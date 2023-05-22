Kerti bútorok tisztítása: Tippek és trükkök a gondozásukhoz
Egy terasz vagy veranda nem tűnik otthonosnak, ha nincs rajta valami díszítő elem: a kerti bútorok! Ahhoz, hogy a székek és asztalok a lehető legjobban nézzenek ki, időről időre meg kell őket tisztítani. A kerti bútorok tisztítása azonban olyan lehet, mint az újévi fogadalmak: először nagy a lelkesedés, de az idő előrehaladtával ez alábbhagy. Azonban, ha a lehető legtovább szeretnéd megőrizni a kerti bútoraid állapotát, fontos, hogy rendszeresen tisztítsd és karbantartsd őket.
Mire figyelj a kerti bútorok tisztításakor?
Mielőtt rátérnénk arra, milyen eszközökre és tisztítószerekre van szükség a kerti bútorok tisztításához, és hogyan kell ápolni a különböző anyagokat, először beszéljük meg az alapvető tudnivalókat. A kerti bútorok tisztítása nemcsak arról szól, hogy újjá varázsoljuk őket, hanem arról is, hogy megelőzzük a makacs szennyeződések, például a moha vagy a gombás zuzmó lerakódását, amelyek megtámadhatják az anyagot, és tönkretehetik annak tartósságát. Ezért érdemes elolvasni a kerti bútorok gondozására vonatkozó információkat, hogy jól tájékozott légy, és a legtöbbet hozhasd ki a bútoraidból.
A következő eszközök használhatók a kerti bútorok tisztításához:
- Mosókefe és/vagy szivacs, valamint langyos víz és mosogatószer
- Kézi kefe, seprű és vödör
- Kerti tömlő szórófejjel vagy szórólándzsával
- Magasnyomású mosó, pl kefetartozékokkal és tisztítószerekkel kombinálva
- Hordozható, alacsony vagy közepes nyomású mosó (akkumulátoros, hogy könnyen szállítható legyen)
- Megfelelő védőruházat
Mikor érdemes tisztítani a kerti bútorokat?
A kerti bútorokat évente legalább kétszer kell tisztítani – lehetőleg a kerti szezon kezdetén tavasszal, majd ősszel, amikor eljön az ideje a téliesítésnek.
A kerti bútorok tisztítása mindig száraz időben történjen. Ez lehetővé teszi, hogy minden elem teljesen megszáradjon, és bármilyen olajnak vagy lakknak, amit használsz (pl. a fa bútorok impregnálásához), legyen ideje hatni.
Természetesen ennél gyakrabban is tisztíthatod a kerti bútorokat, ha szeretnéd. Ez függhet az anyagoktól, amiből a bútorok készültek, attól, hogy mennyire vannak kitéve az időjárás viszontagságainak, és hogy mennyire fontos számodra, hogy a padok, székek, asztalok mindig rendezettnek tűnjenek. Ha a bútorok egész évben kint maradnak, különféle időjárási körülményeknek lesznek kitéve, ami azt jelenti, hogy gyorsabban koszolódnak, és gyakrabban kell tisztítani őket. Az őszi és téli hónapokban érdemes a kerti bútorokat száraz helyre tenni, pl. a fészerbe vagy pincébe.
Kerti bútorok tisztítása: Tippek fa, műanyag és egyéb anyagokhoz
Vannak kivételek is, amikor a kerti bútorok tisztításáról van szó. Az anyagtól függően különböző tisztítószerek ajlánlottak:
Műanyag
A műanyag bútorok idővel megsárgulnak és megfakulnak, ha kint hagyod őket. Ez a sárgulás és fakulás speciális műanyag tisztítószerekkel eltávolítható. Ezek a tisztítószerek hatékonyabban távolítják el a szennyeződéseket, mint a hagyományos univerzális tisztítószerek.
