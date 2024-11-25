Vízszűrők

A Kärcher vízszűrői tiszta és friss ivóvizet biztosítanak mindig. Legyen szó egy mobil vízszűrő kancsóról, amely eltávolítja a vízkövet, nehézfémeket és szennyeződéseket a csapvízből, valamint javítja az ízét, vagy egy beépített vízszűrő rendszerről, amely a mosogató alatt van elhelyezve, és vírusokat és baktériumokat is kiszűr – ezek a megoldások biztosítják a tiszta ivóvizet.

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Kärcher water filter

Vízszűrő kancsók

Vízszűrő kancsó WFP 12

Élvezd a tiszta ivóvíz élményét a WFP 12 vízszűrő kancsóval, amely 65%-ban bioplasztikból készült.* A víz minősége és íze javul; a vízszűrő eltávolítja a vízkövet, nehézfémeket és szennyeződéseket a csapvízből. Az újrahasználható szűrőbetétek segítenek csökkenteni a hulladékot.

*Kancsó, kancsó betét, szűrőház.

65%-ban bioplasztikból készült.*

65%-ban bioplasztikból készült.*
A WFP 12 vízszűrő kancsó 65%-os bioplasztik-tartalmával hozzájárul az értékes erőforrások megóvásához.

*Kancsó, kancsó betét, szűrőház.

Kärcher water filter jug with filter made from bioplastic

Újrahasználható szűrőbetét

A vízszűrő betét újrahasználható; csak a teafilter-szerű szűrőbetétet kell rendszeresen cserélni. A szűrő kapacitása elegendő 100 liter vízhez, vagy körülbelül 4 hétig. A 3 az 1-ben Active Soft Bag Filter eltávolítja a klórt, javítja a víz ízét, valamint csökkenti a vízkeménységet és a vízkövet.

Kärcher water filter jug with reusable filter cartridge

Szűrőcsere jelző akkumulátor nélkül

A manuális szűrőcsere-jelző akkumulátorok nélkül van beépítve a fedelet belső oldalába. A hulladékkezelésnél a Kärcher eltávolította az összes elektronikát, hogy egyszerűsítse az újrahasznosítási folyamatot.

Kärcher water filter jug with filter change indicator

Nincs karcolás, nincs csúszkálás.

A gumitalpnak köszönhetően elkerülhetők a karcolások a felületeken. A WFP 12 stabilan áll, nem csúszik el.

Kärcher water filter jug with rubber base

Maradjon hidratált az okos módon a Home & Garden alkalmazással

A WFP 12 vízszűrő kancsó nem csak a tiszta vízről, hanem az intelligens folyadékpótlásról is szól. A Home & Garden alkalmazással soha nem felejti el cserélni a szűrőt. Egyszerűen állítson be emlékeztetőket az alkalmazásban, és gondoskodjon arról, hogy vize mindig friss és tiszta legyen.

Az alkalmazás emellett végigvezeti Önt a zökkenőmentes bekapcsolási folyamaton, és hasznos tippeket és trükköket ad az optimális használathoz. Tapasztalja meg a hidratálást új megvilágításban a WFP 12 és a Home & Garden alkalmazással.

Inkább az offline opciót részesíti előnyben? Semmi gond! A WFP 12 beépített szűrőcsere-jelzővel rendelkezik a fedélben - elem nélkül.

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Kärcher water filter jug easy filling and pouring

Könnyű töltés és öntés csepegés nélkül.

A fedele mágneses nyitása és az ergonomikusan széles fogantyú biztosítja, hogy könnyen tölthető, a fedele pedig nyitva marad a töltés során és zárva, amikor védeni kell a vizet. A széles kiömlő megakadályozza a csepegést.

Kärcher water filter jug slim design

Hűtőbarát

Karcsú kialakításának köszönhetően a vízszűrő kancsó bármelyik hűtőajtóban elfér.

Kärcher water filter jug

A WFP 12 működése

A 3 az 1-ben Active Soft Bag Filter eltávolítja a klórt, javítja a víz ízét, és csökkenti a vízkeménységet és a vízkövet – így biztosítva a problémamentes hidratálást. Ez azt jelenti, hogy az eszközök, például a kávéfőzők is védve vannak a vízkő hatásaitól. A vízminőség tovább javul a finom szűrőhálónak köszönhetően, amely a vízvezetékből származó nehézfémeket és szennyeződéseket is kiszűri. A szűrőbetét újrahasználható; csak a teafilter-szerű Active Soft Bag Filtert kell rendszeresen cserélni. A szűrő kapacitása elegendő 100 liter vízhez, vagy körülbelül 4 hétig.

