PVC ÉS LINÓLEUM TISZTÍTÁSA
A PVC és a linóleum már hosszú ideje a legnépszerűbb padlóburkolatok közé tartozik. Egy időre eltűntek a reflektorfényből, de designer padlóként most újra igazi reneszánszukat élik. Ezek a burkolatok általában nagyon könnyen takaríthatók, de néhány szempontot érdemes figyelembe venni a tisztítás során.
Rugalmas padlóburkolatok helyes tisztítása
Sokféle rugalmas padlóburkolat létezik, és első pillantásra nehéz különbséget tenni az anyagok között. A három leggyakrabban használt padlóburkolat a PVC padló, a linóleum és az elasztomer padlóburkolatok. A padlókat általában hasonló módon tisztítják, de leginkább a különböző tisztítószerekkel szembeni érzékenységükben különböznek.
PVC padló
A PVC polivinil-kloridból áll, és lapok, csempék vagy klikk-rendszerű csempék formájában kapható. Ez az anyag különösen robusztus, és ellenáll az erős lúgos anyagoknak és a mechanikai terheléseknek is. Ezzel szemben a savas tisztítószerek színelváltozásokhoz vezethetnek, és a szerves oldószerek használatakor is óvatosan kell eljárni. Az olyan rokon anyagok, mint például a cipőkrém, korom, filctollakból származó vonások stb. bejuthatnak a padlóburkolatba. A PVC érzékeny a cigarettahamura és a szikrázásra is.
Linóleum
A linóleum környezetbarát alternatíva a PVC padlóhoz képest, mivel természetes alapanyagokból, például lenolajból, őrölt parafából vagy fűrészporból és természetes gyantából készül. Lassan vezeti a hőt, ezért gyakran meleg tapintásúnak nevezik. A PVC-vel ellentétben a linóleum érzékeny az erős lúgos tisztítószerekre (pH érték >10) és a mechanikai terhelésekre, azonban viszonylag ellenálló az organikus oldószerekkel és a cigarettahamuval szemben. A linóleum nedvességszabályozó tulajdonságokkal rendelkezik, de érzékeny a túlzott nedvességre.
Elasztomer padlóburkolatok/gumipadló
Elasztomer padlóburkolatok magánlakásokban ritkán találhatók, de közösségi helyeken, például lépcsőházakban és mosókonyhákban előszeretettel használatosak. Rendkívül strapabíró burkolattípus, de érzékeny az erős lúgos tisztítószerekre (pH érték >10). A savas tisztítószerek elszíneződést okozhatnak rajta, ellenben viszonylag ellenálló a cigarettahamuval vagy a repkedő szikrákkal szemben.
A gemkapocspróba alkalmazása a padlóburkolat azonosításához
Ha nem vagy biztos benne, milyen anyagból készült a padlód, a gemkapocspróba a segítségedre lehet. Elsőként keress egy észrevétlen helyet a szobában. Használj egy öngyújtót, hogy felmelegítsd egy kiegyenesített gemkapocs hegyét kb. öt másodpercig. Nyomd be a forró fémet a padlóburkolatba kb. három másodpercig, majd húzd ki. A lyuk helye, a behatolás viselkedése és az illat alapján meghatározhatod a padló típusát.
PVC padló
- A forró gemkapocs viszonylag könnyen áthatol az anyagon.
- A PVC padló felszíne megolvad.
- Kidomborodó lyukhely alakul ki.
- Melegen apró szálak húzhatók ki belőle.
- A gemkapcson lévő maradékok kormosan égnek.
- Átható szag érezhető.
Linóleum
- A forró papírcsipesz viszonylag könnyen áthatol a padlón.
- A linóleum felszíne nem olvad meg.
- A felszín elszenesedik, és nincs kidomborodás.
- Égett fára vagy lenolajra emlékeztető szag érződik.
Gumipadló
- A forró papírcsipesz alig hatol át az anyagon.
- Az elasztomer padlóburkolat felszíne nem olvad meg.
- Kis lyukhely alakul ki kidomborodás nélkül.
- Jellemzően égett gumi szagát érezni.
Tisztább padlók két lépésben
A legnépszerűbb takarítási módszer a porszívózás és a felmosás kombinációja. Az első lépésben a laza szennyeződéseket, például a port és szőrt egy hagyományos porszívóval távolítsuk el. Ezután nedves törlőkendővel vagy felmosóval tisztítsuk meg a padlót. Ideális esetben rendszeresen ki kell préselni a vizet a felmosó fejéből, mivel ez a lehető legnagyobb mértékben megakadályozza a szennyeződéssel való közvetlen érintkezést. Először tisztítsd meg az egész szoba szélét, majd haladj az utolsó sarokból az ajtó felé egyenletes mozdulatokkal.
Egy kis gyakorlással ez a mechanikus módszer nagyon gyorsan halad, azonban a folyamatnak van néhány hátránya is: a makacs szennyeződéseket további lépésekkel kell kezelni, hogy fellazuljanak. A legtöbb padlótörlő viszonylag nagy mennyiségű vizet használ tisztítás közben, ami azt jelenti, hogy a padlónak egy ideig száradnia kell.
