PVC ÉS LINÓLEUM TISZTÍTÁSA

A PVC és a linóleum már hosszú ideje a legnépszerűbb padlóburkolatok közé tartozik. Egy időre eltűntek a reflektorfényből, de designer padlóként most újra igazi reneszánszukat élik. Ezek a burkolatok általában nagyon könnyen takaríthatók, de néhány szempontot érdemes figyelembe venni a tisztítás során.

PVC ÉS LINÓLEUM TISZTÍTÁSA

Rugalmas padlóburkolatok helyes tisztítása

Sokféle rugalmas padlóburkolat létezik, és első pillantásra nehéz különbséget tenni az anyagok között. A három leggyakrabban használt padlóburkolat a PVC padló, a linóleum és az elasztomer padlóburkolatok. A padlókat általában hasonló módon tisztítják, de leginkább a különböző tisztítószerekkel szembeni érzékenységükben különböznek.

PVC padló

PVC padló

A PVC polivinil-kloridból áll, és lapok, csempék vagy klikk-rendszerű csempék formájában kapható. Ez az anyag különösen robusztus, és ellenáll az erős lúgos anyagoknak és a mechanikai terheléseknek is. Ezzel szemben a savas tisztítószerek színelváltozásokhoz vezethetnek, és a szerves oldószerek használatakor is óvatosan kell eljárni. Az olyan rokon anyagok, mint például a cipőkrém, korom, filctollakból származó vonások stb. bejuthatnak a padlóburkolatba. A PVC érzékeny a cigarettahamura és a szikrázásra is.

Linóleum

Linóleum

A linóleum környezetbarát alternatíva a PVC padlóhoz képest, mivel természetes alapanyagokból, például lenolajból, őrölt parafából vagy fűrészporból és természetes gyantából készül. Lassan vezeti a hőt, ezért gyakran meleg tapintásúnak nevezik. A PVC-vel ellentétben a linóleum érzékeny az erős lúgos tisztítószerekre (pH érték >10) és a mechanikai terhelésekre, azonban viszonylag ellenálló az organikus oldószerekkel és a cigarettahamuval szemben. A linóleum nedvességszabályozó tulajdonságokkal rendelkezik, de érzékeny a túlzott nedvességre.

Elasztomer padlóburkolatok/gumipadló

Elasztomer padlóburkolatok/gumipadló

Elasztomer padlóburkolatok magánlakásokban ritkán találhatók, de közösségi helyeken, például lépcsőházakban és mosókonyhákban előszeretettel használatosak. Rendkívül strapabíró burkolattípus, de érzékeny az erős lúgos tisztítószerekre (pH érték >10). A savas tisztítószerek elszíneződést okozhatnak rajta, ellenben viszonylag ellenálló a cigarettahamuval vagy a repkedő szikrákkal szemben.

A gemkapocspróba alkalmazása a padlóburkolat azonosításához

Ha nem vagy biztos benne, milyen anyagból készült a padlód, a gemkapocspróba a segítségedre lehet. Elsőként keress egy észrevétlen helyet a szobában. Használj egy öngyújtót, hogy felmelegítsd egy kiegyenesített gemkapocs hegyét kb. öt másodpercig. Nyomd be a forró fémet a padlóburkolatba kb. három másodpercig, majd húzd ki. A lyuk helye, a behatolás viselkedése és az illat alapján meghatározhatod a padló típusát.

A gemkapocspróba alkalmazása a padlóburkolat azonosításához

PVC padló

  • A forró gemkapocs viszonylag könnyen áthatol az anyagon.
  • A PVC padló felszíne megolvad.
  • Kidomborodó lyukhely alakul ki.
  • Melegen apró szálak húzhatók ki belőle.
  • A gemkapcson lévő maradékok kormosan égnek.
  • Átható szag érezhető.

Linóleum

  • A forró papírcsipesz viszonylag könnyen áthatol a padlón.
  • A linóleum felszíne nem olvad meg.
  • A felszín elszenesedik, és nincs kidomborodás.
  • Égett fára vagy lenolajra emlékeztető szag érződik.

Gumipadló

  • A forró papírcsipesz alig hatol át az anyagon.
  • Az elasztomer padlóburkolat felszíne nem olvad meg.
  • Kis lyukhely alakul ki kidomborodás nélkül.
  • Jellemzően égett gumi szagát érezni.
Tisztább padlók két lépésben

Tisztább padlók két lépésben

A legnépszerűbb takarítási módszer a porszívózás és a felmosás kombinációja. Az első lépésben a laza szennyeződéseket, például a port és szőrt egy hagyományos porszívóval távolítsuk el. Ezután nedves törlőkendővel vagy felmosóval tisztítsuk meg a padlót. Ideális esetben rendszeresen ki kell préselni a vizet a felmosó fejéből, mivel ez a lehető legnagyobb mértékben megakadályozza a szennyeződéssel való közvetlen érintkezést. Először tisztítsd meg az egész szoba szélét, majd haladj az utolsó sarokból az ajtó felé egyenletes mozdulatokkal.

Egy kis gyakorlással ez a mechanikus módszer nagyon gyorsan halad, azonban a folyamatnak van néhány hátránya is: a makacs szennyeződéseket további lépésekkel kell kezelni, hogy fellazuljanak. A legtöbb padlótörlő viszonylag nagy mennyiségű vizet használ tisztítás közben, ami azt jelenti, hogy a padlónak egy ideig száradnia kell.

