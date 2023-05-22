Lefolyótisztítás: ami tényleg működik

A konyhában zsír és ételmaradékok, a fürdőszobában szappan, ápolási termékek és haj: minden nap különböző anyagok áramlanak át a lefolyókon, amelyek idővel lerakódásokat képeznek a csövekben. Ha ezeket a lerakódásokat nem távolítják el rendszeresen, végül dugulást okoznak, és a víz már nem folyik le.

Az üzletek tele vannak granulátumokkal, gélekkel és habokkal, amelyek azt ígérik, hogy pillanatok alatt kitisztítják a lefolyókat. Ezek a vegyi lefolyótisztítók azonban gyakran csak egy dolgot érnek el: a lefolyó tartósan eldugul. Ha a mosdóban vagy a mosogatóban eldugul a lefolyó, nem kell rögtön lefolyótisztítókhoz nyúlni – sok jól bevált háztartási szer is segíthet az eldugult lefolyók és csövek tisztításában.