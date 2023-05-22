A garázs és garázsajtó tisztítása egyszerűen
Teljesen normális, hogy a garázs idővel koszolódik, különösen akkor, ha műhelyként is használják. A garázsajtó szintén mágnesként vonzza a port és a koszt, mivel gyakran nincs megfelelően védve az időjárás ellen. Ezekkel a tippekkel azonban könnyen megszabadulhatsz a garázsban és a műhelyben felhalmozódott szennyeződésektől, akár többcélú porszívót, magasnyomású mosót vagy gőztisztítót használsz.
Milyen gyakran kell tisztítani a garázsajtót?
A garázsajtót legalább évente egyszer tisztítani kell. Ha olyan területen élsz, ahol gyakran változik az időjárás, akkor érdemes akár két-három havonta is. A tisztítás gyakorisága teljes mértékben attól függ, hogy mennyire védett a garázs és milyen szélsőséges az időjárás a lakóhelyeden. Hideg, zord tél után, árvizek, jégeső vagy erős szelek után sok szennyeződés rakódik le a garázsajtóra, ezért ilyenkor gyakrabban kell tisztítani. Ez nemcsak esztétikai okokból fontos, hanem a működőképesség szempontjából is, mivel az ajtó alkatrészei meghibásodhatnak, ha például virágpor, por vagy makacs szennyeződések állandóan az ajtó felületére rakódnak.
Hogyan kell eljárni a garázsajtó tisztításakor?
A garázsajtót klasszikus módon, kézzel is meg lehet tisztítani egy kis meleg víz és mosogatószer segítségével. Ez azonban sok időt és energiát igényelhet. Ahhoz, hogy egy erősen szennyezett garázsajtó újra újnak tűnjön, javasoljuk, hogy magasnyomású mosóval tisztítsd meg. Ez a készülék az állítható víznyomásnak köszönhetően még a legmakacsabb szennyeződéseket is eltávolítja. Maga a szórópisztoly három nyomásfokozattal rendelkezik, amelyek közül választhatsz attól függően, hogy mire szeretnéd használni a készüléket. Érzékenyebb felületek esetében van egy „SOFT” nyomásfokozat, amelyet a pisztolyon lehet beállítani anélkül, hogy le kellene tenni a készüléket a földre. Masszívabb anyagok esetében magasabb nyomásfokozatot is választhatsz.
A garázsajtó tisztítása: figyelj az anyagtípusra
A garázsajtó tisztításakor érdemes odafigyelni az anyag típusára:
- Festett fém ajtókhoz érdemes először egy speciális festéktisztítót használni, hogy kisimítsd a felületet és eltávolítsd a finom karcolásokat. Ezt követően egy polírozó szerrel fényt adhatsz az ajtónak.
- Fa garázsajtók tisztítása után viasszal vagy lakkal kezelheted a felületet, hogy fokozd a hatást.
- Műanyag garázsajtók esetében a felületet speciális műanyagtisztítókkal védheted meg az időjárás viszontagságaitól és a környezeti hatásoktól.
Hogyan tisztítsd meg a garázsablakokat?
Sok garázsnak vannak kis ablakai, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, ha alapos tisztítást végzel. A garázsajtók gyakran műanyagból készült üvegezéssel rendelkeznek, amelyet az időjárás könnyen károsíthat. Az üvegezés alapos tisztításához magasnyomású mosót is használhatsz. Ügyelj arra, hogy a nyomásfokozatot „SOFT” módba állítsd, hogy ne fejtsen ki túl nagy nyomást az ablakokra a tisztítás során.
Alternatív módja az üvegfelületek tisztításának a gőztisztító használata, amely vegyszerek nélkül, csupán víz segítségével biztosítja, hogy az ablakaid tiszták legyenek. A készülék először egyenletesen beporlasztja a gőzt az ablakra, majd a kézi fúvóka és egy mikroszálas kendő segítségével feloldható a szennyeződés. Ezt követően a gőzvízet lehúzóval vagy száraz mikroszálas kendővel kell eltávolítani. A műanyag üvegfelületeket viszont nem szabad gőztisztítóval tisztítani, mivel a gőz hőmérséklete meghaladhatja a 100 °C-ot, és ez károsíthatja a műanyagot.
