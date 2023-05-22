Kerti tavak tisztítása: Tippek a tiszta vízért
Egy kerti tó gyönyörű látványt nyújt, ám rendszeres karbantartást és alapos tisztítást igényel. Hiszen csak akkor kínálhat egészséges élőhelyet a növényeknek és állatoknak, ha jól gondozott. Az alábbi tippekkel garantáltan sikeres lesz a tó tisztítása.
Kerti tó tisztítása: Mikor és hogyan?
A kerti tavat évente legalább kétszer érdemes alaposan kitisztítani – tavasszal és ősszel.
Ősszel érdemes téliesíteni a tavat. Az őszi lehullott levelek, elhalt növényi maradványok és elpusztult rovarok szerves anyagokat képeznek a tó fenekén, amelyek bomlása során sok oxigén kötődik meg. A lezárt jégpáncél alatt és alacsony vízkeringés mellett ez oxigénhiányhoz vezethet a nagyobb állatok, például a halak és békák számára. Ezért fontos a tó alapos tisztítása tél előtt, a sár eltávolítása és az egészséges ökoszisztéma biztosítása.
Tél után ismét összegyűlnek a levelek és növényi maradványok, vastag iszapréteget képezve a tó alján. Ezeket tavasszal újra el kell távolítani, a tó vizét le kell ereszteni, az alját kitisztítani, majd új vízzel feltölteni. Így a tó ideálisan felkészül a nyári hónapokra.
A kerti tó lecsapolása és a növények áttelepítése
A tisztítás megkezdése előtt a növényeket és állatokat – például halakat, békákat és gőtéreket – ideiglenesen át kell helyezni, és a tó vizét le kell engedni. Ezt a leghatékonyabban szennyezettvíz-szivattyúval lehet elvégezni, amelyet a tó legmélyebb pontjára helyezünk, ahol a legtöbb szennyeződés összegyűlik. Amint a tó üres, először a laza iszapot kell eltávolítani. Ezután a fóliát, a kavicsot és a nagyobb köveket magasnyomású tisztítóval lehet tisztítani, hogy a rátapadt szennyeződéseket eltávolítsuk. Az élvédelmeket különös óvatossággal kell tisztítani, mert itt gyakran sok szennyeződés halmozódik fel.
Miután a tó fóliája megtisztult, ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e rajta repedések vagy szivárgások, és szükség esetén meg kell javítani, például vízálló PVC-ragasztóval. Ha minden rendben van, a növények visszahelyezhetők, és a tó friss vízzel feltölthető.
Tippek a sárral kapcsolatban
A tisztítás után visszamaradt víz és biológiai maradványok, mint a levelek és pollen, különleges iszapszívókkal vagy többcélú porszívókkal távolíthatók el. Az iszap szárított formában kiváló trágyaként használható a kerti ágyásokban.
Érzékeny növények és halak téliesítése
A fagyérzékeny növényeket, mint a vízijácintot vagy a lótuszt, ősszel nem érdemes visszahelyezni a tóba. Inkább egy vödör vízben, a házban vagy fészerben érdemes tárolni őket a hideg ellen védve, és csak tavasszal visszahelyezni.
Ha a tóban halak élnek, télen meg kell akadályozni, hogy teljesen befagyjon, mivel a fenéken képződő erjedési gázoknak el kell tudniuk távozni. Különböző megoldások léteznek a gázcsere biztosítására, akár jégtelenítőkkel, akár hosszú szárú növényekkel.
A tótechnika téliesítése
A vízpumpákat sem ajánlott télen a tóban hagyni, mert a fagy teljesen tönkreteheti a szivattyút. A magasnyomású tisztítót is ki kell üríteni használat után, mivel a maradék víz megfagyása károkat okozhat.
Tó karbantartás: A levelek rendszeres eltávolítása
Annak érdekében, hogy a kerti tó egész évben gyönyörű látványt nyújtson, érdemes a tó tisztaságára folyamatosan odafigyelni. A tóba hullott leveleket, jól látható zöld algát és elhalt növényi részeket egyszerűen ki lehet halászni egy merítőháló segítségével. Ősszel, amikor a környező fák levelei lehullanak, egy feszített háló segíthet megvédeni a tavat a bepotyogó levelektől.
Algák eltávolítása a tóból
A legjobb, ha az algák kialakulását már eleve megelőzzük, hogy később ne kelljen őket eltávolítani a kerti tóból. Az algák növekedésének egyik fő tényezője a tó tápanyagtartalma, amely egyszerű pH-teszttel mérhető. Az ideális pH-érték 6,8 és 8,2 között van, tehát semleges tartományban. Ha a pH-érték ennél magasabb (lúgos tartomány), az magasabb tápanyagtartalmat jelez, ami fokozza az alganövekedést.
Fontos, hogy a tó ne kapjon túl sok közvetlen napfényt, mivel a meleg kedvez az algák szaporodásának. Emellett a lehető legkevésbé tápanyagban gazdag tófeneket használjunk, és ültessünk különböző vízi növényeket, hogy egyensúlyt teremtsünk a víztestben. Az algák a növekedésükhöz szükséges tápanyagokat magukba szívják, így ha rendszeresen visszavágjuk a vízinövényeket, ezek elvonják a tápanyagokat az algáktól, ezzel is csökkentve azok növekedését.
Általános szabály: A kis tavak több karbantartást igényelnek
Általában a kisebb tavak több karbantartást igényelnek, mint a nagyobbak. Egy kisebb területen a kisebb vízmélység és a kevesebb víz miatt nagyobb biomasza keletkezik. Az ilyen sekély víztestek gyorsabban felmelegednek nyáron, ami magasabb vízhőmérséklethez, rosszabb vízminőséghez és több alga megjelenéséhez vezethet. A nagyobb tavak esetében fordítva igaz: minél nagyobb a tó, annál kevesebb karbantartást igényel.
Ezeket a karbantartási és tisztítási feladatokat követve biztosíthatjuk, hogy a kerti tavunk tiszta és egészséges maradjon, gyönyörködtetve minket és a benne élő állatokat egész évben.