Fa
Az olyan ellenálló fafajtákkal szemben, mint a tikfa, az eukaliptusz vagy az akác, amelyek természetesen ellenállnak az időjárás viszontagságainak az illóolajoknak köszönhetően, a puhafából készült lakkozott kerti bútorok (pl. bükk vagy lucfenyő) általában több gondoskodást igényelnek. Mindig a fa szálirányában dolgozz, és kerüld az agresszív tisztítószereket vagy drótkeféket. Akár saját magad kevered a tisztítószert, akár szaküzletből származó fatisztítószert használsz, a feloldott szennyeződéseket alaposan le kell öblíteni, majd száraz ronggyal fényesíteni, és olajjal kezelni.
Rattan
A rattan bonyolult, egyenetlen szövése miatt a kézi tisztítás ronggyal vagy kendővel nem olyan egyszerű. Könnyen keletkezhetnek repedések, amelyekből szálkák törhetnek le. Ráadásul a szennyeződések könnyen lerakódhatnak a szövés közötti résekben. Ezeket alacsony, a közepes vagy magasnyomású mosóval gyorsan és hatékonyan lehet tisztítani. Ha magasnyomású mosót használsz, ügyelj arra, hogy alacsony nyomásbeállítást használj, és tarts távolságot a bútortól, nehogy károsítsd az érzékeny anyagot. Viselj megfelelő védőruházatot, például vastag kesztyűt és védőszemüveget. Mivel a rattan nem különösebben időjárásálló, hajlamos a repedezésre, és gyakran szürke foltok jelennek meg rajta, ezért az őszi és téli hónapokban jobb, ha a rattanból készült bútorokat a fészerben tárolod.
Tipp
Ahhoz, hogy a rattan bútor rugalmas maradjon, időnként enyhén vízzel permetezheted. Viszont vigyázz, mert túl sok víz törékennyé teheti a rattant. Ezért alapos tisztítás után mindig szárazra kell törölni a bútort.
Fém
A fémből készült kerti bútoroknak csillogniuk kell. A tisztítás viszonylag egyszerű, mivel ez az anyag nagyon ellenálló. A leggyorsabb módja a fém székek és padok megtisztításának, ha magasnyomású mosót használsz. A szennyeződéseket hatékonyan el lehet távolítani egy mosókefe segítségével, amelyet a mosóhoz lehet csatlakoztatni. Lehetőség van normál szivacs használatára is a fém bútorok tisztításához. Ha észreveszed, hogy rozsdafoltok keletkeztek a bútorokon, akkor ezeket csak magasnyomású tisztítással lehet eltávolítani.
Textilek
Ahhoz, hogy a kerti bútorok teljesen tiszták legyenek, a párnákat, huzatokat és kárpitokat is meg kell tisztítani. A pollen vagy levelek gyorsan és egyszerűen eltávolíthatók egy kézi kefével. De mi van akkor, ha egy grillezés közben folt keletkezik? Az ilyen zsírfoltokat a leghatékonyabban mosógépben lehet eltávolítani. A legtöbb huzat oldalsó cipzárral van ellátva, így könnyen levehető. Ha a huzat nem levehető, kefékkel, szivacsokkal vagy rongyokkal is tisztítható. Csak egy kis mosogatószert vagy tisztítószert kell keverni langyos vízbe, majd körkörös mozdulatokkal finoman, de alaposan súrold át a foltot. A különösen makacs foltokra univerzális folttisztító jelenthet megoldást. A kárpitok tisztítását egy szőnyeg-és kárpittisztító is segítheti, ami még higiénikusabb eredményt nyújt. A legjobb, ha a párnákat minden használat után eltávolítod és tárolod, ahelyett, hogy elfogadnád azok természetes elhasználódását.
Durva szennyeződések, foltok és szürke foltok eltávolítása
Mielőtt elkezdenéd a tisztítási folyamatot, érdemes eltávolítani minden kerti bútort a teraszról. Ezzel megakadályozhatod, hogy a szennyeződések azonnal újra rákerüljenek a már megtisztított bútorokra. Ez különösen akkor lehet probléma, ha magasnyomású mosót használsz.