Egy vezeték nélküli ablaktisztító is jó választás lehet a garázs tisztításakor, amely biztosítja a csíkmentes tisztaságot. Ehhez csak keverd össze a vizet ablaktisztító koncentrátummal, permetezd az ablakra egy szórófejes üvegből, dörzsöld le a szennyeződéseket egy mikroszálas kendő segítségével, és a készülékkel porszívózd fel a nedvességet.
A garázsfeljáró tisztítása
A garázs előtti feljáró gyakran olyan hely, ahol makacs szennyeződések szeretnek felhalmozódni. Ahhoz, hogy megszabadulj az ilyen lazán tapadó szennyeződésektől, mint a levelek, talaj és por, egy seprőgép ideális választás. A magasságállítható, ergonomikus tolókar révén nem kell lehajolni, és nem igényel sok erőfeszítést a terület alapos tisztítása. Érdemes tudni, hogy még a téli időszak után maradt sót is el lehet távolítani a seprőgéppel. Ha a garázsfeljáró nagyon piszkos, ismét a magasnyomású mosó használata ajánlott:
- Mielőtt a magasnyomású mosót használnád, a földön található laza szennyeződéseket távolítsd el egy seprőgéppel.
- Ha a feljáró nagyon szennyezett, egy kőtisztító megoldás ideális lehet a makacs szennyeződések előzetes feloldására.
- Ezt követően a magasnyomású mosót kombinálhatod a T-Racer felülettisztítóval, amely gyorsan megtisztítja a garázsbejárót.
A garázs belső terének és a műhely tisztítása egyszerűen
Sokan nem rendelkeznek külön műhellyel, ezért gyakran a garázst használják barkácsolásra. Emiatt a garázs poros és piszkos lehet, különösen akkor, ha egyes eszközöket és szerszámokat nem használnak rendszeresen, így a kosz felhalmozódik rajtuk. Az első lépés tehát az, hogy kidolgozd, hogyan szervezed meg a garázst vagy a műhelyt. Polcok és tárolórendszerek jelentősen megkönnyítik a tisztítást. Mielőtt elkezdenéd a garázs vagy műhely tisztítását, célszerű kiszelektálni mindent, amire már nincs szükséged. A szomszédok, barátok vagy rokonok esetleg örülhetnek a fölöslegessé vált virágcserepeidnek vagy szerszámosládáidnak. Miután a helyiséget alaposan rendbe tetted, elkezdheted a tisztítást.
A garázs és a műhely tisztítása – hogyan végezd?
A legtöbb garázsnak és műhelynek betonpadlója van, mert ezek elég robusztusak és könnyen tisztíthatók. A beton garázspadló tisztításához először érdemes seprőgéppel átmenni rajta. Ez megakadályozza, hogy a laza törmelék, például por vagy levelek a házba kerüljenek. Alternatív megoldásként nedves-száraz porszívót is használhatsz, amely mind a száraz, mind a nedves szennyeződéseket fel tudja szedni. A műhely tisztítása során érdemes megfontolni a prémium termékeket. Ezek robusztusabbak, és jobban bírják a hegyes vagy kemény anyagokat, mint például csavarok vagy szegek. A porszívó különösen ideális a műhelypadló tisztításához, ahol gyakran kis fém tárgyak kerülnek a földre. Minden száraz-nedves porszívó széles és rugalmas szívótömlővel van felszerelve, amely garantálja, hogy a porszívózás során nem kell attól tartanod, hogy a tömlő eltömődik. Ha a garázs nagyon piszkos, a magasnyomású mosó ideális a beton garázspadló tisztításához. Ha nedvesen tisztítod a garázst, azonban ügyelj arra, hogy a szennyezett víz könnyen el tudjon folyni. Egy másik lehetőség, hogy a súrolókefét rögzíted a magasnyomású mosóhoz a padló tisztításához. A kefére szerelt piszkos vízlapát segítségével a vizet könnyedén ki tudod tolni a garázsból. Alternatívaként a száraz-nedves porszívóval is felszívhatod a maradék vizet.
Vigyázz, olajfoltok!
Ahol motorolaj van, ott előfordulhatnak olajszivárgások is, amelyek tócsát képezhetnek a padlón. Nagyon fontos, hogy az olajfoltokat olajmegkötő anyaggal felszívják, majd megfelelően és környezetbarát módon elhelyezzék. A hátrahagyott foltot ezután epeszappan és forró víz keverékével lehet kezelni. Öntsd rá a forró vizet és az epeszappan keverékét az olajfoltra, és várj egy kicsit, hogy a keverék reagáljon, majd alaposan súrold meg forró vízzel.