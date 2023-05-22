Mikor érdemes tisztítani a kerti bútorokat?

A kerti bútorokat évente legalább kétszer kell tisztítani – lehetőleg a kerti szezon kezdetén tavasszal, majd ősszel, amikor eljön az ideje a téliesítésnek.

A kerti bútorok tisztítása mindig száraz időben történjen. Ez lehetővé teszi, hogy minden elem teljesen megszáradjon, és bármilyen olajnak vagy lakknak, amit használsz (pl. a fa bútorok impregnálásához), legyen ideje hatni.

Természetesen ennél gyakrabban is tisztíthatod a kerti bútorokat, ha szeretnéd. Ez függhet az anyagoktól, amiből a bútorok készültek, attól, hogy mennyire vannak kitéve az időjárás viszontagságainak, és hogy mennyire fontos számodra, hogy a padok, székek, asztalok mindig rendezettnek tűnjenek. Ha a bútorok egész évben kint maradnak, különféle időjárási körülményeknek lesznek kitéve, ami azt jelenti, hogy gyorsabban koszolódnak, és gyakrabban kell tisztítani őket. Az őszi és téli hónapokban érdemes a kerti bútorokat száraz helyre tenni, pl. a fészerbe vagy pincébe.