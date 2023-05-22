LEFOLYÓTISZTÍTÁS VEGYSZEREK NÉLKÜL

Nem folyik le jól a víz a zuhanyzóban vagy a kádban? Kellemetlen szag árad a konyhai mosogatóból? Gyorsan kell cselekedni. Azonban ha otthonodban eldugul egy lefolyó, nem kell rögtön a vegyi lefolyótisztítókhoz nyúlni. Ezekkel a tippekkel és háztartási szerekkel környezetbarát módon tisztíthatod ki az eldugult lefolyót és előzheted meg az újabb dugulásokat.

LEFOLYÓTISZTÍTÁS VEGYSZEREK NÉLKÜL

Lefolyótisztítás: ami tényleg működik

A konyhában zsír és ételmaradékok, a fürdőszobában szappan, ápolási termékek és haj: minden nap különböző anyagok áramlanak át a lefolyókon, amelyek idővel lerakódásokat képeznek a csövekben. Ha ezeket a lerakódásokat nem távolítják el rendszeresen, végül dugulást okoznak, és a víz már nem folyik le.

Az üzletek tele vannak granulátumokkal, gélekkel és habokkal, amelyek azt ígérik, hogy pillanatok alatt kitisztítják a lefolyókat. Ezek a vegyi lefolyótisztítók azonban gyakran csak egy dolgot érnek el: a lefolyó tartósan eldugul. Ha a mosdóban vagy a mosogatóban eldugul a lefolyó, nem kell rögtön lefolyótisztítókhoz nyúlni – sok jól bevált háztartási szer is segíthet az eldugult lefolyók és csövek tisztításában.

Lefolyótisztítás háztartási szerekkel

Lefolyótisztítás háztartási szerekkel

A kereskedelemben kapható lefolyótisztítók gyakran agresszívek és károsak a környezetre és az egészségre. Ha a lefolyócső nem dugult el teljesen, tehát a víz még folyik, a gőztisztító használata mellett a természetes háztartási szerek is környezetbarát alternatívát jelentenek a lerakódások eltávolítására. Ezek a leghatékonyabb háztartási szerek:

Ecet és szódabikarbóna: önts 4 evőkanál szódabikarbónát az eldugult lefolyócsőbe, majd azonnal öblítsd le fél csésze (kb. 100 ml) ecetesszenciával! A két anyag kémiai reakciót vált ki, és pezsegni kezd. Amint a pezsgés megszűnik, öblítsd le a csövet forró vízzel, hogy teljesen kitisztítsd a lefolyót!

Ecet szódabikarbónával vagy mosószódával kombinálva: a mosószóda alternatívaként használható a szódabikarbóna helyett. Tégy négy evőkanál szódabikarbónát vagy mosószódát a lefolyóba, majd önts rá fél csésze ecetesszenciát, és rövid idő múlva (amikor már nem hallasz pezsgő hangot) öblítsd le forró vízzel!

Lefolyótisztítás gőztisztítóval

Egy gőztisztító különösen alkalmas lehet a lefolyók tisztítására. A gőz és a hőmérséklet kombinációja segítségével még a makacs és zsíros szennyeződések is másodpercek alatt feloldódnak és eltávolíthatók. A gőz a nehezen elérhető sarkokba is behatol, fellazítja a könnyű dugulásokat, és megszünteti a kellemetlen szagokat is. 

Mit kell tenned:

  • Tartsd a részletfúvókát (erősfúvókát) a lefolyóhoz, és engedd ki a gőzt!  Eközben tarts egy mikroszálas kendőt a lefolyó fölé, hogy megvédd magad a visszafröccsenő szennyeződésektől!
  • Ügyelj arra, hogy ne gőzöld a közvetlenül a szűrő alatt lévő műanyag alkatrészeket, mert ezek túl magas hőmérséklettől károsodhatnak!
Lefolyótisztítás gőztisztítóval

Tipp

A konyhai és fürdőszobai lefolyókat rendszeresen gőzölni kell, hogy megelőzd a lerakódások és kellemetlen szagok kialakulását. A részletfúvókával a mosdó vagy a mosogató lefolyóját is könnyedén tisztíthatod.

Ha semmi más nem működik: vécépumpa és duguláselhárító

Ha semmi más nem működik: vécépumpa és duguláselhárító

A dugulás gyakran a szifonban található, azaz a lefolyó alatti “U” alakú részben. Különösen makacs dugulások esetén javasolt a vécépumpa használata. A vécépumpa váltakozó nyomása lazítja a haj, zsír vagy ételmaradékok okozta szennyeződést. Tedd a vécépumpát középre a lefolyó felett, és nyomd erősen lefelé a mosdókagylóhoz vagy a mosogatóhoz. Engedd rá a vizet, amíg a vécépumpa teljesen ellepi, majd mozgasd a vécépumpát fel-le anélkül, hogy teljesen kiemelnéd a vízből. Néhány mozdulat után teszteld, hogy a víz újra lefolyik-e a lefolyón. Ha nem, addig ismételd a folyamatot, amíg a lefolyó ismét átjárható lesz.

További mechanikus eszközök a dugulások elhárítására lehetnek például a tisztítókábelek vagy lefolyókefék és/vagy flexibilis spirálok. A szifon sok esetben viszonylag egyszerűen eltávolítható és külön tisztítható.

Dugulások megelőzése

Ha néhány feladatot beépítesz napi rutinodba, az segíthet megelőzni a makacs dugulásokat a fürdőszobában és a konyhában.

Ezek a tippek segítenek megelőzni a lefolyók dugulását: 

  • Rendszeres öblítés forrásban lévő vízzel: a lefolyócsőben lévő kis lerakódásokat elöblíti, így a lefolyó folyamatosan tiszta marad.
  • Ne dobj ételmaradékokat a konyhai lefolyóba!
  • Használj hajfogót a mosdó, zuhanyzó és kád lefolyóiban!
  • A lefolyók is képezzék a tisztítási rutinod részét: ha már gőztisztítót használsz a konyhában és a fürdőszobában, gyorsan megtisztíthatod vele a lefolyókat is. Ez megóv attól, hogy később időigényes tisztítást kelljen végezned.
Dugulások megelőzése

Lefolyókhoz való termékek

Gőztisztító

Gőztisztító

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