Mielőtt vízzel tisztítanád a kerti bútorokat, először egy kézi kefével távolítsd el a port és a laza szennyeződéseket. Ha úgy döntesz, hogy nem használod a magasnyomású mosót, a kerti asztalokat, székeket és padokat egy kerti tömlővel is lemoshatod. Különféle tartozékok, mint például egy forgó vízsugaras szórópisztoly vagy egy hagyományos szórólándzsa felerősíthetik és koncentrálhatják a vízsugarat. Ezekkel a módszerekkel hatékonyan eltávolíthatóak a foltok, a madárürülék, a rovarmaradványok és a pollen.
Most egy szivacsot vagy mosókefét használva alaposan súrold át a felületeket langyos vízben oldott lágy szappannal vagy speciális tisztítószerekkel. Ezután öblítsd le a fellazult szennyeződéseket, töröld szárazra a felületeket egy ronggyal, vagy hagyd őket a napon megszáradni. Ha a fa bútorokon szürke elszíneződéseket találsz, alkalmazz speciális szürkülés elleni szert az érintett területekre, és hagyd állni néhány órát. Végül tiszta vízzel öblítsd le.
Kerti bútorok tisztítása magasnyomású mosóval
Ha időt és energiát szeretnél megtakarítani a kerti bútorok tisztításakor, használhatsz magasnyomású mosót a kerti asztalok, székek és padok tisztítására és ápolására. A nagyon makacs szennyeződések eltávolításához számos tartozék csatlakoztatható a készülékhez, például mosókefe. Ellentétben azzal az elképzeléssel, hogy ezzel pazaroljuk a vizet, ennek épp az ellenkezője igaz. A magasnyomású mosóval célzottan tudod tisztítani a különösen makacs foltokat, így hatékonyabban végezhetsz a felületi tisztítással anélkül, hogy vizet pazarolnál.
De óvatosan! Nem minden anyag bírja a magas nyomást és a tisztítószereket. A fa természetes anyag, és érzékenyen reagálhat a nedvességre vagy a tisztítószerekre, attól függően, hogy milyen típusú és hogyan készült. A keményfából, például akácból, tölgyből, tikfából vagy bambuszból készült kerti bútorok könnyen tisztíthatók magasnyomású mosóval. A kerttulajdonosoknak azonban óvatosnak kell lenniük a lucfenyőből vagy bükkből készült fa bútorokkal, mivel ezek felülete könnyen megsérülhet a túlzott víznyomás vagy az eszközök hatására.
Hogyan tisztítsd a kerti bútorokat magasnyomású mosóval és megfelelő tisztítószerekkel:
- Először távolítsd el a durva szennyeződéseket a kerti bútorokról. Ehhez használhatod a készülék "SOFT" vagy "HARD" beállításait a nyomás növeléséhez vagy csökkentéséhez. Itt alkalmazhatsz normál szórófejet és kerti tömlőt is.
- Helyezd a magasnyomású mosó szívócsövét a tisztítószeres üvegbe, vagy öntsd a tisztítószert a tartályba, és állítsd a fúvókát "MIX" állásba. Ezzel biztosítod, hogy a tisztítószeres oldat keveredjen a vízsugárba működés közben.
- Alacsony nyomáson permetezd a tisztítószert a kerti bútorokra, hagyd hatni körülbelül 30 másodpercig, majd magas nyomáson alaposan öblítsd le a fellazult szennyeződéseket. Ez időbe telhet, különösen, ha a szennyeződés nagyon makacs. Ezután hagyd, hogy a kerti bútorok alaposan megszáradjanak.
A kerti bútorok ápolásának utolsó simításai: milyen tisztítószert válassz?
A szennyezett kerti bútorok könnyebben tisztíthatók és a szürke foltok eltávolíthatók speciális ápolószerek és tisztítószerek használatával. Az alkalmazott termék az adott anyagtól függ, amelyet kezelni kell. Választhatsz univerzális tisztítószert vagy speciális koncentrátumot. A fa kerti bútorok tisztítása után például speciális faápoló olajjal lehet kezelni a felületeket, hogy megakadályozd a nedvesség bejutását.