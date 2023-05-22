MOSDÓKAGYLÓK ÉS CSAPTELEPEK TISZTÍTÁSA

A mosdókagyló a fürdőszoba szíve. Mivel naponta használjuk, rendszeres tisztítása különösen fontos. Íme egy áttekintés a mosdókagylók és csaptelepek legjobb tisztítási módjáról.

Kärcher tips for cleaning the washbasin

Mosdókagylók és csaptelepek tisztítása: Mire érdemes figyelni

A legtöbb mosdókagyló kerámiából, öntött ásványból vagy zománcozott acélból készül. A kerámia különösen robusztus és könnyen karbantartható, míg a zománcozott acél ütés- és karcálló. Az öntött ásványból készült mosdókagylók, különösen az olcsóbbak, viszont könnyen megkarcolódhatnak. Függetlenül az anyagtól, a túl sok tisztítószer vagy súrolószer használata, illetve a túl erős súrolás kemény szivacsokkal károsíthatja a mosdókagyló felületét. A csaptelepeknél is légy óvatos – a legtöbb fürdőszobai szerelvény finom rézmaggal rendelkezik, amely csak vékonyan nikkelezett vagy krómozott. Ha a fényes bevonat megsérül, a mag rozsdásodni fog. Ezért tisztítószert csak mértékkel használj, ha egyáltalán szükséges – de ideális esetben ne használj tisztítószert a csaptelepek tisztításánál. A legtöbb szennyeződés, mint a fogkrém vagy kozmetikai maradványok, sima vízzel is eltávolítható. Ezt követően puha ronggyal szárítsd meg a mosdókagylót és a csaptelepeket.

Tipp

Tarts egy mikroszálas kendőt vagy puha ruhát a mosdókagyló közelében, hogy mindig kéznél legyen, így gyorsan megszáríthatod a mosdókagylót és a szerelvényeket minden használat után. A felületek megfelelő karbantartásának további előnye, hogy hosszabb ideig megőrzik eredeti állapotukat, így ritkábban kell tisztítani őket.

Cleaning washbasins with household remedies and Kärcher microfibre cloths

Mosdókagylók tisztítása házi szerekkel

A sütőpor nagyszerű házi tisztítószer, amely segít tisztán tartani a mosdókagylókat: szórd a nedves mosdókagylóra, hagyd rövid ideig hatni, majd töröld le egy ruhával. Az ecet is kiváló tisztítóerővel rendelkezik: keverd vízzel 1:1 arányban, alkalmazd a mosdókagylóra és a szerelvényekre, majd tisztítsd meg vele. Az ecet előnye, hogy segít eltávolítani a vízkövet. Jelentős vízkőképződés esetén hígítatlan ecetesszenciát is használhatsz. Áztass egy pamutruhát benne, és helyezd a kérdéses területre. Hagyd hatni 10-15 percig, majd puha szivaccsal és tiszta vízzel tisztítsd meg a felületeket. Végül alaposan száríts meg mindent mikroszálas kendővel. Alternatív megoldásként citromsav is használható ecet helyett.

Figyelem: az ecetet vagy a citromsavat nem szabad öntött ásványból készült mosdókagylókon használni, mert a sav megtámadhatja a felületet.

Tipp

A kerámián lévő enyhe karcolásokat fogkrémmel ki lehet polírozni. Egyszerűen kend a karcolásra, és dörzsöld át egy régi fogkefével. Utána polírozd újra mikroszálas kendővel – a mosdókagylód hamarosan ismét ragyogni fog.

Mosdókagylók tisztítása tisztítószerrel

Ha tisztítószert szeretnél használni, érdemes savas szaniter-tisztítószert (pH-érték 0 és 4 között) alkalmazni. Ideális esetben vidd fel egy nedves mikroszálas rongyra, és törölj át vele mindent. Utána száraz ronggyal töröld szárazra. A tisztítószert közvetlenül a mosdókagylóra is felviheted, majd ronggyal töröld le. Soha ne fújj közvetlenül tisztítószert a szerelvényekre, mivel a permetköd behatolhat a sárgaréz-magba és károsíthatja azt.

Applying detergent to the washbasin with a Kärcher microfibre cloth
Wiping washbasins with Kärcher microfibre cloths

Mosdókagyló gőztisztítása gőztisztítóval

A mosdókagyló gőztisztító segítségével különösen alaposan tisztítható. A gőztisztítő előnye, hogy a gőz képes bejutni a nehezen elérhető helyekre is. A mosdókagyló túlfolyója péládul idővel szennyeződéseket halmoz fel, amit kézzel nehéz eltávolítani. A gőztisztító részletfúvókája könnyen gőzöli a túlfolyót, és a szennyeződés automatikusan a lefolyóba kerül. A lefolyó tisztítására is használható a gőztisztító.

A csaptelepek levegőztetőiben és áramlásszabályozóiban szennyeződés halmozódik fel, amely szintén tisztítható a gőztisztító részletfúvókájával vagy kis körkeféjével. Ehhez tarts egy rongyot a gőzölési terület fölé, hogy megvédd magad a fröccsenésektől. A szennyeződés így könnyedén lejön és a mosdókagylóban landol. Ha a csaptelep erősen vízköves, más módszereket kell alkalmazni.

A mosdókagyló többi része a kézi fúvókával és mikroszálas tisztítóronggyal vagy a körkefével tisztítható. A gőzölés végeztével mindent alaposan száríts meg mikroszálas kendővel.

Steam cleaning the washbasin with a Kärcher steam cleaner
Steam cleaning fittings with the Kärcher steam cleaner

Alkalmas termékek mosdókagylókhoz és csaptelepekhez

Kärcher steam cleaner

Gőztisztító

Kärcher microfibre cloth

Kézi tisztítőeszközök

Kärcher sanitary cleaner

Szaniter tisztító

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