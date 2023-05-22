Fák metszése: így csináld helyesen
Mint szinte minden kerti növény, a fák és bokrok is rendszeres karbantartást igényelnek, hogy szépek maradjanak és bőségesen hozzanak virágokat és gyümölcsöket. A bokrok és fák rendszeres metszése fáradságosnak tűnhet, de a megfelelő eszközzel és néhány tippel egyszerűen elvégezhető. A fák helyes metszéséhez szükséged lesz egy ágvágóra és láncfűrészre – ideális esetben akkumulátorosra –, védőruhára, kesztyűre, esetleg létrára, valamint egy ütemtervre, hogy mikor melyik fa következik.
A fametszéshez szükséges eszközök
Nem feltétlenül kell a faápolást képzett szakemberekre bízni. A megfelelő faápolási eszközökkel a hobbikertészek is nagyszerű munkát végezhetnek. Ha egyszer megvásároljuk és gondosan karban tartjuk, a faápolási kiegészítők sok éven át használhatók.
Az ágvágó ideális a legfeljebb három centiméter átmérőjű ágakhoz. Az akkumulátoros ágvágók itt jelentősen megkönnyítik a munkát, mivel kevesebb erőkifejtést igényelnek.
A vastagabb ágakhoz a láncfűrész lesz a legjobb választás. Az akkumulátoros láncfűrészek ideálisak a fametszéshez, mivel könnyebbek, mint a benzines fűrészek, és használatuk közben nem vagyunk kipufogógázoknak kitéve. Fontos azonban megjegyezni, hogy láncfűrészeket és elektromos fűrészeket csak akkor használhatunk, ha biztonságosan, stablian állunk a földön, vagy ha képzett fán mászó szakember vagy daru áll rendelkezésünkre.
Könnyű fametszés teleszkópos hosszabbítóval
Ha nagyobb bokrokat és idősebb fákat szeretnél metszeni, szükséged lesz egy karhosszabbítóra. Az akkumulátoros magassági ágvágók akár négy méteres magasságig is elérnek, és a vállpántnak köszönhetően a hosszabb fametszési munka sem jelent problémát. Így biztonságosan a földön állva dolgozhatsz, és nincs szükséged létrára.
A fametszés során mindig ügyelj arra, hogy a fejed és a kezeid védve legyenek. A kesztyű és a védőszemüveg alapfelszerelés a faforgács elleni védelemhez. Ha nagyobb ágakat kell eltávolítani, sisakot kell viselni, vagy legalább arra figyelj, hogy soha ne állj a lehulló ág alá.
A láncfűrésszel történő fametszéshez vágásvédő nadrág és cipő, hallás- és szemvédő, valamint kesztyű viselése elengedhetetlen. A helyi zajvédelmi szabályokat és az állatok, például madarak védelmére vonatkozó előírásokat is be kell tartani.
Fametszés: mikor végezzük el a különböző feladatokat?
A bokrok és fák metszésének megfelelő időpontja a fafajtól és a vágás típusától függ. A díszcserjéket általában évente megmetszik, hogy megőrizzék kívánt formájukat. A gyümölcsfákat nem kell minden évben megmetszeni, de itt is rendszeresen, négy-hat évente szükséges a faápolás. A fiatal fákat különösen gyakrabban kell célzottan metszeni, hogy elkerüljük például a villa alakú törzsek kialakulását.
A fák és bokrok vegetációs ciklusát is figyelembe kell venni. Augusztustól sok fafaj visszahúzza tartalékanyagait a levelekből a gyökerekbe, hogy azokat tavasszal újra felhasználja. Emiatt a nagyobb vágásokat sok fafaj esetében augusztus és december között kerülni kell.
Ajánlás: mely időszakok alkalmasak a különböző fák metszésére?
Egész évben metszehetsz, ha vihar okozta károk következtében letört vagy törött ágakat találsz, vagy ha veszélyesen lógnak. Ilyenkor a biztonság az elsődleges.
