FELNITISZTÍTÁS HELYESEN
Az idő múlásával makacs szennyeződések rakódnak le a felnikre, ilyen például az útról származó kosz, a fékpor vagy az úti só. Ahhoz, hogy az alumínium felnik megőrizzék fényüket, az acél felnik pedig sokáig rozsdamentesek maradjanak, ajánlott rendszeresen és alaposan tisztítani a felniket. Lássuk a tippeket a gyors és hatékony tisztításhoz!
A leghatékonyabb tisztítás: lépésről lépésre
A szép felnik minden autó megjelenését feldobhatják. Azonban az időjárás, az útról származó kosz, a fékpor és az úti só nyomot hagynak rajtuk. Idővel a szennyeződések ténylegesen beleéghetnek a felnikbe, ami megnehezíti azok teljes eltávolítását. Ezért javasolt a rendszeres, alapos felnitisztítás. Ezt különösen egyszerű megtenni a gumicsere idején, amikor nyári gumikról téli gumikra váltunk, vagy épp fordítva. Ekkor a kerekeket is megtisztíthatjuk tárolás előtt. Mindazonáltal az év során is rendszeres ápolásra van szükségük.
A felnik alapos tisztításához szükséges eszközök:
- Egy magasnyomású mosó vagy egy vödör víz
- Felnitisztítószer
- Felnikefe
- Szivacs
- Puha kendő, például mikroszálas vagy bőr
Így csináld:
1. Felnitisztítószer alkalmazása
Makacs szennyeződések, például fékpor vagy úti só eltávolításához permetezd a felnitisztítószert az alumínium vagy acél felnire, és hagyd hatni. A felni legyen száraz a tisztítószer felvitele során, mivel az száraz felületen tapad a legjobban.
Győződj meg róla, hogy a tisztítószer minél savmentesebb legyen, hiszen ez kíméletesebb az anyagra nézve. A savas felnitisztítószerek (pH érték 1 és 5 között) idővel károsíthatják a felni felületét, és különösen a csillogó anyagok, például króm vagy ötvözött felnik esetén nem ajánlottak.
2. Felni leöblítése és durva szennyeződések eltávolítása
A következő lépés az, hogy magasnyomású mosóval (lapos sugarú fúvóka), kézi tisztítóval vagy egy vödör langyos vízzel és szivaccsal öblítsd le a felnit. Kézi tisztításkor viselj védőkesztyűt, hogy a bőröd ne érintkezzen közvetlenül a szennyeződésekkel!
Ha nem használsz tisztítószert, akkor is tisztává varázsolhatod a felniket, azaz eltávolíthatod a felületi szennyeződéseket, és felkészülhetsz egy alaposabb tisztításra.
3. Kerékdobok tisztítása
Ezzel egyidejűleg megtisztíthatod az autó kerékdobjait is, lehetőleg a magasnyomású mosó és a lapos sugarú fúvóka segítségével. Tipp: a nehezen elérhető helyek még könnyebben tisztíthatók a magasnyomású mosóval és cserélhető fúvókatartozékkal.
4. A felni alapos tisztítása
Most jön a felnik alapos tisztítása: gyakran a tisztítószer és az előtisztítás ellenére is makacs szennyeződések maradnak a felnin, különösen a szűk résekben. Ezek hatékonyan tisztíthatók a kerékmosó kefével. A különösen szűk helyekhez egy puha sörtéjű, régi fogkefe vagy puha kefe is alkalmas lehet.
Ha így sem sikerül teljesen eltávolítani a maradványokat, újra bevethetsz tisztítószert: egyszerűen vidd fel, hagyd hatni, majd alaposan öblítsd le tiszta vízzel.
Ezután hagyd megszáradni a felnit, vagy töröld szárazra bőr kendővel. Ez különösen ajánlott króm felnik és fekete felnik esetén, mert rajtuk jobban észrevehetők a vízfoltok.
Figyelem: szabályok betartása
A felni tisztítása általában csak ott engedélyezett, ahol az autót is lehet mosni. A legjobb ezt önkiszolgáló mosókban végezni. Azonban fontos, hogy ott az adott tisztítószereket használd, mivel más tisztítószerek használata általában nem engedélyezett. Az, hogy a tisztítás magánterületen is engedélyezett-e, a helyi előírásoktól függ.
Tipp: a felniket és az autógumikat mindig külön tisztítsd az autó többi részétől. Az útpor és kis kövek, valamint a felniken található makacs lerakódások megsérthetik a jármű fényezését, különösen abban az esetben, ha ugyanazt a kefét használod a karosszéria és a kerekek tisztításához.
Gyakran Ismételt Kérdések
Hogyan távolítható el a fékpor a felnikről?
A beleégett fékport és abroncskopást egy különleges felnitisztítószerrel lehet gyorsan eltávolítani acél és alumínium felnikről. A Kärcher Felnitisztító savmentes, és ezért kíméletes az anyaghoz. Vöröses elszíneződése jelzi, hogy az idő elteltével hogyan fejti ki hatását. Egyszerűen permetezd a száraz felnire, hagyd hatni 1-3 percig, majd öblítsd le tiszta vízzel. A makacs szennyeződések is eltávolíthatók, ha a tisztítószer után mosókefével átdörzsölöd.
