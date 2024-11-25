Vízszűrők
A Kärcher vízszűrői tiszta és friss ivóvizet biztosítanak mindig. Legyen szó egy mobil vízszűrő kancsóról, amely eltávolítja a vízkövet, nehézfémeket és szennyeződéseket a csapvízből, valamint javítja az ízét, vagy egy beépített vízszűrő rendszerről, amely a mosogató alatt van elhelyezve, és vírusokat és baktériumokat is kiszűr – ezek a megoldások biztosítják a tiszta ivóvizet.
Vízszűrő kancsók
Vízszűrő kancsó WFP 12
Élvezd a tiszta ivóvíz élményét a WFP 12 vízszűrő kancsóval, amely 65%-ban bioplasztikból készült.* A víz minősége és íze javul; a vízszűrő eltávolítja a vízkövet, nehézfémeket és szennyeződéseket a csapvízből. Az újrahasználható szűrőbetétek segítenek csökkenteni a hulladékot.
*Kancsó, kancsó betét, szűrőház.
65%-ban bioplasztikból készült.*
65%-ban bioplasztikból készült.*
A WFP 12 vízszűrő kancsó 65%-os bioplasztik-tartalmával hozzájárul az értékes erőforrások megóvásához.
*Kancsó, kancsó betét, szűrőház.
Újrahasználható szűrőbetét
A vízszűrő betét újrahasználható; csak a teafilter-szerű szűrőbetétet kell rendszeresen cserélni. A szűrő kapacitása elegendő 100 liter vízhez, vagy körülbelül 4 hétig. A 3 az 1-ben Active Soft Bag Filter eltávolítja a klórt, javítja a víz ízét, valamint csökkenti a vízkeménységet és a vízkövet.
Szűrőcsere jelző akkumulátor nélkül
A manuális szűrőcsere-jelző akkumulátorok nélkül van beépítve a fedelet belső oldalába. A hulladékkezelésnél a Kärcher eltávolította az összes elektronikát, hogy egyszerűsítse az újrahasznosítási folyamatot.
Nincs karcolás, nincs csúszkálás.
A gumitalpnak köszönhetően elkerülhetők a karcolások a felületeken. A WFP 12 stabilan áll, nem csúszik el.
Maradjon hidratált az okos módon a Home & Garden alkalmazással
A WFP 12 vízszűrő kancsó nem csak a tiszta vízről, hanem az intelligens folyadékpótlásról is szól. A Home & Garden alkalmazással soha nem felejti el cserélni a szűrőt. Egyszerűen állítson be emlékeztetőket az alkalmazásban, és gondoskodjon arról, hogy vize mindig friss és tiszta legyen.
Az alkalmazás emellett végigvezeti Önt a zökkenőmentes bekapcsolási folyamaton, és hasznos tippeket és trükköket ad az optimális használathoz. Tapasztalja meg a hidratálást új megvilágításban a WFP 12 és a Home & Garden alkalmazással.
Inkább az offline opciót részesíti előnyben? Semmi gond! A WFP 12 beépített szűrőcsere-jelzővel rendelkezik a fedélben - elem nélkül.
Könnyű töltés és öntés csepegés nélkül.
A fedele mágneses nyitása és az ergonomikusan széles fogantyú biztosítja, hogy könnyen tölthető, a fedele pedig nyitva marad a töltés során és zárva, amikor védeni kell a vizet. A széles kiömlő megakadályozza a csepegést.
Hűtőbarát
Karcsú kialakításának köszönhetően a vízszűrő kancsó bármelyik hűtőajtóban elfér.
A WFP 12 működése
A 3 az 1-ben Active Soft Bag Filter eltávolítja a klórt, javítja a víz ízét, és csökkenti a vízkeménységet és a vízkövet – így biztosítva a problémamentes hidratálást. Ez azt jelenti, hogy az eszközök, például a kávéfőzők is védve vannak a vízkő hatásaitól. A vízminőség tovább javul a finom szűrőhálónak köszönhetően, amely a vízvezetékből származó nehézfémeket és szennyeződéseket is kiszűri. A szűrőbetét újrahasználható; csak a teafilter-szerű Active Soft Bag Filtert kell rendszeresen cserélni. A szűrő kapacitása elegendő 100 liter vízhez, vagy körülbelül 4 hétig.