Gyorsabb tisztítás elektromos padlótisztítóval
Modern alternatívát nyújtanak az elektromos padlótisztítók, mint például a Kärcher FC sorozat eszközei. A mikroszálas tisztítóhenger percenként 500 fordulattal forog, és könnyedén fellazítja a makacs szennyeződéseket. Ez különösen előnyös a modern PVC és designer padlók strukturált felületei esetében. A koszos víz egy külön tartályban gyűlik össze, így mindig friss vizet használsz törléskor.
Univerzális tisztítószer alkalmas a PVC padlóburkolatok, a linóleum és az elasztomer padlóburkolatok tisztítására is. Mivel az elektromos padlótisztítók csak kis mennyiségű friss vízzel dolgoznak, kis mennyiségű tisztítószer is elegendő hozzájuk. A strukturált padlóburkolatok esetén javasoljuk, hogy hosszanti irányban, majd keresztben töröld át a felületet, hogy mélyen a felületi struktúrába is behatolhasson a tisztítás. A faerezetes padlóburkolatok esetén mindig a száliránnyal párhuzamosan dolgozz.
Higiénikus törlés gőztisztítóval
A mechanikus padlótörlő helyett a gőztisztító használata is kényelmes alternatívát jelent. A gőztisztítók forró gőzt bocsátanak ki, így különösen higiénikusan működnek. A magas hőmérsékletnek köszönhetően a baktériumok és vírusok 99,99%-a eltávolításra kerül, vegyi tisztítószerek használata nélkül. A gőztisztítók ezért különösen ideálisak allergiás betegek és kisgyermekes családok számára, akik nem érintkezhetnek a padlón lévő agresszív tisztítószerekkel. Mivel a gőz előállítása demineralizálja a vizet, a gőz nem hagy hátra vízkő- vagy csíknyomokat a tisztítás után. A hőnek köszönhetően a padló gyorsan szárad, és rövid időn belül újra járható.
A padlótisztításhoz a padlófúvókához alkalmas törlőfejeket használnak. A padlófúvókát a gőz felszabadulásakor gyorsan, egymást átfedő mozdulatokkal mozgasd egyik oldalról a másikra. Ezáltal csak annyi gőz szabadul fel, amennyi a szennyeződés fellazításához szükséges. Strukturált padlóburkolatok esetében javasoljuk, hogy a szerkezet mélységeinek tisztítása érdekében átlósan törölj. A szennyezett törlőfejeket rendszeresen cseréld ki.
Gyakran előforduló szennyeződések eltávolítása PVC padlóburkolatról és linóleumról
Régi ápolóréteg
Ha hosszú időn át túl sok törlőápolót használsz a nedves törléshez, ez rétegződést okozhat. Idővel a szennyeződésrészecskék ezekben a rétegekben lerakódnak, ami nem kívánt megjelenést eredményez. A legjobb módja az ilyen törlőrendszer rétegeinek eltávolítására az elektromos padlótisztító és forró víz használata (maximum 60 °C). Ehhez mindenféle tisztítószer nélkül, hosszirányban és keresztben többször is töröld át a felületet. Ismételd meg ezt a folyamatot, amíg a habzás megszűnik a hulladéktartályban.
Építkezési helyszínek takarítása
Ha a helyiséget festették vagy felújították, el kell takarítani a szennyeződéseket. Az építési fázis során tájékozódási célból gyakran ceruzajelöléseket használnak, ezeket radírral könnyedén eltávolíthatod. A festés utáni színfoltok faékkel vagy meleg vízzel, és fehér, nem karcoló szivaccsal távolíthatók el. A lakkfoltok és ragasztómaradványok linóleumról és elasztomerről organikus oldószerekkel, például univerzális folteltávolítóval távolíthatók el. Fontos azonban, hogy bizonyos körülmények között a PVC érzékeny lehet erre az oldószerre, ezért először egy észrevétlen helyen teszteld.
Migrációk eltávolítása
Különösen a PVC padló, de más típusú padlók esetén is előfordulhat, hogy az olyan anyagok, mint például a cipőfény, filctollnyomok vagy ételfesték beépülnek a padlóburkolatba. Ha a folyamat még nem jutott túl messzire, a foltot óvatosan oldószerrel, például univerzális folteltávolítóval távolíthatod el. Házi szerként fehérítéshez 3%-os hidrogén-peroxid oldat is bevethető. Sok esetben azonban a felületbe bejutott szennyeződéseket már nem lehet eltávolítani.
Viaszfoltok eltávolítása
A különféle foltok tompíthatják a padlóburkolat általános megjelenését, és gyakran egyedileg kell kezelni őket. A viaszfoltokat fel lehet olvasztani, és ezután egy konyhai törlővel könnyedén eltávolíthatók. A legjobb módja ennek, ha forró vizet öntesz rá, hajszárítót használsz vagy gőztisztítót. Figyelem: a PVC hőálló, ezért először egy észrevétlen helyen végezz el egy tesztet.