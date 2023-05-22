TISZTÍTÁSI TIPPEK KISÁLLAT-TULAJDONOSOKNAK

A kisállatok élettel töltik meg otthonainkat. Etetjük őket, gondozzuk őket, és ami a legfontosabb, szeretjük őket. Könnyű figyelmen kívül hagyni, hogy mennyi munkát okoznak a takarítás során, hiszen egy háziállat nem csak több szennyeződést jelent, de ez a szennyeződés gyorsabban és nagyobb területen terjed a lakásban. Néhány tipp és trükk segítségével azonban tisztán és rendezett állapotban tarthatod az otthonodat – és a kisállatodat is.

Kärcher cleaning tips for pet-owners

Többlettakarítás a ház körül

A kutya sáros mancsnyomokat hagy a frissen felmosott padlón? A macska imádja az ételét a tányérja körül szétszórni? A tengerimalac a ketrecében mászkál, és szőrt szór szét a házban? Üdvözlünk a háziállatokkal teli házban. Elkerülhetetlen, hogy egy háziállat több takarítást jelentsen az otthon körül, ami több koszt, allergént és potenciálisan betegséghordozó kórokozót is jelent. Ezért a ketrecek, a madáretető és a háziállatok kedvenc helyeinek rendszeres és alapos tisztítása segít a tisztaság, valamint a higiénia és az egészségvédelem biztosításában – mind a te, mind pedig a kisállatod számára. A takarítás ugyanaz, mint sok más háztartási feladat: a jól bevált módszerek általában hatásosak és megfelelőek, de a megfelelő technológia megkönnyítheti és kényelmesebbé teheti a munkát.

Cat leaves cat food on the floor
Cat lying on a sofa

Gyakoribb köztes takarítás

A kutyával, macskával, tengerimalaccal, hörcsöggel vagy nyúllal való együtt élés azt jelenti, hogy egy heti vagy akár kétheti nagytakarítás általában nem elegendő. A szőrhullás, ételmaradékok, behozott kosz vagy akár a ház körül bekövetkezett apró balesetek gyorsabb beavatkozást igényelnek. Elegendő időt kell betervezni ezeknek a feladatoknak az elvégzésére a napi rutinban. A szennyeződések nagy része egy adott területre korlátozódik. A kívülről behozott kosz általában a bejárat környékén halmozódik fel, a széna a nyúlketrec körül, a macskaalom pedig az alomtálca környékén, amikor a macska kilép vagy kapar benne.


Ilyen esetekben jó, ha egy szemétszedő lapát és seprű van a közelben. Egy praktikus vezeték nélküli porszívó vagy egy könnyű vezeték nélküli elektromos seprű még alaposabban végzi a dolgát, és azonnal eltünteti a koszt.

Kisállatok szőrének eltávolítása

A háziállatok szőre akkor a legkellemetlenebb, ha közvetlenül érintkezik az emberrel, például a kanapén. Egy szösztelenítő henger hasznos lehet a kisállatszőr eltávolítására a kárpitozott bútorokról. A vezeték nélküli elektromos seprű, azonban még praktikusabb a makacs kisállatszőr eltávolítására a szőnyegekről és lábtörlőkről. Forgó keféje rendkívül hatékonyan távolítja el a kutya- és macskaszőrt a szövetpadlóról. A hálós hüvelybe burkolt hengerkefe könnyen és megbízhatóan tisztítható utána. A hüvely eltávolítása egyszerűen lekaparja a szőrt a keféről. Az állatok rendszeres fésülése és ápolása segít csökkenteni a padlón vagy a bútorokon felhalmozódó szőr mennyiségét.

A szárítógép egy egyszerű és biztos módja a ruhák, kedvenc takarók és hasonló tárgyak szőrtelenítésének. Ha nincs kéznél szösztelenítő henger, egy darab ragasztószalag is hasznos lehet a szőrkiszedésére a ruhákból és a kárpitból.