Hogyan távolítható el a sómaradvány a felnikről?
Aki télen is könnyűfém felnivel közlekedik, rendszeresen szabadítsa meg azokat a sólerakódásoktól, mivel ezek hosszú távon károsítják az anyagot. Legkésőbb a téli és nyári gumik cseréjekor minden lerakódást alaposan el kell távolítani az alumínium és acél felnikről. Ehhez a legjobb egy felnitisztítószer. Alternatívaként néhány autómosó speciális lehetőségeket kínál a felni tisztításra.
Hogyan távolítható el a rozsda a felnikről?
Az acél felnikről könnyen eltávolíthatod a rozsdát drótkefével. Ezután csiszolóvászonnal érdesítsd fel a felületeket. Az alumínium felnik és króm felnik nem tudnak rozsdásodni, de a nedvesség és az úti só nyomot hagyhat rajtuk. Az anyag oxidálódhat, vagy sómaradékok miatt korrodálódhat. Mindkettőt csak nagyon óvatosan szabad eltávolítani, például puha kefével, mivel az alumínium és a króm könnyen karcolódik. A felületet ezután polírozni kell. Ha elég magabiztos vagy, saját magad is polírozhatsz. Ellenkező esetben javasolt a szakszerű políroztatás.
Milyen mosókefe alkalmas a felnik tisztítására?
A magasnyomású mosó tartozékaként a kerékmosó kefe remek választás. Speciális formájának és körkörös sörtéinek köszönhetően rendkívül hatékony 360°-os tisztítást tesz lehetővé. Még a nehezen elérhető helyek és a felnik legkisebb rései is alaposan tisztíthatók vele. A víz egyenletes eloszlásának hála a szennyeződés egyenletesen oldódik fel és mosódik le.
Milyen házi szereket használhatok a felnik tisztítására?
Ha nincs kéznél felnitisztítószer, egyszerű házi szereket is használhatsz a tisztításhoz:
Trükk 1: aluminium felni tisztítása fogkrémmel
A fogkrém alkalmas házi szer az alumínium tisztítására. Enyhén nedvesíts meg egy tiszta kendőt, és vigyél fel rá egy kis fogkrémet. Majd alaposan dörzsöld át az alumínium felniket, míg a szennyeződés meg nem szűnik. Ismételten mosd ki kendőt tiszta vízzel és csavard ki. Végül mosd le újra az alumínium felniket tiszta vízzel, és hagyd megszáradni. A fogkrém dörzsölő részecskéinek köszönhetően apró karcolásokat is polírozhatsz vele. Azonban óvatosan használd a nagyon fényes felniknél és króm felniknél, mivel a dörzsölő részecskék megkarcolhatják őket, vagy elveszíthetik fényes felületüket.
Trükk 2: aluminium felni tisztítása tisztítópasztával
Nedvesítsd meg a szivacsot vízzel és dörzsöld a tisztítópasztába, hogy habosodjon. Az alumínium felniket ezzel a habbal tisztíthatod meg. Tisztítás után öblítsd le a felniket tiszta vízzel. Még tisztítópaszta használatakor is óvatosan kell eljárni a nagyon fényes felniknél és króm felniknél.
Trükk 3: festett és bevonatos felnik tisztítása mosogatószerrel
A festett és bevonatos felniken lévő szennyeződések és beégett fékpor károsíthatja a festéket. A szennyeződés különösen kíméletesen oldható fel mosogatószerrel. Adj néhány csepp mosogatószert langyos vízhez, és tisztítsd meg a felületet egy, lehetőleg mikroszálas anyagból készült szivaccsal. Ezután öblítsd le tiszta vízzel, és töröld szárazra egy puha kendővel. Ha ez a módszer nem elég a szennyeződés eltávolításához, használj savmentes felnitisztítót.
Tipp
Mielőtt házi készítésű tisztítószert vagy új tisztítószert használsz a felnin, mindig teszteld előre egy nehezen látható helyen.
Hogyan lehet a leghatékonyabban tisztítani a króm felniket?
A króm felnik idővel elveszíthetik fényüket és tompák lehetnek. A fékpor és rozsda eltávolítására nem mindig használhatók felnitisztítószerek, mert az azokban lévő sav károsíthatja az érzékeny króm felületet. Ehelyett gyengédebb tisztítószereket kell használni, például szappant és vizet. A szódabikarbóna is bevethető házi szer: tegyél három evőkanál szódabikarbónát egy tálba, keverj hozzá egy kis vizet, amíg pépet nem kap. Használj puha kendőt, és körkörös mozdulatokkal dörzsöld át a króm felniket a péppel, amíg minden lerakódás fel nem oldódik. Azonban vannak speciálisan króm felnikhez kifejlesztett felnitisztítószerek is, amelyek hatékonyan oldják a szennyeződéseket.
A tisztítás mellett a króm felniket rendszeresen polírozni is kell, hogy megtartsák fényüket és különleges megjelenésüket.