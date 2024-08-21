Professzionális cementesztrich tisztítás
A cementesztrich a leggyakrabban használt esztrich típus. Ez a padlóburkolat különleges figyelmet igényel a tisztítás és az ápolás során. Nemcsak nagy igénybevételnek kell ellenállnia, hanem a munkahelyi biztonsági szabványoknak is meg kell felelnie. Éppen ezért az alapos, karbantartó és köztes tisztításhoz a megfelelő berendezés kiválasztása alapvető fontosságú.
A cementesztrich különleges tulajdonságai
A cementesztrich a leggyakrabban használt esztrichtípus, amely homokból vagy kavicsból, valamint cementből és vízből áll. Az ipari szektorban csak a “nagyszemcsés esztrich” kerül gyártásra, amely vastagsága és szilárdsági osztálya révén rendkívül nagy terhelést is képes elviselni.
A cementesztrich különlegessége, hogy savakkal érintkezve olyan struktúrát ad, mint a mosott kavicsbetoné, azaz durvább lesz és nehezebb tisztítani. Magasfényű padlóburkolatok esetében az erős lúgos (pH-érték 10 fölötti) tisztítószerek használata szintén matt felületet eredményezhet.
Ezenkívül, ha nem végeznek felületi kezelést – például impregnálást, tömítést vagy bevonatot – a cementesztrich hajlamos a porképződésre. Emellett a szennyeződések és a nedvesség is gyorsabban behatolhatnak. Ha a cementesztrich nincs kezelve, a tisztítás során ügyelni kell arra, hogy a felvitt nedvességet újra fel is szívják. Ebben az esetben a tisztítást csak egy lépésben szabad végezni.
A tisztítás előkészítése (kezdeti tisztítás/záró tisztítás építési helyszíneken)
A nedves tisztítást megelőzően a nagyon nagy szennyeződéseket szükség szerint, a típustól és a mennyiségtől függően porszívóval lehet felszívni. Az építési fázis után visszamaradt makacs szennyeződéseket, pl. lakkokat és festékeket, habarcsot, diszperziós festéket, kátrányt és ragasztókat óvatosan, spatula vagy penge segítségével kell eltávolítani róla.
Így távolítsd el a…
- Maltert: kézi spatulával.
- Diszperziós festéket: alkalmazzunk hígítatlan mélytisztítót körülbelül öt percig, majd zöld kézi spatulával óvatosan dolgozzuk át. Ezután alaposan öblítsük le a területet. Figyelem: ne használjuk önfényező emulziókon vagy polimer bevonatokon.
- Lakkot/festéket/ragasztót: dolgozzuk át óvatosan univerzális folteltávolítóval. Az oldószert egy ruhára vigyük fel, és ezzel dolgozzuk át a lakk-, festék- vagy ragasztómaradványokat. Fontos: ne használjunk hígítót önfényező emulziókon, például polimer diszperziókon, mert ez károsítja a bevonatot.
Karbantartó tisztítás: enyhe szennyeződések eltávolítása
A karbantartó tisztítást egy lépésben ajánlott elvégezni. Az enyhe szennyeződések eltávolítására a súroló-szárítógépet piros súrolókefékkel vagy súrolópadokkal kell felszerelni. A súroló-szárítógép csökkentett nyomással és alacsonyabb hengerkefe-sebességgel dolgozik. Megfelelő tisztítószer lehet egy ipari használatra alkalmas karbantartó és köztes tisztítószer, amelyet 0,5 és 3 százalék közötti hígítással használjunk, a szennyeződés típusától és mennyiségétől függően. Javasoljuk, hogy a gépet automatikus tisztítószeradagoló funkcióval is szereljük fel. Utólagos törlés vagy öblítés nem szükséges – a padló azonnal járható lesz.
Ha a tisztítási munka nem igényel nedves tisztítást, a karbantartó tisztítást porszívóval is el lehet végezni.
Mélytisztítás: nagyon makacs szennyeződések eltávolítása
Az olyan szennyeződések, mint az olaj, a zsír és az abroncskopás, amelyeket a karbantartó tisztítás során nem tudunk eltávolítani, a rendszeres időközönként végzett mélytisztítással távolíthatók el. Erre a célra erőteljes súroló-szárítógépre van szükség hengerkefés fejjel. Ha a padlóburkolat lehetővé teszi, a tisztítást két lépésben, teljes nyomással és zöld súrolókefékkel vagy súrolópadokkal kell végezni. Az eljárás során mindig lépésről lépésre haladjunk, hogy elkerüljük a padló túlzott nedvesedését vagy a tisztítószer gyors kiszáradását.
Ha az olaj és a zsír mellett a védőrétegeket is el kell távolítani, akkor tisztítószerként egy mindenre alkalmas mélytisztítót vagy egy intenzív mélytisztítót ajánlunk. A védőrétegek eltávolításához a tisztítószert 50 százalékra hígítsuk.
1. lépés: használj súroló-szárítógépet, hogy a tisztítószerrel bevond a tisztítandó területet, majd súrold át két-három alkalommal, amíg minden szennyeződés fel nem oldódik.
2. lépés: a gép lehúzójával és szívó funkciójával távolítsuk el a szennyezett vizet. Ezután ismét tiszta vízzel fedjük le a teljes területet, és folytassuk: vízzel beteríteni – súrolni – szívni.
Csúszásnyomok és keréknyomok eltávolítása
A villástargoncák vagy abroncsok hagyta csúszásnyomok és keréknyomok eltávolításához használjunk NTA-mentes, kifejezetten erre a célra fejlesztett tisztítószert. Vigyük fel hígítatlanul a szennyezett területekre tisztítószer-permetezővel vagy szórópalackkal, és hagyjuk hatni néhány percig. Ezután súroló-szárítógéppel dolgozzuk át a területet tisztítószer hozzáadása nélkül. A hengerkefés fejet zöld hengerpadokkal vagy hengerkefékkel kell felszerelni a felület szerkezetétől függően (sima vagy textúrált). A következő lépés a szennyezett víz eltávolítása és tiszta vízzel történő öblítés (egy lépés).
Figyelem: ne használjuk ezt a módszert polimer alapú vagy viaszos bevonatokon, mert a tisztítószer eltávolíthatja őket.
A megfelelő választás: hengerkefés súroló-szárítógép
Makacs szennyeződések és erős szennyezettség esetén hengerkefés súroló-szárítógép használata ajánlott a nedves tisztításhoz. A sima felületeket hengerpadokkal, míg a durva és textúrált felületeket hengerkefékkel kell súrolni. A magas tisztítási hatékonyság az alábbiaknak köszönhető:
- Ellentétes irányban futó kefék/padok
- Magas és egyenletes kontaktnyomás (legfeljebb 260 g/cm2) az egész munkaszélességen
- Rendkívül magas sebesség (max. 1100 rpm)
- Kiváló padlóérintkezés
Ezek a tulajdonságok lehetővé teszik a szennyeződések biztonságos eltávolítását a padlóról. A magas sebesség öntisztító hatást is eredményez, így a tisztítási hatékonyság folyamatosan magas marad. Könnyű, laza szennyeződéseknél gyakran nincs szükség előzetes seprésre, mivel a hengerkefék ellentétes irányban mozognak, és a durva szennyeződéseket az integrált seprőfiókba söprik.