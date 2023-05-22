PARKETTA ÉS LAMINÁLT PADLÓ TISZTÍTÁSA

Akár a nappaliban, akár a hálószobában, az étkezőben vagy a folyosón: a parkettából vagy lamináltból készült fapadlók otthonos hangulatot teremtenek, és a textil padlókkal összehasonlítva nagyon könnyen tisztíthatók. Mire kell figyelni a tisztítás és karbantartás során, és hogyan lehet megszabadulni a csúnya foltoktól anélkül, hogy károsítanád a drága padlót? Íme a legjobb tippek egy szép fapadlóhoz!

PARKETTA ÉS LAMINÁLT PADLÓ TISZTÍTÁSA

Parketta, laminált padló, satöbbi: mire figyelj a tisztításuk során?

A fapadlók esetében különbséget teszünk parketta, padlódeszka és laminált padló között. A parketta és a padlódeszka kizárólag fából készül, míg a laminált padló különböző anyagok keverékéből áll, amelynek alapja a farostlemez. Ezek a padlótípusok nagyon hasonlítanak egymásra, de specifikus tulajdonságokkal rendelkeznek:

Parketta

Parketta és padlódeszkák

A parketta különböző változatokban érhető el (például csíkos parketta, mozaik parketta vagy halszálka parketta). A padlódeszka nem különbözik a parkettától, de deszkái vagy pallói általában hosszabbak, mint a parketta egyes darabjai. Mindkét padlóburkolat esetében döntő fontosságú a felület kezelése: lehet waxolt, olajozott vagy lakkozott. A waxolt parketta wax-szal kezelt, amely matt-tól a magas fényűig változik. Az olajozott parketta olajjal kezelt, amely jobban védi a szélesebb hézagokat a nedvességtől. A lakkozott parketta csökkenti a nedvesség és a kosz behatolását, bár ez nem akadályozza meg, hogy a víz bejusson a hézagokba és a mély karcolásokba. A parketta tehát érzékeny a nedvességre. Ez azt jelenti, hogy a tisztítás során ügyelni kell arra, hogy minél kevesebb nedvesség maradjon a padlón. Ezt nevezik nedves tisztításnak. Emellett a fapadlók a páratartalomtól függően megduzzadhatnak vagy összezsugorodhatnak.

Laminált padló

Laminált

A laminált padlók általában fa hatásúak, de csempére vagy kőre emlékeztető hatásúak is lehetnek. Alaprétegük farostlemez, emellett van egy dekoratív réteg és egy átlátszó melamingyantás réteg a tetején, amit overlay-nek neveznek. A felület karcálló és könnyen tisztítható. Az élek viszont általában érzékenyek a nedvességre – különösen, ha a laminált padlót helytelenül fektették le. Ezért csak nedvesen, azaz minimális nedvességgel tisztítsd ezt a padlótípust, ahogy a parkettát is.

Parketta és laminált padló porszívózása

Száraz tisztítás porszívóval és tollseprűvel

A nedves tisztítás előtt el kell távolítani a port és a laza szennyeződéseket (például a kisállatszőrt) a parkettáról és a laminált padlóról egy porszívó, seprű vagy tollseprű segítségével. Ellenkező esetben a törlővíz összekeveredik a szennyeződéssel, amely csíkokat vagy akár finom karcokat is okozhat a padlón, amikor törölgeted.

A fapadlók porszívózásakor fontos a megfelelő fúvóka használata. Sok porszívónak van speciális kemény padlófeje vagy további parkettafúvókája. Ezek általában kis természetes szőrszálú kefével vannak ellátva, amely védi a kényes fa padlókat a karcolásoktól. Ezután kezdődhet a nedves tisztítás – akár hagyományos módon felmosóval, egy mikroszálas ruhával vagy padlótisztítóval. 

