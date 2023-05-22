Algák eltávolítása a tóból

A legjobb, ha az algák kialakulását már eleve megelőzzük, hogy később ne kelljen őket eltávolítani a kerti tóból. Az algák növekedésének egyik fő tényezője a tó tápanyagtartalma, amely egyszerű pH-teszttel mérhető. Az ideális pH-érték 6,8 és 8,2 között van, tehát semleges tartományban. Ha a pH-érték ennél magasabb (lúgos tartomány), az magasabb tápanyagtartalmat jelez, ami fokozza az alganövekedést.

Fontos, hogy a tó ne kapjon túl sok közvetlen napfényt, mivel a meleg kedvez az algák szaporodásának. Emellett a lehető legkevésbé tápanyagban gazdag tófeneket használjunk, és ültessünk különböző vízi növényeket, hogy egyensúlyt teremtsünk a víztestben. Az algák a növekedésükhöz szükséges tápanyagokat magukba szívják, így ha rendszeresen visszavágjuk a vízinövényeket, ezek elvonják a tápanyagokat az algáktól, ezzel is csökkentve azok növekedését.

Általános szabály: A kis tavak több karbantartást igényelnek

Általában a kisebb tavak több karbantartást igényelnek, mint a nagyobbak. Egy kisebb területen a kisebb vízmélység és a kevesebb víz miatt nagyobb biomasza keletkezik. Az ilyen sekély víztestek gyorsabban felmelegednek nyáron, ami magasabb vízhőmérséklethez, rosszabb vízminőséghez és több alga megjelenéséhez vezethet. A nagyobb tavak esetében fordítva igaz: minél nagyobb a tó, annál kevesebb karbantartást igényel.

Ezeket a karbantartási és tisztítási feladatokat követve biztosíthatjuk, hogy a kerti tavunk tiszta és egészséges maradjon, gyönyörködtetve minket és a benne élő állatokat egész évben.