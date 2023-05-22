Tisztább padlók két lépésben

A legnépszerűbb takarítási módszer a porszívózás és a felmosás kombinációja. Az első lépésben a laza szennyeződéseket, például a port és szőrt egy hagyományos porszívóval távolítsuk el. Ezután nedves törlőkendővel vagy felmosóval tisztítsuk meg a padlót. Ideális esetben rendszeresen ki kell préselni a vizet a felmosó fejéből, mivel ez a lehető legnagyobb mértékben megakadályozza a szennyeződéssel való közvetlen érintkezést. Először tisztítsd meg az egész szoba szélét, majd haladj az utolsó sarokból az ajtó felé egyenletes mozdulatokkal.

Egy kis gyakorlással ez a mechanikus módszer nagyon gyorsan halad, azonban a folyamatnak van néhány hátránya is: a makacs szennyeződéseket további lépésekkel kell kezelni, hogy fellazuljanak. A legtöbb padlótörlő viszonylag nagy mennyiségű vizet használ tisztítás közben, ami azt jelenti, hogy a padlónak egy ideig száradnia kell.