A tél a csonthéjasok, a magoncok és a bogyós gyümölcsök terméshozamának hagyományos vágási ideje. Ez az időszak ideális a rózsák metszésére és a lombkorona ritkítására is, mivel az ágak ekkor a legjobban láthatók, és a tartalékanyagok a gyökerekben találhatók. Kerüld azonban a nagy fagyok idején történő metszést. Az ideális időpont január és március eleje közé esik, amikor a hőmérséklet már nem csökken -5 °C alá.
Néhány gyümölcsfát, például az őszibarackfákat, tavasszal metszik. Az olyan korán virágzókat, mint a virágos szilva vagy az aranyvessző, a virágzás után metszik.
- Nyáron is lehet fát metszeni, például a koronák ritkítására. Ilyenkor távolíthatod el a függőleges vízhajtásokat is. A cseresznyefákat a nyári szüret után lehet megmetszeni, ugyanúgy, mint a termést nem hozó fajtákat, például a fűzfákat. Ilyenkor a levélbetegségeket is jobban felismerheted, és a vágási sebek gyorsabban gyógyulnak. A nyár ideális a diófák metszésére is.
- Ősszel az őshonos lombhullató és tűlevelű fákat metszheted. Néhány gyümölcsfa is már most metszhető, ha erősebb növekedésre van szükségük. A termővesszők fejlődéséhez a metszést célszerű januárban vagy februárban kezdeni.
Általános szabály azonban nincs minden fafajra. Ideális esetben nézz utána, hogy adott cserje vagy fa mikor és hogyan metszhető.
Mit kell eltávolítani a fametszés során?
A bokrok és fák metszése elsősorban a beteg és fölösleges ágak eltávolítását jelenti. Míg a díszcserjéket formára metszik, a gyümölcsfák esetében a cél a jó terméshozam és a fa általános egészsége. A metszés során gyakran különböző típusú vágásokat különböztetnek meg:
Ültetés utáni metszés: A növekedés és a lombkorona kialakulásának ösztönzésére az újonnan ültetett fákat visszavághatod körülbelül egy fő és legfeljebb három másodlagos hajtásra.
Alakító metszés: Általában bokrok és cserjék formára vágására használják, de a koronacsökkentésre, a növekedés egyenesítésére, valamint a zavaró vagy keresztirányban növő ágak eltávolítására is. Az alakító metszést arra is használhatod, hogy helyet teremts, például a törzs részének megtisztításával (a törzsszakaszon lévő ágak eltávolításával). Az új oldalsó hajtások esetében az ágakat a kívánt hosszúságra rövidítheted, egészen a nyugalmi állapotban lévő oldalsó vagy alsó rügyekig (szemekig).
Terméshozam-metszés: A jobb terméshozam érdekében rendszeresen metszeni kell a gyümölcsfákat. A koronaritkítás során mindig teljesen eltávolítod a fölösleges hajtásokat, hogy azok ne hajtsanak újra, és ne váljanak még sűrűbbé. Az almafáknál például levágod az elágazó, lefelé lógó hajtásokat egy fiatalabb oldalhajtás mögött.
Tehermentesítő metszés: A vihar, hó vagy kártevőfertőzés miatt törött, sérült ágakat el kell távolítani. Az egyensúlytalanságot okozó ágakat szintén le kell vágni. Különösen a tehermentesítő metszés után a fa vágási sebeit oltóviasszal vagy más megfelelő anyaggal kell lezárni.
A bokrok és fák metszése beavatkozást jelent a gyökérzet és a lombkorona tömegének egyensúlyába. Minél erősebben vágod vissza a növényt, annál erősebb lehet az új hajtások megjelenése. Alapvetően a metszési folyamat során el kell távolítani az összes beteg és felesleges ágat. Azonban ritkán javasolt egy bokor vagy fa teljes visszametszése.
