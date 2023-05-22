Mi a leghatékonyabb módja a kempingfelszerelés útközbeni tisztításának?

A kempingfelszerelés idővel természetesen koszolódik. Nem kell feltétlenül egy esős túrára menni ahhoz, hogy az eszközeink sárosak és piszkosak legyenek. A mindennapi használat is elegendő. A kempingeszközöket mosni kell, a kempingszékeket és bicikliket pedig szintén tisztítani kell használat után. Azok, akik a tengernél nyaralnak és szeretnek szörfözni, valószínűleg tudják, hogy a neoprén ruhákat és szörfdeszkákat le kell öblíteni a sósvíz és a homok maradványaitól, hogy hosszú életűek maradjanak.

Ez az alapszabály minden kempingeszközre vonatkozik. A legjobb, ha közvetlenül használat után tisztítod meg őket, ahelyett, hogy a következő alkalomig várnál. Mindig tartsd egy helyen a megfelelő tisztítóeszközöket és ápolószereket, hogy mindig kéznél legyenek. Kempingezéskor érdemes kefét, szivacsokat, vödröt, öntözőkannát, kerti tömlőt, seprűt, mosogatószert és esetleg más tisztítószereket is bekészíteni.