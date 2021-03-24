KV 4 Car

Akkumulátoros rezgő ablaktörlő

Jó rezgéseket! A rezgés még alaposabbá teszi a tisztítást – különösen a KV 4 akkumulátoros rezgő ablaktörlővel. A sima felületeket pillanatok alatt benedvesíti, így a szennyeződés könnyedén fellazul. Az ablaktisztító pedig gondoskodik a további lépésekről, mégpedig úgy, hogy egyszerűen felszívja a szennyeződéseket.

Fellazítja a makacs szennyeződést a rezgések által – súrolás nélkül

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Tökéletes kiegészítője a WV ablaktiszítónak

KV 4

Csíkmentes tisztaság mindössze 2 lépésben

Kärcher KV 4

Tisztítás

A törlőkendő automatikusan benedvesíti a felületet, így az további súrolás nélkül letörölhető.

WV akkumulátoros ablaktisztító

Elszívás


Szívd fel a koszos vizet az ablaktisztítóval, és már kész is.

A KV 4 automatikus benedvesítése

Előny 1

Automatikus vízadagolás: a törlőkendő automatikus benedvesítése által a környező felületek nem lesznek nedvesek, így a kezek és a padló is száraz marad. Mivel nincs szükség szóróflakon használatára, időt tudsz megtakarítani.

KV 4 rezgőfunkció

Előny 2

Rezgőfunkció: a tisztítás a vibrálótechnológiának köszönhetően sokkal könnyebb, amelynek köszönhetően kevesebb erőfeszítésre, vagyis az unalmas és hosszadalmas súrolás feleslegessé válik.

Szisztematikus felülettisztítás

KV 4 Multifunkciós kendők

KV 4 multifunkciós kendők

A multifunkciós kendők a KV 4-et univerzális tisztítóeszközzé varázsolják, amellyel nem csak az ablakok, de bármilyen sima felület megtisztítható.

KV 4 puha kendő

Puha kendő

A gyengéd, puha kendő használatával ragyognak a finom felületek.

KV 4 törlőkendő

Törlőkendő

A törlőkendő eltünteti a makacs szennyeződéseket a durva felületekről.

KV 4 csempetörlő kendő

Csempetörlő kendő


A csempetörlő kendő biztosítja a tisztaságot a fugáknál is.

Jó rezgések? Ilyen egyszerű

Jellemzők

KV 4 tisztítás rezgőfunkcióval

Könnyed előtisztítás

A rezgés és az automatikus nedvesítés tökéletes kombinációja fellazítja a szennyeződéseket.

KV 4 használat

Intuitív használat

A jobb oldali gomb megnyomásával elindul a nedvesítés, a bal oldalival pedig a rezgés. Ennyire egyszerű.

Szennyeződés? Eltüntetve! Minden sima felületen.

Kärcher KV4 konyhai felhasználás
 
Kärcher KV4 asztaltisztítás során
 
Kärcher KV4 fürdőszobai felhasználás során
 
Kärcher KV4 ablaktisztítási opció
 
Kärcher KV4 fürdőszobai tükörtisztítás
 
Kärcher KV4 konyhai tisztítás során
 