Amikor felmosóval vagy mikroszálas ruhával dolgozol, fontos, hogy alaposan kinyomkodd, mielőtt feltörölnéd a padlót, hogy olyan kevés nedvesség maradjon a fapadlón, ami néhány percen belül megszárad. A tisztításhoz mikroszálas anyagot érdemes használni: ezek a szálak fokozott mechanikai hatással bírnak, és megkötik a szennyeződést még akkor is, ha nem használnak tisztítószert. Az olajozott vagy waxolt parketta esetén gyapotbőr vagy viszkózból és pamutból készült ruhák is használhatók a letörölt felületek védelme érdekében.

Nedves törlés padlótisztítóval

Mivel a parketta és a laminált padló érzékenyek a nedvességre, fontos, hogy a lehető legkevesebb vizet használjuk tisztításukkor. Ellenkező esetben a padlóburkolat megduzzadhat és tartósan károsodhat. A kíméletes, nedves törléshez a speciális padlótisztítók alkalmasak. Ezek minimális nedvességet hagynak maguk után, amely néhány percen belül teljesen felszárad. Az idegesítő felmosórongy kézi öblítése és kinyomkodása már a múlté!

Mielőtt padlótisztítóval áttörölnéd a padlót, el kell távolítanod róla a port és a durva szennyeződéseket. Azoknál a modelleknél, amelyek szívófunkcióval is rendelkeznek, nem szükséges előtisztítani a padlót a porszívóval. 

Ezután kezdődhet a nedves tisztítás! Ennek legjobb módja az, ha tisztítószert adsz a friss vízhez. Törlés közben a padlótisztítót lassan, átfedő vonásokkal, előre-hátra mozgasd! Ez biztosítja, hogy a padló egyenletesen tisztuljon, és ne maradjanak csíkok. A fa felülete általában két percen belül megszárad. Ha ezidő után még mindig láthatóak nedves területek, javasoljuk, hogy ezeket kézzel egy puha ruhával szárítsd meg.

Nedves törlés padlótisztítóval

Tippek padlótisztítók alkalmazásához

  • Legjobb, ha visszafelé, az ajtó irányába haladsz. Ez megakadályozza, hogy azelőtt megtaposd azokat a területeket, amelyeket már megtisztítottál, hogy esélyük volna megszáradni.
  • A régi tisztítószer maradványok hatással lehetnek az eredményre. Ha először használod a padlótisztítót, akkor az még intenzívebb kezelést igényelhet. Ezért ajánlott először tisztítószer nélkül áttörölni a padlót, hogy teljesen fellazuljon az összes tisztítószer-maradvány.
  • Ha más felületre váltasz (például lamináltról vagy parkettáról csempére), először alaposan öblítsd ki a hengereket, vagy akár cseréld le őket egy másik hengerpárra.
  • Ne tölts túl sok időt egy terület tisztításával, hogy a padló ne legyen túl nedves!
  • Olajozott vagy waxolt fapadlók esetében is el kell kerülni, hogy túl sok időt tölts egy területen, mert ez eltávolíthatja az olajat vagy a waxot a fáról. 
  • Az érzékeny padlókat (mint a kezeletlen parafapadlók) vízállóságát egy kevésbé feltűnő helyen kell tesztelni.

Parketta és laminált padló feltörlése gőztisztítóval

A parketta és laminált padlók is törölhetőek gőztisztítóval. Használd a padlófúvókát mikroszálas tisztítókendővel, és gyorsan mozgasd előre-hátra rövid gőzlöketekkel! Fontos, hogy eközben csak annyi gőzt használj, amennyire szükség van, hogy fellazítsd a szennyeződést! Ezenkívül a fúvókát nem szabad túl sokáig egy helyen tartani, hogy ne maradjanak pocsolyák a fapadlón. Ha a készüléken lehet szabályozni a gőz áramlását, akkor válaszd a legalacsonyabb gőzbeállítást! A fapadlókat általában csak akkor szabad gőzzel tisztítani, ha helyesen fektették le őket, és a nedvesség nem tud behatolni a hézagokba és a védtelen élekbe. Ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy a padló megduzzad.

