Hogyan tisztítsd meg a garázsablakokat?

Sok garázsnak vannak kis ablakai, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, ha alapos tisztítást végzel. A garázsajtók gyakran műanyagból készült üvegezéssel rendelkeznek, amelyet az időjárás könnyen károsíthat. Az üvegezés alapos tisztításához magasnyomású mosót is használhatsz. Ügyelj arra, hogy a nyomásfokozatot „SOFT” módba állítsd, hogy ne fejtsen ki túl nagy nyomást az ablakokra a tisztítás során.

Alternatív módja az üvegfelületek tisztításának a gőztisztító használata, amely vegyszerek nélkül, csupán víz segítségével biztosítja, hogy az ablakaid tiszták legyenek. A készülék először egyenletesen beporlasztja a gőzt az ablakra, majd a kézi fúvóka és egy mikroszálas kendő segítségével feloldható a szennyeződés. Ezt követően a gőzvízet lehúzóval vagy száraz mikroszálas kendővel kell eltávolítani. A műanyag üvegfelületeket viszont nem szabad gőztisztítóval tisztítani, mivel a gőz hőmérséklete meghaladhatja a 100 °C-ot, és ez károsíthatja a műanyagot.

Egy vezeték nélküli ablaktisztító is jó választás lehet a garázs tisztításakor, amely biztosítja a csíkmentes tisztaságot. Ehhez csak keverd össze a vizet ablaktisztító koncentrátummal, permetezd az ablakra egy szórófejes üvegből, dörzsöld le a szennyeződéseket egy mikroszálas kendő segítségével, és a készülékkel porszívózd fel a nedvességet.