Gyorsabb tisztítás elektromos padlótisztítóval

Modern alternatívát nyújtanak az elektromos padlótisztítók, mint például a Kärcher FC sorozat eszközei. A mikroszálas tisztítóhenger percenként 500 fordulattal forog, és könnyedén fellazítja a makacs szennyeződéseket. Ez különösen előnyös a modern PVC és designer padlók strukturált felületei esetében. A koszos víz egy külön tartályban gyűlik össze, így mindig friss vizet használsz törléskor.

Gyorsabb tisztítás elektromos padlótisztítóval

Univerzális tisztítószer alkalmas a PVC padlóburkolatok, a linóleum és az elasztomer padlóburkolatok tisztítására is. Mivel az elektromos padlótisztítók csak kis mennyiségű friss vízzel dolgoznak, kis mennyiségű tisztítószer is elegendő hozzájuk. A strukturált padlóburkolatok esetén javasoljuk, hogy hosszanti irányban, majd keresztben töröld át a felületet, hogy mélyen a felületi struktúrába is behatolhasson a tisztítás. A faerezetes padlóburkolatok esetén mindig a száliránnyal párhuzamosan dolgozz.

Higiénikus törlés gőztisztítóval

Higiénikus törlés gőztisztítóval

A mechanikus padlótörlő helyett a gőztisztító használata is kényelmes alternatívát jelent. A gőztisztítók forró gőzt bocsátanak ki, így különösen higiénikusan működnek. A magas hőmérsékletnek köszönhetően a baktériumok és vírusok 99,99%-a eltávolításra kerül, vegyi tisztítószerek használata nélkül. A gőztisztítók ezért különösen ideálisak allergiás betegek és kisgyermekes családok számára, akik nem érintkezhetnek a padlón lévő agresszív tisztítószerekkel. Mivel a gőz előállítása demineralizálja a vizet, a gőz nem hagy hátra vízkő- vagy csíknyomokat a tisztítás után. A hőnek köszönhetően a padló gyorsan szárad, és rövid időn belül újra járható.

A padlótisztításhoz a padlófúvókához alkalmas törlőfejeket használnak. A padlófúvókát a gőz felszabadulásakor gyorsan, egymást átfedő mozdulatokkal mozgasd egyik oldalról a másikra. Ezáltal csak annyi gőz szabadul fel, amennyi a szennyeződés fellazításához szükséges. Strukturált padlóburkolatok esetében javasoljuk, hogy a szerkezet mélységeinek tisztítása érdekében átlósan törölj. A szennyezett törlőfejeket rendszeresen cseréld ki.

Gyakran előforduló szennyeződések eltávolítása PVC padlóburkolatról és linóleumról

Régi ápolóréteg

Ha hosszú időn át túl sok törlőápolót használsz a nedves törléshez, ez rétegződést okozhat. Idővel a szennyeződésrészecskék ezekben a rétegekben lerakódnak, ami nem kívánt megjelenést eredményez. A legjobb módja az ilyen törlőrendszer rétegeinek eltávolítására az elektromos padlótisztító és forró víz használata (maximum 60 °C). Ehhez mindenféle tisztítószer nélkül, hosszirányban és keresztben többször is töröld át a felületet. Ismételd meg ezt a folyamatot, amíg a habzás megszűnik a hulladéktartályban.

Építkezési helyszínek takarítása

Ha a helyiséget festették vagy felújították, el kell takarítani a szennyeződéseket. Az építési fázis során tájékozódási célból gyakran ceruzajelöléseket használnak, ezeket radírral könnyedén eltávolíthatod. A festés utáni színfoltok faékkel vagy meleg vízzel, és fehér, nem karcoló szivaccsal távolíthatók el. A lakkfoltok és ragasztómaradványok linóleumról és elasztomerről organikus oldószerekkel, például univerzális folteltávolítóval távolíthatók el. Fontos azonban, hogy bizonyos körülmények között a PVC érzékeny lehet erre az oldószerre, ezért először egy észrevétlen helyen teszteld.

Migrációk eltávolítása

Migrációk eltávolítása

Különösen a PVC padló, de más típusú padlók esetén is előfordulhat, hogy az olyan anyagok, mint például a cipőfény, filctollnyomok vagy ételfesték beépülnek a padlóburkolatba. Ha a folyamat még nem jutott túl messzire, a foltot óvatosan oldószerrel, például univerzális folteltávolítóval távolíthatod el. Házi szerként fehérítéshez 3%-os hidrogén-peroxid oldat is bevethető. Sok esetben azonban a felületbe bejutott szennyeződéseket már nem lehet eltávolítani.

Viaszfoltok eltávolítása

Viaszfoltok eltávolítása

A különféle foltok tompíthatják a padlóburkolat általános megjelenését, és gyakran egyedileg kell kezelni őket. A viaszfoltokat fel lehet olvasztani, és ezután egy konyhai törlővel könnyedén eltávolíthatók. A legjobb módja ennek, ha forró vizet öntesz rá, hajszárítót használsz vagy gőztisztítót. Figyelem: a PVC hőálló, ezért először egy észrevétlen helyen végezz el egy tesztet.

PVC és linóleum tisztításához alkalmas termékek

Kärcher floor cleaner

Padlótisztító

Kärcher steam cleaner

Gőztisztító

Kärcher vacuum cleaner

Porszívó

RM 769

Univerzális folteltávolító

Kärcher multi-purpose floor cleaner

Univerzális padlótisztító

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