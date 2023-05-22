Enyhe szennyeződések eltávolítása a tükörről

A tükrökön lévő szennyeződések nagy része vízben oldódik, és törléssel vagy enyhe dörzsöléssel eltávolítható az üvegfelületről. A legjobb meleg vízzel tisztítani őket.

Mit tegyél? Enyhén nedvesítsd meg a tükröt vízzel, például egy permetező palackkal vagy nedves ruhával! Ügyelj arra, hogy a felület mindig csak nedves, de ne túl vizes legyen! Ezután finoman töröld át az egész tükröt egy puha ruhával, hogy fellazítsd a szennyeződést! Figyelem: ne használj durva szálakat a tisztításhoz, különben megkarcolhatják az üveget!

Ezután szárítsd meg a tükröt egy másik ruhával (például pamut anyaggal), hogy ne maradjanak csíkok! A legjobb, ha mikroszálas kendőt használsz, mert ez szöszmentes. Ha ezzel a módszerrel tisztítod, a tükör hosszú ideig pormentes marad.

Mindannyian ismerjük az érzést: zuhanyzás után a tükrök gyakran erősen párásak. A nedvességet gyorsan eltávolíthatod egy akkumulátoros ablaktisztítóval, amely könnyedén felszívja a párát és a lecsapódott vizet, így a tükör pillanatok alatt tiszta és csíkmentes lesz. Egy másik trükk: röviden irányítsd a hajszárítót a tükör felé, amíg már nincs vízkondenzátum a tükrön!