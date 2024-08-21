Professzionális cementesztrich tisztítás

A cementesztrich különleges tulajdonságai

A cementesztrich a leggyakrabban használt esztrichtípus, amely homokból vagy kavicsból, valamint cementből és vízből áll. Az ipari szektorban csak a “nagyszemcsés esztrich” kerül gyártásra, amely vastagsága és szilárdsági osztálya révén rendkívül nagy terhelést is képes elviselni.

A cementesztrich különlegessége, hogy savakkal érintkezve olyan struktúrát ad, mint a mosott kavicsbetoné, azaz durvább lesz és nehezebb tisztítani. Magasfényű padlóburkolatok esetében az erős lúgos (pH-érték 10 fölötti) tisztítószerek használata szintén matt felületet eredményezhet.

Ezenkívül, ha nem végeznek felületi kezelést – például impregnálást, tömítést vagy bevonatot – a cementesztrich hajlamos a porképződésre. Emellett a szennyeződések és a nedvesség is gyorsabban behatolhatnak. Ha a cementesztrich nincs kezelve, a tisztítás során ügyelni kell arra, hogy a felvitt nedvességet újra fel is szívják. Ebben az esetben a tisztítást csak egy lépésben szabad végezni.