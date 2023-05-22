Koszcsapdák

A kültéri macskák és még inkább a kutyák számára nincs olyan, hogy rossz idő – minden nap szükségük van a friss levegőre. Ha azonban kint minden nedves és sáros, akkor ez elkerülhetetlenül bejut a házba is később. A durva koszt a kutyák mancsairól az előszobában is letisztíthatod, vagy egyből a zuhany alá teheted őket, majd szárazra törölheted. A macskák ezt általában nem hagyják. Itt jöhetnek szóba a koszcsapdák. Általában elég, ha lábtörlőt teszel le a bejárati ajtónál, amin négylábú barátaidnak át kell sétálniuk. Ez felfogja a kosz nagy részét, még mielőtt mancsnyomokat hagynának a padlón.

Ha a mancsnyomok mégis rákerülnek a keménypadlóra vagy járólapokra, könnyen eltávolíthatók egy padlótisztítóval.

Ha kint esik az eső, nem szokatlan, hogy macskák és kutyák mancsnyomai megjelennek a szőnyegeken és a kárpiton. De ne aggódj – nem kell azonnal sietni, hogy eltávolítsd a sárfoltokat. Egyszerűen hagyd megszáradni, majd távolítsd el a durva koszt, a maradék foltokat pedig vízzel tisztítsd ki a szálak között. Ha a kosz makacsnak bizonyul, egy szóró extrakciós tisztítóval is tisztíthatod a szőnyegeket és a kárpitokat.