Parketta és laminált padló feltörlése gőztisztítóval

Minden a tisztítószeren múlik

Annak érdekében, hogy a fapadló nemcsak tiszta, hanem jól karbantartott is legyen, a tisztításhoz olyan tisztítószert kell használni, amely a tisztító komponens mellett egy karbantartó komponenst is tartalmaz. A megfelelő felszerelés egy adott fapadlóhoz attól függ, hogy annak felülete hogyan kezelt:

Minden a tisztítószeren múlik

Lakkozott fapadlók: egy nedvességvédelmet tartalmazó tisztítószer ideális a lakkozott fapadlók (parketta, parafa és laminált) alapos és kíméletes tisztításához, frissítéséhez és ápolásához. Ennek impregnáló hatása van, amely révén a padlóburkolat kevesebb nedvességet szív magába. A fa tehát nemcsak a duzzadás ellen védett, hanem az új szennyeződések ellen is.

Olajozott/waxolt fa padlók: egy speciális karbantartó komponenst tartalmazó tisztítószer, amely csíkmentes, félmatt fényt hagy maga után, és védi a padlót a nedvességtől, tökéletes az olajozott vagy waxolt fapadlók tisztításához és ápolásához. Ebben az esetben azonban az adagolási utasításokat is be kell tartani, mivel a sok ápolószer használata esetén ragadós bevonat képződhet a fán, amely megköti a port. Nem ajánlott lúgos tisztítószereket használni, mint például a többcélú tisztítószerek esetében, mert ezek túl sok ápolószert távolítanak el a fáról.

Ha a padlón még mindig látszanak csíkok a törlés után, az azt jelentheti, hogy túl sok tisztítószert használtál. A kevésbé használt területek szürkülnek be először, mert itt túl vastag védőbevonat keveredik a porral. Ezeket a területeket először csak vízzel kell áttörölni. Ezután használj törlő ápolószert a gyakrabban használt területek tisztításához!

Tipp: ha nem vagy biztos benne, melyik tisztítószer megfelelő a padlódhoz, ajánlott kevésbé feltűnő helyen tesztelni. További információ a megfelelő padlóburkolat tisztításáról és karbantartásáról gyakran a padlóburkolat gyártójának tisztítási és karbantartási utasításaiban is megtalálható.

Folteltávolítás parkettáról és laminált padlóról

SOS: folteltávolítás parkettáról és laminált padlóról

A fapadlón lévő foltok két kategóriába sorolhatók: felületi foltok és azok a foltok, amelyek már áthatoltak a fán.

Amint olyan folyadékok, mint a vörösbor vagy a gyümölcslé kiömlik a padlóburkolatra, azokat egy nedvszívó ruhával fel kell itatni. A felületi foltok (például ételmaradékok vagy cipőtalpnyomok) általában nagyon könnyen eltávolíthatók enyhén nedves mikroszálas ruhával. 

A makacs foltok esetén az érintett területet univerzális tisztítószerrel lehet kezelni. Az univerzális tisztítószerek mellett jó alternatívák lehetnek az olyan háztartási szerek, mint a mosogatószeres víz, egy semleges szappan vagy egy kis öblítő vagy némi alkohol. A szennyezett területeket mindig a fa szerkezetének irányában kell felmosni, majd vízzel áttörölni.

A fán áthatolt foltok eltávolítása nehéz, mert a waxot, olajat vagy lakkot gyakran el kell távolítani a folt eléréséhez. Ilyen esetekben gyakran az egyetlen megoldás, hogy a padlót szakértő cég tisztítsa meg.

Útmutató: fapadló és parketta tisztítása

Parkettához és laminált padlóhoz való termékek

Kärcher floor cleaner

Padlótisztító

Kärcher steam cleaner

Gőztisztító

Kärcher vacuum cleaner

Porszívó

Cleaning and caring for wooden floors with Kärcher

Fapadlóhoz való tisztítószerek

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