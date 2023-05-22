TÜKÖRTISZTÍTÁS
Fogkrémfoltok, ujjlenyomatok, hajlakk, por – alighogy letakarítottad a fürdőszobai tükröt, máris újra koszos lett. Idővel még az előszobai vagy hálószobai tükrök is elcsúnyulnak. Ezekkel a tippekkel és háztartási szerekkel gyorsan, kíméletesen és csíkmentesen tisztíthatod meg őket – méregdrága tisztítószerek használata nélkül.
A tükrök érzékenyek
Egy tükör különös figyelmet igényel. Ez összetételéből adódik: egy üveglapból, egy ezüst vagy alumínium bevonatból és több réteg lakkból áll. Az ezüst bevonat, amely a visszaverődést biztosítja, és nyitott élei vannak, valamint a több rétegű bevonat sérülékennyé teszik a tükröt. Egy keret nélküli tükör idővel elváltozhat, ha például nem megfelelő tisztítószert használnak rajta, és a vízcseppeket nem távolítják el a szélénél, vagy oldószerek (például körömlakklemosó) kipárolgásai érik. Ezért a tükör a szélénél a legérzékenyebb. Hogy ne rozsdásodjon ezeken a részeken, a legjobb, ha nem használunk tisztítószereket a takarítás során. A tükör tisztításához általában a víz és egyszerű háztartási szerek is elegendőek.
Enyhe szennyeződések eltávolítása a tükörről
A tükrökön lévő szennyeződések nagy része vízben oldódik, és törléssel vagy enyhe dörzsöléssel eltávolítható az üvegfelületről. A legjobb meleg vízzel tisztítani őket.
Mit tegyél? Enyhén nedvesítsd meg a tükröt vízzel, például egy permetező palackkal vagy nedves ruhával! Ügyelj arra, hogy a felület mindig csak nedves, de ne túl vizes legyen! Ezután finoman töröld át az egész tükröt egy puha ruhával, hogy fellazítsd a szennyeződést! Figyelem: ne használj durva szálakat a tisztításhoz, különben megkarcolhatják az üveget!
Ezután szárítsd meg a tükröt egy másik ruhával (például pamut anyaggal), hogy ne maradjanak csíkok! A legjobb, ha mikroszálas kendőt használsz, mert ez szöszmentes. Ha ezzel a módszerrel tisztítod, a tükör hosszú ideig pormentes marad.
Mindannyian ismerjük az érzést: zuhanyzás után a tükrök gyakran erősen párásak. A nedvességet gyorsan eltávolíthatod egy akkumulátoros ablaktisztítóval, amely könnyedén felszívja a párát és a lecsapódott vizet, így a tükör pillanatok alatt tiszta és csíkmentes lesz. Egy másik trükk: röviden irányítsd a hajszárítót a tükör felé, amíg már nincs vízkondenzátum a tükrön!
Figyelem: érzékeny tárgyak és felületek
A fürdőszobában tisztítás előtt érdemes eltávolítani az olyan eszközöket (mint például a szappanadagolók vagy fogkefék), amelyeket a tükrök alatti polcokon vagy mosdókagylón tárolsz, hogy a takarításhoz használt víz ne csöpögjön rájuk. Más helyiségekben a tükör alatti vízérzékeny felületeket vagy padlókat érdemes egy ruhával letakarni megelőző intézkedésként.
Erős szennyeződések eltávolítása
Idővel – különösen a fürdőszobai tükrök esetében – nemcsak vízben oldódó anyagok rakódnak le a tükrön. A hajlakk és gél, kozmetikumok (például rúzs és szempillaspirál) vagy ujjlenyomatok gyakran nem távolíthatók el kizárólag vízzel. Egy puha, nedves ruhával és egy csepp mosogatószerrel azonban segíthetünk ezen. Alkalmazd a tükrön, kend el, és öblítsd le tiszta vízzel!
Alternatívaként a mosogatószer helyett üveg- vagy ablaktisztítók is alkalmasak. Ez esetben azonban körültekintés szükséges: mivel ez a tisztítószer megtámadhatja és elszínezheti a fóliát a tükör szélén, mindig ügyelj arra, hogy kerüld el a széleket, ahol lehetséges, vagy alaposan szárazra töröld azokat a tisztítás után! A legjobb lehetőség a tükör tisztításakor azonban az, ha teljesen mellőzöd a tisztítószerek használatát.
Tükörtisztítás gőztisztítóval
Tisztítószerek vagy háztartási szerek nélkül is lehet tisztítani a tükröket, ha gőztisztítót használsz. A forró gőz még a makacs szennyeződéseket is könnyedén fellazítja:
Először egyenletesen gőzöld át az üvegfelületet a kézi fúvókával és a mikroszálas huzattal, és dörzsöléssel lazítsd fel a szennyeződést! Alternatívaként a felületet a részletfúvókával is gőzölheted, ha néhány centiméter távolságot tartasz.
Ezután távolítsd el a “gőzvizet” egy lehúzóval, vezetéknélküli ablaklehúzóval vagy mikroszálas kendővel, és alaposan töröld szárazra a széleket!
Tippek a párás fürdőszobai tükrök tisztítására
Mindannyian ismerjük az érzést: zuhanyzás után a tükrök gyakran erősen párásak. A nedvességet gyorsan el lehet szívni egy ablaklehúzóval. Egy másik trükk: röviden irányítsd a hajszárítót a tükör felé, amíg már nincs vízkondenzátum a tükrön!