Akkumulátoros rezgő ablaktörlő

Jó rezgéseket! A rezgés még alaposabbá teszi a tisztítást – különösen a KV 4 akkumulátoros rezgő ablaktörlővel. A sima felületeket pillanatok alatt benedvesíti, így a szennyeződés könnyedén fellazul. Az ablaktisztító pedig gondoskodik a további lépésekről, mégpedig úgy, hogy egyszerűen felszívja a szennyeződéseket.