Száraz tisztítás porszívóval és tollseprűvel

A nedves tisztítás előtt el kell távolítani a port és a laza szennyeződéseket (például a kisállatszőrt) a parkettáról és a laminált padlóról egy porszívó, seprű vagy tollseprű segítségével. Ellenkező esetben a törlővíz összekeveredik a szennyeződéssel, amely csíkokat vagy akár finom karcokat is okozhat a padlón, amikor törölgeted.

A fapadlók porszívózásakor fontos a megfelelő fúvóka használata. Sok porszívónak van speciális kemény padlófeje vagy további parkettafúvókája. Ezek általában kis természetes szőrszálú kefével vannak ellátva, amely védi a kényes fa padlókat a karcolásoktól. Ezután kezdődhet a nedves tisztítás – akár hagyományos módon felmosóval, egy mikroszálas ruhával vagy padlótisztítóval.

Amikor felmosóval vagy mikroszálas ruhával dolgozol, fontos, hogy alaposan kinyomkodd, mielőtt feltörölnéd a padlót, hogy olyan kevés nedvesség maradjon a fapadlón, ami néhány percen belül megszárad. A tisztításhoz mikroszálas anyagot érdemes használni: ezek a szálak fokozott mechanikai hatással bírnak, és megkötik a szennyeződést még akkor is, ha nem használnak tisztítószert. Az olajozott vagy waxolt parketta esetén gyapotbőr vagy viszkózból és pamutból készült ruhák is használhatók a letörölt felületek védelme érdekében.