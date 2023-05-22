LEFOLYÓTISZTÍTÁS VEGYSZEREK NÉLKÜL
Nem folyik le jól a víz a zuhanyzóban vagy a kádban? Kellemetlen szag árad a konyhai mosogatóból? Gyorsan kell cselekedni. Azonban ha otthonodban eldugul egy lefolyó, nem kell rögtön a vegyi lefolyótisztítókhoz nyúlni. Ezekkel a tippekkel és háztartási szerekkel környezetbarát módon tisztíthatod ki az eldugult lefolyót és előzheted meg az újabb dugulásokat.
Lefolyótisztítás: ami tényleg működik
A konyhában zsír és ételmaradékok, a fürdőszobában szappan, ápolási termékek és haj: minden nap különböző anyagok áramlanak át a lefolyókon, amelyek idővel lerakódásokat képeznek a csövekben. Ha ezeket a lerakódásokat nem távolítják el rendszeresen, végül dugulást okoznak, és a víz már nem folyik le.
Az üzletek tele vannak granulátumokkal, gélekkel és habokkal, amelyek azt ígérik, hogy pillanatok alatt kitisztítják a lefolyókat. Ezek a vegyi lefolyótisztítók azonban gyakran csak egy dolgot érnek el: a lefolyó tartósan eldugul. Ha a mosdóban vagy a mosogatóban eldugul a lefolyó, nem kell rögtön lefolyótisztítókhoz nyúlni – sok jól bevált háztartási szer is segíthet az eldugult lefolyók és csövek tisztításában.
Lefolyótisztítás háztartási szerekkel
A kereskedelemben kapható lefolyótisztítók gyakran agresszívek és károsak a környezetre és az egészségre. Ha a lefolyócső nem dugult el teljesen, tehát a víz még folyik, a gőztisztító használata mellett a természetes háztartási szerek is környezetbarát alternatívát jelentenek a lerakódások eltávolítására. Ezek a leghatékonyabb háztartási szerek:
Ecet és szódabikarbóna: önts 4 evőkanál szódabikarbónát az eldugult lefolyócsőbe, majd azonnal öblítsd le fél csésze (kb. 100 ml) ecetesszenciával! A két anyag kémiai reakciót vált ki, és pezsegni kezd. Amint a pezsgés megszűnik, öblítsd le a csövet forró vízzel, hogy teljesen kitisztítsd a lefolyót!
Ecet szódabikarbónával vagy mosószódával kombinálva: a mosószóda alternatívaként használható a szódabikarbóna helyett. Tégy négy evőkanál szódabikarbónát vagy mosószódát a lefolyóba, majd önts rá fél csésze ecetesszenciát, és rövid idő múlva (amikor már nem hallasz pezsgő hangot) öblítsd le forró vízzel!
Lefolyótisztítás gőztisztítóval
Egy gőztisztító különösen alkalmas lehet a lefolyók tisztítására. A gőz és a hőmérséklet kombinációja segítségével még a makacs és zsíros szennyeződések is másodpercek alatt feloldódnak és eltávolíthatók. A gőz a nehezen elérhető sarkokba is behatol, fellazítja a könnyű dugulásokat, és megszünteti a kellemetlen szagokat is.
Mit kell tenned:
- Tartsd a részletfúvókát (erősfúvókát) a lefolyóhoz, és engedd ki a gőzt! Eközben tarts egy mikroszálas kendőt a lefolyó fölé, hogy megvédd magad a visszafröccsenő szennyeződésektől!
- Ügyelj arra, hogy ne gőzöld a közvetlenül a szűrő alatt lévő műanyag alkatrészeket, mert ezek túl magas hőmérséklettől károsodhatnak!
Tipp
A konyhai és fürdőszobai lefolyókat rendszeresen gőzölni kell, hogy megelőzd a lerakódások és kellemetlen szagok kialakulását. A részletfúvókával a mosdó vagy a mosogató lefolyóját is könnyedén tisztíthatod.
Ha semmi más nem működik: vécépumpa és duguláselhárító
A dugulás gyakran a szifonban található, azaz a lefolyó alatti “U” alakú részben. Különösen makacs dugulások esetén javasolt a vécépumpa használata. A vécépumpa váltakozó nyomása lazítja a haj, zsír vagy ételmaradékok okozta szennyeződést. Tedd a vécépumpát középre a lefolyó felett, és nyomd erősen lefelé a mosdókagylóhoz vagy a mosogatóhoz. Engedd rá a vizet, amíg a vécépumpa teljesen ellepi, majd mozgasd a vécépumpát fel-le anélkül, hogy teljesen kiemelnéd a vízből. Néhány mozdulat után teszteld, hogy a víz újra lefolyik-e a lefolyón. Ha nem, addig ismételd a folyamatot, amíg a lefolyó ismét átjárható lesz.
További mechanikus eszközök a dugulások elhárítására lehetnek például a tisztítókábelek vagy lefolyókefék és/vagy flexibilis spirálok. A szifon sok esetben viszonylag egyszerűen eltávolítható és külön tisztítható.
Dugulások megelőzése
Ha néhány feladatot beépítesz napi rutinodba, az segíthet megelőzni a makacs dugulásokat a fürdőszobában és a konyhában.
Ezek a tippek segítenek megelőzni a lefolyók dugulását:
- Rendszeres öblítés forrásban lévő vízzel: a lefolyócsőben lévő kis lerakódásokat elöblíti, így a lefolyó folyamatosan tiszta marad.
- Ne dobj ételmaradékokat a konyhai lefolyóba!
- Használj hajfogót a mosdó, zuhanyzó és kád lefolyóiban!
- A lefolyók is képezzék a tisztítási rutinod részét: ha már gőztisztítót használsz a konyhában és a fürdőszobában, gyorsan megtisztíthatod vele a lefolyókat is. Ez megóv attól, hogy később időigényes tisztítást kelljen végezned.