RM 553

Erőteljes, sokoldalú tisztítószer, amely könnyedén eltávolítja az olajat, zsírt és az ásványi eredetű szennyeződéseket. Kerti bútorokhoz, járművekhez, homlokzatokhoz és minden vízálló felülethez alkalmas.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolási súly (kg) 5,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 190 x 180 x 250
Tulajdonságok
  • folyékony, különösen anyagkímélő univerzális tisztítószer
  • Gyors olaj-/és vízleválasztó az olajleválasztóban
  • Hatékony megoldás olajok, zsírok és ásványi szennyeződések eltávolítására
  • Minden vízálló felületről könnyedén eltávolítja a szennyeződéseket
  • különösen anyagkímélő
  • pH semleges
  • Felhasználásra kész (Ready-to-use,RTU) tisztítószer
  • Kärcher magasnyomású mosóval történő gyors és hatékony tisztításhoz.
  • Kärcher készülékekre szabva, garantált anyagkompatibilitással
  • Németországban készült
RM 553
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • A ház és a kert körüli területek
  • Járművek