Removing pet hair from the floor with a Kärcher cordless electric broom
Removing paw prints on the floor with a Kärcher steam cleaner

Higiénikus tisztítás

Ha állat van a házban, különösen fontos a tisztítószer megválasztása. Négylábú barátaid érintkezhetnek a padlókon és egyéb felületeken maradó tisztítószer-maradványokkal evés vagy játék közben. Sok háziállat érzékeny ezekre a vegyszerekre, és még az illat is problémát okozhat az érzékeny orruknak. Alternatív megoldásként gőztisztítót használhatsz a padlók, például parketta, laminált padló, kő- vagy kerámialapok rendszeres tisztítására, amelyhez egyáltalán nincs szükség kémiai tisztítószerekre. A forró gőz és a textil, valamint a kefetartozékok fizikai behatása biztosítja a szálak mély tisztaságát. A gőztisztítók nem csak tisztítanak – higiénikussá és egészségessé is teszik a lakóteret, mivel a sima, kemény felületeken a koronavírusok akár 99,999%-át* és a tipikus háztartási baktériumok 99,99%-át** eltávolítják. Ez különösen fontos az etetőterületek körül.

Marks on glass surfaces

Orr- és mancsnyomok az üvegen és egyéb sima felületeken

A kutya vagy macska által nyalogatott ablakok, valamint az orr- és mancsnyomok az üvegen és egyéb sima felületeken a kisállattartók mindennapi életének részei. Ezek a szennyeződések eltávolítása sok időt igényelhet. Az ablakporszívó kényelmes megoldást nyújt erre a feladatra: fújd rá takarítószert, és a szórófejes flakonon lévő mikroszálas törlőkendővel egyenletesen oszlasd el. Ezután az ablakporszívóval egy húzásra szívd fel az egész felületet, majd szárítsd meg a mikroszálas kendővel – és nézd, ahogy a mancsnyomok eltűnnek.

Ha a nyál már rászáradt, és makacsul ott marad a tükrön, egy rezgő vezeték nélküli törlő hasznos lehet az effortless tisztításhoz.

Koszcsapdák

A kültéri macskák és még inkább a kutyák számára nincs olyan, hogy rossz idő – minden nap szükségük van a friss levegőre. Ha azonban kint minden nedves és sáros, akkor ez elkerülhetetlenül bejut a házba is később. A durva koszt a kutyák mancsairól az előszobában is letisztíthatod, vagy egyből a zuhany alá teheted őket, majd szárazra törölheted. A macskák ezt általában nem hagyják. Itt jöhetnek szóba a koszcsapdák. Általában elég, ha lábtörlőt teszel le a bejárati ajtónál, amin négylábú barátaidnak át kell sétálniuk. Ez felfogja a kosz nagy részét, még mielőtt mancsnyomokat hagynának a padlón.

Ha a mancsnyomok mégis rákerülnek a keménypadlóra vagy járólapokra, könnyen eltávolíthatók egy padlótisztítóval.

Ha kint esik az eső, nem szokatlan, hogy macskák és kutyák mancsnyomai megjelennek a szőnyegeken és a kárpiton. De ne aggódj – nem kell azonnal sietni, hogy eltávolítsd a sárfoltokat. Egyszerűen hagyd megszáradni, majd távolítsd el a durva koszt, a maradék foltokat pedig vízzel tisztítsd ki a szálak között. Ha a kosz makacsnak bizonyul, egy szóró extrakciós tisztítóval is tisztíthatod a szőnyegeket és a kárpitokat.

Kärcher tips for tackling paw prints on the floor
Kärcher tips for tackling cat litter around the home

Macskaalom? Nem probléma

A macskák elássák az kis-és nagydolgaikat – még az alomtálcában is. A macska temperamentumától és alaposságától függően az alomgranulátum szétszóródhat az alomtálca körül. Ezeket a kis granulátumokat könnyen eltávolíthatod egy vezeték nélküli elektromos seprűvel vagy porszívóval, nagy erőfeszítés nélkül. Ez nagyon ajánlott, hiszen a granulátum megkarcolhatja a padlóburkolatot, ha véletlenül rálépnek.

Ha szeretnéd megakadályozni, hogy a macskaalom szétszóródjon a szobában, válassz egy alomtálcát, amelynek pereme befelé nyúlik. Ez egy nagyon megbízható módja annak, hogy az alom a dobozban maradjon.

Alkalmas termékek kisállat-tulajdonosoknak:

Kärcher steam cleaner

Gőztisztító

Kärcher vacuum cleaner

Porszívó

Kärcher spray extraction cleaner

Szóró extrakciós tisztító

Kärcher floor cleaner

Padlótisztító

Kärcher cordless electric broom

Vezeték nélküli elektromos seprű

Kärcher cordless window cleaner

Vezeték nélküli ablaktisztító

Kärcher vibrating cordless wiper

Vezeték nélküli törlő

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