejlődéséhez a metszést célszerű januárban vagy februárban kezdeni.

Általános szabály azonban nincs minden fafajra. Ideális esetben nézz utána, hogy adott cserje vagy fa mikor és hogyan metszhető.