Mosdókagylók tisztítása házi szerekkel

A sütőpor nagyszerű házi tisztítószer, amely segít tisztán tartani a mosdókagylókat: szórd a nedves mosdókagylóra, hagyd rövid ideig hatni, majd töröld le egy ruhával. Az ecet is kiváló tisztítóerővel rendelkezik: keverd vízzel 1:1 arányban, alkalmazd a mosdókagylóra és a szerelvényekre, majd tisztítsd meg vele. Az ecet előnye, hogy segít eltávolítani a vízkövet. Jelentős vízkőképződés esetén hígítatlan ecetesszenciát is használhatsz. Áztass egy pamutruhát benne, és helyezd a kérdéses területre. Hagyd hatni 10-15 percig, majd puha szivaccsal és tiszta vízzel tisztítsd meg a felületeket. Végül alaposan száríts meg mindent mikroszálas kendővel. Alternatív megoldásként citromsav is használható ecet helyett.

Figyelem: az ecetet vagy a citromsavat nem szabad öntött ásványból készült mosdókagylókon használni, mert a sav megtámadhatja a felületet.