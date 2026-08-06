RM 500 üvegtisztító koncentrátum, 500ml, 500ml
Minden vízálló, sima felület csíkmentes tisztításáért. Eltávolítja a makacs szennyeződéseket, mint a zsírrétegek, rovarok, és káros anyagok.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (ml)
|500
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|8
|Csomagolási súly (kg)
|0,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|65 x 65 x 210
Tulajdonságok
- Csíkmentes tisztítás
- különösen anyagkímélő
- Friss, kellemes illat
- jó nedvesíthetőség
- Kézzel is használható
- Kärcher készülékekre szabva, garantált anyagkompatibilitással
- A palack 100%-ban újrahasznosított műanyagból készült
- Németországban készült
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés!
- H319 Súlyos szemirritációt okoz.
- P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Ablakok és üvegfelületek
- Osztott ablakok
- Tükrök
- Üvegasztalok
- Üveg zuhanykabin