PARKETTA ÉS LAMINÁLT PADLÓ TISZTÍTÁSA
Akár a nappaliban, akár a hálószobában, az étkezőben vagy a folyosón: a parkettából vagy lamináltból készült fapadlók otthonos hangulatot teremtenek, és a textil padlókkal összehasonlítva nagyon könnyen tisztíthatók. Mire kell figyelni a tisztítás és karbantartás során, és hogyan lehet megszabadulni a csúnya foltoktól anélkül, hogy károsítanád a drága padlót? Íme a legjobb tippek egy szép fapadlóhoz!
Parketta, laminált padló, satöbbi: mire figyelj a tisztításuk során?
A fapadlók esetében különbséget teszünk parketta, padlódeszka és laminált padló között. A parketta és a padlódeszka kizárólag fából készül, míg a laminált padló különböző anyagok keverékéből áll, amelynek alapja a farostlemez. Ezek a padlótípusok nagyon hasonlítanak egymásra, de specifikus tulajdonságokkal rendelkeznek:
Parketta és padlódeszkák
A parketta különböző változatokban érhető el (például csíkos parketta, mozaik parketta vagy halszálka parketta). A padlódeszka nem különbözik a parkettától, de deszkái vagy pallói általában hosszabbak, mint a parketta egyes darabjai. Mindkét padlóburkolat esetében döntő fontosságú a felület kezelése: lehet waxolt, olajozott vagy lakkozott. A waxolt parketta wax-szal kezelt, amely matt-tól a magas fényűig változik. Az olajozott parketta olajjal kezelt, amely jobban védi a szélesebb hézagokat a nedvességtől. A lakkozott parketta csökkenti a nedvesség és a kosz behatolását, bár ez nem akadályozza meg, hogy a víz bejusson a hézagokba és a mély karcolásokba. A parketta tehát érzékeny a nedvességre. Ez azt jelenti, hogy a tisztítás során ügyelni kell arra, hogy minél kevesebb nedvesség maradjon a padlón. Ezt nevezik nedves tisztításnak. Emellett a fapadlók a páratartalomtól függően megduzzadhatnak vagy összezsugorodhatnak.
Laminált
A laminált padlók általában fa hatásúak, de csempére vagy kőre emlékeztető hatásúak is lehetnek. Alaprétegük farostlemez, emellett van egy dekoratív réteg és egy átlátszó melamingyantás réteg a tetején, amit overlay-nek neveznek. A felület karcálló és könnyen tisztítható. Az élek viszont általában érzékenyek a nedvességre – különösen, ha a laminált padlót helytelenül fektették le. Ezért csak nedvesen, azaz minimális nedvességgel tisztítsd ezt a padlótípust, ahogy a parkettát is.
Száraz tisztítás porszívóval és tollseprűvel
A nedves tisztítás előtt el kell távolítani a port és a laza szennyeződéseket (például a kisállatszőrt) a parkettáról és a laminált padlóról egy porszívó, seprű vagy tollseprű segítségével. Ellenkező esetben a törlővíz összekeveredik a szennyeződéssel, amely csíkokat vagy akár finom karcokat is okozhat a padlón, amikor törölgeted.
A fapadlók porszívózásakor fontos a megfelelő fúvóka használata. Sok porszívónak van speciális kemény padlófeje vagy további parkettafúvókája. Ezek általában kis természetes szőrszálú kefével vannak ellátva, amely védi a kényes fa padlókat a karcolásoktól. Ezután kezdődhet a nedves tisztítás – akár hagyományos módon felmosóval, egy mikroszálas ruhával vagy padlótisztítóval.
Amikor felmosóval vagy mikroszálas ruhával dolgozol, fontos, hogy alaposan kinyomkodd, mielőtt feltörölnéd a padlót, hogy olyan kevés nedvesség maradjon a fapadlón, ami néhány percen belül megszárad. A tisztításhoz mikroszálas anyagot érdemes használni: ezek a szálak fokozott mechanikai hatással bírnak, és megkötik a szennyeződést még akkor is, ha nem használnak tisztítószert. Az olajozott vagy waxolt parketta esetén gyapotbőr vagy viszkózból és pamutból készült ruhák is használhatók a letörölt felületek védelme érdekében.
Nedves törlés padlótisztítóval
Mivel a parketta és a laminált padló érzékenyek a nedvességre, fontos, hogy a lehető legkevesebb vizet használjuk tisztításukkor. Ellenkező esetben a padlóburkolat megduzzadhat és tartósan károsodhat. A kíméletes, nedves törléshez a speciális padlótisztítók alkalmasak. Ezek minimális nedvességet hagynak maguk után, amely néhány percen belül teljesen felszárad. Az idegesítő felmosórongy kézi öblítése és kinyomkodása már a múlté!
Mielőtt padlótisztítóval áttörölnéd a padlót, el kell távolítanod róla a port és a durva szennyeződéseket. Azoknál a modelleknél, amelyek szívófunkcióval is rendelkeznek, nem szükséges előtisztítani a padlót a porszívóval.
Ezután kezdődhet a nedves tisztítás! Ennek legjobb módja az, ha tisztítószert adsz a friss vízhez. Törlés közben a padlótisztítót lassan, átfedő vonásokkal, előre-hátra mozgasd! Ez biztosítja, hogy a padló egyenletesen tisztuljon, és ne maradjanak csíkok. A fa felülete általában két percen belül megszárad. Ha ezidő után még mindig láthatóak nedves területek, javasoljuk, hogy ezeket kézzel egy puha ruhával szárítsd meg.
