TISZTÍTÁSI TIPPEK KISÁLLAT-TULAJDONOSOKNAK
A kisállatok élettel töltik meg otthonainkat. Etetjük őket, gondozzuk őket, és ami a legfontosabb, szeretjük őket. Könnyű figyelmen kívül hagyni, hogy mennyi munkát okoznak a takarítás során, hiszen egy háziállat nem csak több szennyeződést jelent, de ez a szennyeződés gyorsabban és nagyobb területen terjed a lakásban. Néhány tipp és trükk segítségével azonban tisztán és rendezett állapotban tarthatod az otthonodat – és a kisállatodat is.
Többlettakarítás a ház körül
A kutya sáros mancsnyomokat hagy a frissen felmosott padlón? A macska imádja az ételét a tányérja körül szétszórni? A tengerimalac a ketrecében mászkál, és szőrt szór szét a házban? Üdvözlünk a háziállatokkal teli házban. Elkerülhetetlen, hogy egy háziállat több takarítást jelentsen az otthon körül, ami több koszt, allergént és potenciálisan betegséghordozó kórokozót is jelent. Ezért a ketrecek, a madáretető és a háziállatok kedvenc helyeinek rendszeres és alapos tisztítása segít a tisztaság, valamint a higiénia és az egészségvédelem biztosításában – mind a te, mind pedig a kisállatod számára. A takarítás ugyanaz, mint sok más háztartási feladat: a jól bevált módszerek általában hatásosak és megfelelőek, de a megfelelő technológia megkönnyítheti és kényelmesebbé teheti a munkát.
Gyakoribb köztes takarítás
A kutyával, macskával, tengerimalaccal, hörcsöggel vagy nyúllal való együtt élés azt jelenti, hogy egy heti vagy akár kétheti nagytakarítás általában nem elegendő. A szőrhullás, ételmaradékok, behozott kosz vagy akár a ház körül bekövetkezett apró balesetek gyorsabb beavatkozást igényelnek. Elegendő időt kell betervezni ezeknek a feladatoknak az elvégzésére a napi rutinban. A szennyeződések nagy része egy adott területre korlátozódik. A kívülről behozott kosz általában a bejárat környékén halmozódik fel, a széna a nyúlketrec körül, a macskaalom pedig az alomtálca környékén, amikor a macska kilép vagy kapar benne.
Ilyen esetekben jó, ha egy szemétszedő lapát és seprű van a közelben. Egy praktikus vezeték nélküli porszívó vagy egy könnyű vezeték nélküli elektromos seprű még alaposabban végzi a dolgát, és azonnal eltünteti a koszt.
Kisállatok szőrének eltávolítása
A háziállatok szőre akkor a legkellemetlenebb, ha közvetlenül érintkezik az emberrel, például a kanapén. Egy szösztelenítő henger hasznos lehet a kisállatszőr eltávolítására a kárpitozott bútorokról. A vezeték nélküli elektromos seprű, azonban még praktikusabb a makacs kisállatszőr eltávolítására a szőnyegekről és lábtörlőkről. Forgó keféje rendkívül hatékonyan távolítja el a kutya- és macskaszőrt a szövetpadlóról. A hálós hüvelybe burkolt hengerkefe könnyen és megbízhatóan tisztítható utána. A hüvely eltávolítása egyszerűen lekaparja a szőrt a keféről. Az állatok rendszeres fésülése és ápolása segít csökkenteni a padlón vagy a bútorokon felhalmozódó szőr mennyiségét.
A szárítógép egy egyszerű és biztos módja a ruhák, kedvenc takarók és hasonló tárgyak szőrtelenítésének. Ha nincs kéznél szösztelenítő henger, egy darab ragasztószalag is hasznos lehet a szőrkiszedésére a ruhákból és a kárpitból.
