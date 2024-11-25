Maradjon hidratált az okos módon a Home & Garden alkalmazással

A WFP 12 vízszűrő kancsó nem csak a tiszta vízről, hanem az intelligens folyadékpótlásról is szól. A Home & Garden alkalmazással soha nem felejti el cserélni a szűrőt. Egyszerűen állítson be emlékeztetőket az alkalmazásban, és gondoskodjon arról, hogy vize mindig friss és tiszta legyen.

Az alkalmazás emellett végigvezeti Önt a zökkenőmentes bekapcsolási folyamaton, és hasznos tippeket és trükköket ad az optimális használathoz. Tapasztalja meg a hidratálást új megvilágításban a WFP 12 és a Home & Garden alkalmazással.

Inkább az offline opciót részesíti előnyben? Semmi gond! A WFP 12 beépített szűrőcsere-jelzővel rendelkezik a fedélben - elem nélkül.

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