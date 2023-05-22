Hogyan tisztítsd meg a grillt: használat előtt vagy után?

A rendszeres tisztítási intézkedések egyike lehet, hogy minden használat előtt felfűtöd a grillt magas hőfokon 15 percig, majd megtisztítod a rácsot egy grilltisztító kefével. Így könnyen eltávolíthatók az ételmaradékok vagy a rozsda. Ez a folyamat a baktériumokat is elpusztítja. Mielőtt az ételeket a rácsra helyeznéd, permetezd le azt egy kis tapadásgátló spray-vel, így az étel nem ragad a rácshoz és nem is marad ott.

Van néhány trükk, amellyel minimálisra csökkentheted a zsír- és maradványok mennyiségét grillezés közben. Takarékoskodj a pácokkal és más szószokkal, hogy ne csöpögjenek túlságosan a grillre! Az alumínium csepegtető tálcáknak köszönhetően a zsír és más folyadékok összegyűjthetők, megakadályozva azok eljutását a rácsra, a grill padlójára vagy szűk réseibe. A grillsütő durva szennyeződései elkerülhetők az „indirekt grillezéssel”, különösen faszenes grilleknél. Ehhez tegyél egy alumínium csepegtető tálcát a grill alsó részének közepére, és helyezd el a faszént a tálca bal és jobb oldalán! A főzési maradványok így egy kijelölt helyre gyűlnek.

Használat után fűtsd fel a grillt magas fokozaton (lehetőleg zárt fedéllel), hogy az összes, a grillsütőben található maradvány leégjen! A réseket egy huzalkefével tisztíthatod meg – a kefe a grillező kialakításától függően ideális esetben egy-, két- vagy háromoldalas legyen! Használat után ürítsd ki vagy dobd ki a csepegtető tálcákat a szelektív hulladékgyűjtőbe!