Fák helyes metszése: Metszési technikák
A kisebb ágakat fejmagasságig metszőollóval is levághatod. A vastagabb ágakhoz és legfeljebb három centiméter átmérőjű kisebb ágakhoz ajánlott az akkumulátoros ágvágó. A metszés elve ugyanaz: az ágvágót az ág vagy gally tövéhez helyezed, hogy lehetőség szerint ne maradjanak csonkok. Ez a „bypass technika” fontos, mert elkerüli az elhaló csonkokat, amelyek a kártevők és rothadás bejáratai lehetnek.
A vastag ágakat láncfűrésszel lehet levágni. Ehhez óvatos metszési technika szükséges, hogy a kéreg ne sérüljön meg feleslegesen. Az ágkarika, az ág tövénél található dudor az indulópont. Először egy bemetszést végzel körülbelül két tenyérnyi távolságra az ágkarikától az ág alsó részén.
Ezután három tenyérnyi távolságra az ágkarikától felülről átvágod az ágat, amíg le nem esik.
A megmaradt csonkot tisztán levágod az ágkarikánál. Ehhez kissé átlósan, a fatörzstől távolabbra kell helyezni a fűrészt. Az ágkarikában található merisztéma szövet gondoskodik arról, hogy új kéreg nőjön a vágási felület fölé. A hosszabb, nagyobb ágakat érdemes fokozatosan kívülről befelé levágni. Ez időigényesebb, de biztonságosabb, és az az előnye, hogy később kevesebb munkád lesz a levágott ágak feldarabolásával. Végül a fa metszése azt is jelenti, hogy gondoskodnod kell a levágott faanyag elszállításáról.
Eszközök karbantartása a fa metszése után
Annak érdekében, hogy a következő alkalommal is sikeres legyen a fa metszése, az eszközök karbantartásáról azonnal gondoskodni kell.
Az ágvágó vagy metszőfűrész karbantartásához elegendő a vágópenge kefével történő tisztítása. A vágópenge minősége megmarad, ha minden használat után vékony gépolajjal vagy permetolajjal átdörzsölöd vagy lefújod. Ez biztosítja a szükséges kenést és a rozsdavédelmet. Rendszeresen ellenőrizni kell, hogy az ágvágó csavarjai és anyái megfelelően vannak-e rögzítve. Az ág- és fűrészeszközök fertőtlenítése is ajánlott a metszés után, hogy elkerüld a betegségek átvitelét.
A láncfűrész karbantartása magában foglalja a lánc tisztítását minden használat után. A gyanta és szennyeződések speciális tisztítószerrel távolíthatók el. A készüléket száraz állapotban, kemény kefével lehet tisztítani, de a karbantartás előtt feltétlenül távolítsd el az akkumulátort. Az olajszint és a megfelelő kenés ellenőrzése is fontos. Mindig töltsd fel elegendő láncolajjal, hogy meghosszabbítsd a lánc és a készülék élettartamát. Még ha van is elegendő láncolaj a tartályban, akkor is ellenőrizni kell a kenés működését. Vagy olajcseppeket keresel egy egyperces szárazjáratás során, amikor a penge lefelé mutat egy világos háttérrel szemben, vagy óvatosan megemelve a láncot egy szárazjáratás után (vigyázz: sérülésveszély) ellenőrizheted a vezetősín olajfilmjét.
Rendszeresen ellenőrizni és szükség esetén állítani kell a láncfeszítést, lehetőleg minden használat előtt – a láncnak nem szabad meglazulnia. A fűrészlánc fogait szükség esetén újra kell élezni, mivel az éles lánc jobb vágásokat és nagyobb biztonságot nyújt. Ehhez egy megfelelő körreszelőt használnak, amely illik a lánc osztásához. Alternatív megoldásként szakemberrel is kiéleztetheted a láncfűrészt. A láncfűrész pengéjét néhány munkaóra után el kell távolítani a környező szélektől és ellenőrizni kell, hogy van-e rajta sérülés, és szükség esetén ki kell cserélni. Ezt szintén szakember végezheti el.