Tippek padlótisztítók alkalmazásához
- Legjobb, ha visszafelé, az ajtó irányába haladsz. Ez megakadályozza, hogy azelőtt megtaposd azokat a területeket, amelyeket már megtisztítottál, hogy esélyük volna megszáradni.
- A régi tisztítószer maradványok hatással lehetnek az eredményre. Ha először használod a padlótisztítót, akkor az még intenzívebb kezelést igényelhet. Ezért ajánlott először tisztítószer nélkül áttörölni a padlót, hogy teljesen fellazuljon az összes tisztítószer-maradvány.
- Ha más felületre váltasz (például lamináltról vagy parkettáról csempére), először alaposan öblítsd ki a hengereket, vagy akár cseréld le őket egy másik hengerpárra.
- Ne tölts túl sok időt egy terület tisztításával, hogy a padló ne legyen túl nedves!
- Olajozott vagy waxolt fapadlók esetében is el kell kerülni, hogy túl sok időt tölts egy területen, mert ez eltávolíthatja az olajat vagy a waxot a fáról.
- Az érzékeny padlókat (mint a kezeletlen parafapadlók) vízállóságát egy kevésbé feltűnő helyen kell tesztelni.
Parketta és laminált padló feltörlése gőztisztítóval
A parketta és laminált padlók is törölhetőek gőztisztítóval. Használd a padlófúvókát mikroszálas tisztítókendővel, és gyorsan mozgasd előre-hátra rövid gőzlöketekkel! Fontos, hogy eközben csak annyi gőzt használj, amennyire szükség van, hogy fellazítsd a szennyeződést! Ezenkívül a fúvókát nem szabad túl sokáig egy helyen tartani, hogy ne maradjanak pocsolyák a fapadlón. Ha a készüléken lehet szabályozni a gőz áramlását, akkor válaszd a legalacsonyabb gőzbeállítást! A fapadlókat általában csak akkor szabad gőzzel tisztítani, ha helyesen fektették le őket, és a nedvesség nem tud behatolni a hézagokba és a védtelen élekbe. Ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy a padló megduzzad.
Minden a tisztítószeren múlik
Annak érdekében, hogy a fapadló nemcsak tiszta, hanem jól karbantartott is legyen, a tisztításhoz olyan tisztítószert kell használni, amely a tisztító komponens mellett egy karbantartó komponenst is tartalmaz. A megfelelő felszerelés egy adott fapadlóhoz attól függ, hogy annak felülete hogyan kezelt:
Lakkozott fapadlók: egy nedvességvédelmet tartalmazó tisztítószer ideális a lakkozott fapadlók (parketta, parafa és laminált) alapos és kíméletes tisztításához, frissítéséhez és ápolásához. Ennek impregnáló hatása van, amely révén a padlóburkolat kevesebb nedvességet szív magába. A fa tehát nemcsak a duzzadás ellen védett, hanem az új szennyeződések ellen is.
Olajozott/waxolt fa padlók: egy speciális karbantartó komponenst tartalmazó tisztítószer, amely csíkmentes, félmatt fényt hagy maga után, és védi a padlót a nedvességtől, tökéletes az olajozott vagy waxolt fapadlók tisztításához és ápolásához. Ebben az esetben azonban az adagolási utasításokat is be kell tartani, mivel a sok ápolószer használata esetén ragadós bevonat képződhet a fán, amely megköti a port. Nem ajánlott lúgos tisztítószereket használni, mint például a többcélú tisztítószerek esetében, mert ezek túl sok ápolószert távolítanak el a fáról.
Ha a padlón még mindig látszanak csíkok a törlés után, az azt jelentheti, hogy túl sok tisztítószert használtál. A kevésbé használt területek szürkülnek be először, mert itt túl vastag védőbevonat keveredik a porral. Ezeket a területeket először csak vízzel kell áttörölni. Ezután használj törlő ápolószert a gyakrabban használt területek tisztításához!
Tipp: ha nem vagy biztos benne, melyik tisztítószer megfelelő a padlódhoz, ajánlott kevésbé feltűnő helyen tesztelni. További információ a megfelelő padlóburkolat tisztításáról és karbantartásáról gyakran a padlóburkolat gyártójának tisztítási és karbantartási utasításaiban is megtalálható.
SOS: folteltávolítás parkettáról és laminált padlóról
A fapadlón lévő foltok két kategóriába sorolhatók: felületi foltok és azok a foltok, amelyek már áthatoltak a fán.
Amint olyan folyadékok, mint a vörösbor vagy a gyümölcslé kiömlik a padlóburkolatra, azokat egy nedvszívó ruhával fel kell itatni. A felületi foltok (például ételmaradékok vagy cipőtalpnyomok) általában nagyon könnyen eltávolíthatók enyhén nedves mikroszálas ruhával.
A makacs foltok esetén az érintett területet univerzális tisztítószerrel lehet kezelni. Az univerzális tisztítószerek mellett jó alternatívák lehetnek az olyan háztartási szerek, mint a mosogatószeres víz, egy semleges szappan vagy egy kis öblítő vagy némi alkohol. A szennyezett területeket mindig a fa szerkezetének irányában kell felmosni, majd vízzel áttörölni.
A fán áthatolt foltok eltávolítása nehéz, mert a waxot, olajat vagy lakkot gyakran el kell távolítani a folt eléréséhez. Ilyen esetekben gyakran az egyetlen megoldás, hogy a padlót szakértő cég tisztítsa meg.