Higiénikus tisztítás
Ha állat van a házban, különösen fontos a tisztítószer megválasztása. Négylábú barátaid érintkezhetnek a padlókon és egyéb felületeken maradó tisztítószer-maradványokkal evés vagy játék közben. Sok háziállat érzékeny ezekre a vegyszerekre, és még az illat is problémát okozhat az érzékeny orruknak. Alternatív megoldásként gőztisztítót használhatsz a padlók, például parketta, laminált padló, kő- vagy kerámialapok rendszeres tisztítására, amelyhez egyáltalán nincs szükség kémiai tisztítószerekre. A forró gőz és a textil, valamint a kefetartozékok fizikai behatása biztosítja a szálak mély tisztaságát. A gőztisztítók nem csak tisztítanak – higiénikussá és egészségessé is teszik a lakóteret, mivel a sima, kemény felületeken a koronavírusok akár 99,999%-át* és a tipikus háztartási baktériumok 99,99%-át** eltávolítják. Ez különösen fontos az etetőterületek körül.
Orr- és mancsnyomok az üvegen és egyéb sima felületeken
A kutya vagy macska által nyalogatott ablakok, valamint az orr- és mancsnyomok az üvegen és egyéb sima felületeken a kisállattartók mindennapi életének részei. Ezek a szennyeződések eltávolítása sok időt igényelhet. Az ablakporszívó kényelmes megoldást nyújt erre a feladatra: fújd rá takarítószert, és a szórófejes flakonon lévő mikroszálas törlőkendővel egyenletesen oszlasd el. Ezután az ablakporszívóval egy húzásra szívd fel az egész felületet, majd szárítsd meg a mikroszálas kendővel – és nézd, ahogy a mancsnyomok eltűnnek.
Ha a nyál már rászáradt, és makacsul ott marad a tükrön, egy rezgő vezeték nélküli törlő hasznos lehet az effortless tisztításhoz.
Koszcsapdák
A kültéri macskák és még inkább a kutyák számára nincs olyan, hogy rossz idő – minden nap szükségük van a friss levegőre. Ha azonban kint minden nedves és sáros, akkor ez elkerülhetetlenül bejut a házba is később. A durva koszt a kutyák mancsairól az előszobában is letisztíthatod, vagy egyből a zuhany alá teheted őket, majd szárazra törölheted. A macskák ezt általában nem hagyják. Itt jöhetnek szóba a koszcsapdák. Általában elég, ha lábtörlőt teszel le a bejárati ajtónál, amin négylábú barátaidnak át kell sétálniuk. Ez felfogja a kosz nagy részét, még mielőtt mancsnyomokat hagynának a padlón.
Ha a mancsnyomok mégis rákerülnek a keménypadlóra vagy járólapokra, könnyen eltávolíthatók egy padlótisztítóval.
Ha kint esik az eső, nem szokatlan, hogy macskák és kutyák mancsnyomai megjelennek a szőnyegeken és a kárpiton. De ne aggódj – nem kell azonnal sietni, hogy eltávolítsd a sárfoltokat. Egyszerűen hagyd megszáradni, majd távolítsd el a durva koszt, a maradék foltokat pedig vízzel tisztítsd ki a szálak között. Ha a kosz makacsnak bizonyul, egy szóró extrakciós tisztítóval is tisztíthatod a szőnyegeket és a kárpitokat.
Macskaalom? Nem probléma
A macskák elássák az kis-és nagydolgaikat – még az alomtálcában is. A macska temperamentumától és alaposságától függően az alomgranulátum szétszóródhat az alomtálca körül. Ezeket a kis granulátumokat könnyen eltávolíthatod egy vezeték nélküli elektromos seprűvel vagy porszívóval, nagy erőfeszítés nélkül. Ez nagyon ajánlott, hiszen a granulátum megkarcolhatja a padlóburkolatot, ha véletlenül rálépnek.
Ha szeretnéd megakadályozni, hogy a macskaalom szétszóródjon a szobában, válassz egy alomtálcát, amelynek pereme befelé nyúlik. Ez egy nagyon megbízható módja annak, hogy az alom a dobozban maradjon.