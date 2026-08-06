RM 500 üvegtisztító koncentrátum, 500ml, 500ml

Minden vízálló, sima felület csíkmentes tisztításáért. Eltávolítja a makacs szennyeződéseket, mint a zsírrétegek, rovarok, és káros anyagok.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (ml) 500
Csomagolási egység (Darab(ok)) 8
Csomagolási súly (kg) 0,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 65 x 65 x 210
Tulajdonságok
  • Csíkmentes tisztítás
  • különösen anyagkímélő
  • Friss, kellemes illat
  • jó nedvesíthetőség
  • Kézzel is használható
  • Kärcher készülékekre szabva, garantált anyagkompatibilitással
  • A palack 100%-ban újrahasznosított műanyagból készült
  • Németországban készült
RM 500 üvegtisztító koncentrátum, 500ml, 500ml
RM 500 üvegtisztító koncentrátum, 500ml, 500ml
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés!
  • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
  • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Alkalmazási területek
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Osztott ablakok
  • Tükrök
  • Üvegasztalok
  • Üveg zuhanykabin