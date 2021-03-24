Akkumulátoros rezgő ablaktörlő
Jó rezgéseket! A rezgés még alaposabbá teszi a tisztítást – különösen a KV 4 akkumulátoros rezgő ablaktörlővel. A sima felületeket pillanatok alatt benedvesíti, így a szennyeződés könnyedén fellazul. Az ablaktisztító pedig gondoskodik a további lépésekről, mégpedig úgy, hogy egyszerűen felszívja a szennyeződéseket.
Fellazítja a makacs szennyeződést a rezgések által – súrolás nélkül
Tökéletes kiegészítője a WV ablaktiszítónak
Csíkmentes tisztaság mindössze 2 lépésben
Tisztítás
A törlőkendő automatikusan benedvesíti a felületet, így az további súrolás nélkül letörölhető.
Elszívás
Szívd fel a koszos vizet az ablaktisztítóval, és már kész is.
Előny 1
Automatikus vízadagolás: a törlőkendő automatikus benedvesítése által a környező felületek nem lesznek nedvesek, így a kezek és a padló is száraz marad. Mivel nincs szükség szóróflakon használatára, időt tudsz megtakarítani.
Előny 2
Rezgőfunkció: a tisztítás a vibrálótechnológiának köszönhetően sokkal könnyebb, amelynek köszönhetően kevesebb erőfeszítésre, vagyis az unalmas és hosszadalmas súrolás feleslegessé válik.
Szisztematikus felülettisztítás
KV 4 multifunkciós kendők
A multifunkciós kendők a KV 4-et univerzális tisztítóeszközzé varázsolják, amellyel nem csak az ablakok, de bármilyen sima felület megtisztítható.
Puha kendő
A gyengéd, puha kendő használatával ragyognak a finom felületek.
Törlőkendő
A törlőkendő eltünteti a makacs szennyeződéseket a durva felületekről.
Csempetörlő kendő
A csempetörlő kendő biztosítja a tisztaságot a fugáknál is.
Jó rezgések? Ilyen egyszerű
Jellemzők
Könnyed előtisztítás
A rezgés és az automatikus nedvesítés tökéletes kombinációja fellazítja a szennyeződéseket.
Intuitív használat
A jobb oldali gomb megnyomásával elindul a nedvesítés, a bal oldalival pedig a rezgés. Ennyire egyszerű.