1. Felnitisztítószer alkalmazása

Makacs szennyeződések, például fékpor vagy úti só eltávolításához permetezd a felnitisztítószert az alumínium vagy acél felnire, és hagyd hatni. A felni legyen száraz a tisztítószer felvitele során, mivel az száraz felületen tapad a legjobban.

Győződj meg róla, hogy a tisztítószer minél savmentesebb legyen, hiszen ez kíméletesebb az anyagra nézve. A savas felnitisztítószerek (pH érték 1 és 5 között) idővel károsíthatják a felni felületét, és különösen a csillogó anyagok, például króm vagy ötvözött felnik esetén nem ajánlottak.