A vízszűrő kancsók alkalmazási területei
Irodában vagy otthoni irodában:
Az irodában vagy otthoni irodában gyakran keveset isznak az emberek. Ezt a WFP 12 vízszűrő kancsóval már nem kell aggódnod. A szűrő kancsó könnyedén elvihető az asztalra vagy a munkaállomásokhoz, de akár a tárgyalóteremben is használható.
Otthon
A WFP 12 vízszűrőben található Active Soft Bag Filter csökkenti a vízkövet, lágyabbá teszi a vizet, és javítja annak minőségét és ízét. Nem kell többé víztartályokat cipelni vagy műanyag palackokat vásárolni.
Úton-útfélen
A WFP 12 vízszűrő kancsó tökéletes választás lakóautókban, lakókocsikban vagy nyaralókban való használatra is.
Mit csinál a Kärcher WFP 12 vízszűrő kancsó?
A WFP 12 vízszűrő kancsó megbízhatóan eltávolítja a vízkövet, klórt, nehézfémeket és a csapvízből származó szennyeződéseket, miközben javítja a víz ízét. Emellett hozzájárul ahhoz, hogy az olyan elektromos készülékek élettartama, mint a kávéfőzők vagy vízforralók, meghosszabbodjon.
Vízkő
Íz
Klór
Nehézfémek
Részecskék és mikroműanyagok
Vízszűrő rendszerek
3 ok amiért a WPC 120 UF vízszűrő rendszert használd
Hatékony szűrés
Az erőteljes, 4 rétegű szűrőrendszer megbízhatóan eltávolítja az olyan részecskéket, mint a mikroműanyagok, csökkenti a nehézfémeket és a gyógyszermaradványokat a vízben, és eltávolítja a baktériumokat és vírusokat is. Közben megőrzi a víz értékes ásványi anyagait, amelyek fontosak a test számára, és javítja a víz ízét.
Könnyű telepítés és használat.
Nincs szükség szivattyúra, áramellátásra: a WPC 120 UF vízszűrőnek csupán vízcsatlakozásra és egy kis helyre van szüksége; például a vízcsatlakozás a konyhai mosogató alatti szekrényben is elhelyezhető. A szűrt víz kinyerésére szolgáló dizájn csaptelep könnyedén telepíthető és használható, mint egy normál csap, és már a szállítási terjedelem része. Így a csaptelep vízszűrő csapként is szolgál.
Könnyű karbantartás.
A szűrő rendszeres cseréje elegendő a megbízható működéshez. A szűrő könnyedén eltávolítható egyetlen fordítással. A Pre-Pure szűrőt körülbelül 3-6 havonta (vagy 2500 liter után) kell cserélni; a Hy-Protect és Post-Protect szűrők akár 12 hónapig (vagy 2500 liter szűréséig) is használhatók.
Hogyan működnek a vízszűrő rendszerek
Pre-Pure szűrő
Az 1. és 2. szakaszban egy részecskeszűrő és aktív szén szűrő távolítja el a vízből a nagyobb lebegő részecskéket, ezzel meghosszabbítva az alatta lévő szűrők élettartamát.
Hy-Protect szűrő
A harmadik szakaszban található ultrafiltrációs membrán még a 0,1 mikrométeres (500-szor finomabb, mint egy emberi haj) apró részecskéket is eltávolítja – így több mint 99,9999%-ban eltávolítja a baktériumokat is.
Post-Protect szűrő
A 4. szűrő szakaszban található aktív szén szűrő eltávolítja a klórt, gyógyszermaradványokat és nehézfémeket, miközben javítja a víz ízét anélkül, hogy befolyásolná az ásványi anyagok tartalmát.
Mit csinál a Kärcher WPC 120 UF vízszűrő?
A WPC 120 UF vízszűrő megbízhatóan eltávolítja a káros anyagokat és részecskéket a csapvízből, biztosítva a magas minőségű, szűrt ivóvizet, beleértve a következőket: