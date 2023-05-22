Grill tisztítása: Így takarítsd megfelelően a grillsütőt
Nincs is jobb egy nyári grillpartinál. Sokak számára a családdal és barátokkal történő grillsütés a kertben vagy a teraszon a nyári szezon csúcspontja. Függetlenül attól, hogy a grillsütőt csak kellemes nyári estéken vagy egész évben használjuk, az elektromos, faszenes és gázgrillekre is figyelni kell, hogy hosszú ideig megbízhatóak maradjanak. Ezekkel a hasznos tippekkel a grillsütő tisztítása gyors és egyszerű lehet.
Miért fontos a grillsütő rendszeres tisztítása?
Ahhoz, hogy bármikor biztonságosan és kényelmesen grillezhess, a grillt rendszeresen tisztítani kell. Ez biztosítja, hogy az eszköz mindig használatra kész legyen, a rendszeres tisztítás és karbantartás pedig garantálja, hogy a grillételek tökéletesen elkészülhessenek. A grill belső és külső tisztításának gyakorisága attól függ, hogy milyen gyakran használod a grillt, és mennyire lesz piszkos. Egy egyszerű közepes tisztítást rendszeresen érdemes elvégezni. Az alapos, mindenre kiterjedő tisztítás (például egy gőztisztítóval) időigényes folyamat, de általában évente egyszer vagy kétszer szükséges – ideális esetben egyszer a grillszezon előtt, és egyszer utána.
Tipp
Mielőtt egy új grillt először használnál, hevítsd fel magas hőfokon kb. 30 percig! Ez lehetővé teszi a gyártási és olajmaradványok elpárolgását.
Hogyan tisztítsd meg a grillt: használat előtt vagy után?
A rendszeres tisztítási intézkedések egyike lehet, hogy minden használat előtt felfűtöd a grillt magas hőfokon 15 percig, majd megtisztítod a rácsot egy grilltisztító kefével. Így könnyen eltávolíthatók az ételmaradékok vagy a rozsda. Ez a folyamat a baktériumokat is elpusztítja. Mielőtt az ételeket a rácsra helyeznéd, permetezd le azt egy kis tapadásgátló spray-vel, így az étel nem ragad a rácshoz és nem is marad ott.
Van néhány trükk, amellyel minimálisra csökkentheted a zsír- és maradványok mennyiségét grillezés közben. Takarékoskodj a pácokkal és más szószokkal, hogy ne csöpögjenek túlságosan a grillre! Az alumínium csepegtető tálcáknak köszönhetően a zsír és más folyadékok összegyűjthetők, megakadályozva azok eljutását a rácsra, a grill padlójára vagy szűk réseibe. A grillsütő durva szennyeződései elkerülhetők az „indirekt grillezéssel”, különösen faszenes grilleknél. Ehhez tegyél egy alumínium csepegtető tálcát a grill alsó részének közepére, és helyezd el a faszént a tálca bal és jobb oldalán! A főzési maradványok így egy kijelölt helyre gyűlnek.
Használat után fűtsd fel a grillt magas fokozaton (lehetőleg zárt fedéllel), hogy az összes, a grillsütőben található maradvány leégjen! A réseket egy huzalkefével tisztíthatod meg – a kefe a grillező kialakításától függően ideális esetben egy-, két- vagy háromoldalas legyen! Használat után ürítsd ki vagy dobd ki a csepegtető tálcákat a szelektív hulladékgyűjtőbe!
Grilltisztítás gőztisztítóval
A rozsdamentes acélfelületek (beleértve a grilletetőt, az oldalsó paneleket és a kezelőszerveket) alapos tisztításához érdemes megfontolni egy gőztisztító használatát. Először gőzöld meg az összes felületet a gőztisztító keféjével, majd ismételd meg ezt egy mikroszálas kendővel, és tisztítsd meg az összes felületet a gőz erejével. A zsír és ételmaradványok feloldhatók a gőzzel, majd a mikroszálas kendővel fel lehet őket szívni.
A rozsdamentes acélon lerakódott könnyű zsírmaradványok is megtisztíthatók langyos vízzel, mosogatószerrel és mikroszálas kendővel. Alternatívaként a szaküzletekben kapható speciális zsíroldó grilltisztítók is jól működnek.
A nehezen elérhető helyeken (például egy öntöttvas grilltálcán vagy rozsdamentes acélrácson) található makacs szennyeződések a gőztisztítóval és egy kis sárgaréz kefével kombinálva is eltávolíthatók. Zománcozott rács esetén jobb műanyag kefét használni. Súrold meg a makacs szennyeződéseket a kefével, miközben gőzt adsz hozzá, majd töröld le a fellazított szennyeződést egy régi kendővel. Ha a grill kültéri konyhába van beépítve, a zsír és ételmaradványok a munkalap felületeiről is eltávolíthatóak a gőztisztítóval.
Tipp
Amikor gőztisztítóval tisztítod a grillsütőt, a vízcseppek foltokat hagyhatnak a padlón, a kőlapokon vagy a fateraszon. Ezért ajánlott a grill alatti területet fóliával vagy újsággal védeni, mielőtt magát a grillsütőt tisztítanád. Alternatívaként vannak speciális, újrahasználható grill alátétek is, amelyek védik a grill alatti felületeket a zsírtól, ételtől és az időjárástól. Ha valami rosszul sül el, a teraszköveid ezekkel a tippekkel gyorsan újra tiszták lesznek.
Faszenesgrill tisztítása hamuporszívóval
A faszenes grilleknél az idővel felgyülemlett zsír a tálcában és a fedélben is lerakódhat. Ez – ahogy fentebb leírtuk – gőztisztítóval vagy zsír-oldószerrel eltávolítható.
A faszenes grilleknél azonban nemcsak a ráégett rács és a zsíros felületek problémásak, hanem a grilltálcában maradt hamu is. A parázs elfojtása után a faszenet mindig le kell hűteni éjszakára (kb. 12 órára). Másnap a maradékot egyszerűen meg lehet tisztítani egy hamuporszívóval, majd egy szennyeződésgyűjtő segítségével anélkül ártalmatlaníthatod azt, hogy érintkezned kellene a szennyeződéssel.
Tipp: tárold megfelelően a grillsütődet!
A grillsütő lehűtése és tisztítása után fontos, hogy megfelelően tárold a készüléket. Ha az eszközt nem használod, fedőhuzat használata ajánlott. Ezek megvédik a grillt a portól, nedvességtől és karcolásoktól. A rozsdamentes acél grillek egész évben problémamentesen kint maradhatnak, ha fedőhuzattal vannak ellátva.
Biztonsági információk elektromos, faszenes és gázgrillekhez
Grillezés gázgrillel
Mindig nyitott fedéllel gyújtsd meg!
Rendszeresen ellenőrizd és tisztítsd a zsírtálcákat!
Mindig kapcsold le a gázt a grillnél, és csak utána zárd el a gázpalackot!
Rendszeresen ellenőrizd a gázcsövet szivárgásra – különösen hosszabb szünetek után!
Soha ne tárold a gázpalackokat zárt helyiségekben!
Faszenes grillek
A faszén meggyújtásához használj gyújtókockákat folyékony gyújtófolyadék helyett, mivel ezek biztonsági kockázatot jelentenek!
Használj faszén kéményt a grillrácson, soha ne a padlón!
Grillezés után fojtsd el a parazsat a légnyílások és a ventilátor zárásával!
Hagyja a faszenet lehűlni éjszaka grillezés után, és csak 12 óra hűlés után ártalmatlanítsd!
Grillezés elektromos grillel
Mindig csak különálló biztosítékos aljzatokhoz csatlakoztasd a grillezőt, és ne használj több csatlakozót!
Védd meg a csatlakozásokat a nedvességtől!
Ne használd az elektromos grillt beltérben – csak kültéri használatra alkalmas!