A vízszűrő kancsók alkalmazási területei

Water filter jug in the office or home office

Irodában vagy otthoni irodában:

Az irodában vagy otthoni irodában gyakran keveset isznak az emberek. Ezt a WFP 12 vízszűrő kancsóval már nem kell aggódnod. A szűrő kancsó könnyedén elvihető az asztalra vagy a munkaállomásokhoz, de akár a tárgyalóteremben is használható.

Water filter jug at home

Otthon

A WFP 12 vízszűrőben található Active Soft Bag Filter csökkenti a vízkövet, lágyabbá teszi a vizet, és javítja annak minőségét és ízét. Nem kell többé víztartályokat cipelni vagy műanyag palackokat vásárolni.

Water filter jug on the go

Úton-útfélen

A WFP 12 vízszűrő kancsó tökéletes választás lakóautókban, lakókocsikban vagy nyaralókban való használatra is.

Mit csinál a Kärcher WFP 12 vízszűrő kancsó?

A WFP 12 vízszűrő kancsó megbízhatóan eltávolítja a vízkövet, klórt, nehézfémeket és a csapvízből származó szennyeződéseket, miközben javítja a víz ízét. Emellett hozzájárul ahhoz, hogy az olyan elektromos készülékek élettartama, mint a kávéfőzők vagy vízforralók, meghosszabbodjon.

Pictogram for lime residues

Vízkő

Pictogram for flavour

Íz

Pictogram for chlorine

Klór

Pictogram for heavy metals

Nehézfémek

Pictogram for particles and microplastics

Részecskék és mikroműanyagok

Vízszűrő rendszerek

3 ok amiért a WPC 120 UF vízszűrő rendszert használd

Hatékony szűrés

Az erőteljes, 4 rétegű szűrőrendszer megbízhatóan eltávolítja az olyan részecskéket, mint a mikroműanyagok, csökkenti a nehézfémeket és a gyógyszermaradványokat a vízben, és eltávolítja a baktériumokat és vírusokat is. Közben megőrzi a víz értékes ásványi anyagait, amelyek fontosak a test számára, és javítja a víz ízét.

Kärcher water filter 4-stage filter system

Könnyű telepítés és használat.

Nincs szükség szivattyúra, áramellátásra: a WPC 120 UF vízszűrőnek csupán vízcsatlakozásra és egy kis helyre van szüksége; például a vízcsatlakozás a konyhai mosogató alatti szekrényben is elhelyezhető. A szűrt víz kinyerésére szolgáló dizájn csaptelep könnyedén telepíthető és használható, mint egy normál csap, és már a szállítási terjedelem része. Így a csaptelep vízszűrő csapként is szolgál.

Installing the Kärcher water filter

Könnyű karbantartás.

A szűrő rendszeres cseréje elegendő a megbízható működéshez. A szűrő könnyedén eltávolítható egyetlen fordítással. A Pre-Pure szűrőt körülbelül 3-6 havonta (vagy 2500 liter után) kell cserélni; a Hy-Protect és Post-Protect szűrők akár 12 hónapig (vagy 2500 liter szűréséig) is használhatók.

Changing the filter of the Kärcher water filter

Hogyan működnek a vízszűrő rendszerek

Kärcher Pre-Pure filter

Pre-Pure szűrő

Az 1. és 2. szakaszban egy részecskeszűrő és aktív szén szűrő távolítja el a vízből a nagyobb lebegő részecskéket, ezzel meghosszabbítva az alatta lévő szűrők élettartamát.

Kärcher Hy-Protect filter

Hy-Protect szűrő

A harmadik szakaszban található ultrafiltrációs membrán még a 0,1 mikrométeres (500-szor finomabb, mint egy emberi haj) apró részecskéket is eltávolítja – így több mint 99,9999%-ban eltávolítja a baktériumokat is.

Kärcher Post-Protect filter

Post-Protect szűrő

A 4. szűrő szakaszban található aktív szén szűrő eltávolítja a klórt, gyógyszermaradványokat és nehézfémeket, miközben javítja a víz ízét anélkül, hogy befolyásolná az ásványi anyagok tartalmát.

Mit csinál a Kärcher WPC 120 UF vízszűrő?

A WPC 120 UF vízszűrő megbízhatóan eltávolítja a káros anyagokat és részecskéket a csapvízből, biztosítva a magas minőségű, szűrt ivóvizet, beleértve a következőket:

Pictogram for viruses &amp; bacteria

Vírus és baktérium

Pictogram for drug residues

Gyógyszermaradványok

Pictogram for chlorine

Klór

Pictogram for particles and microplastics

Részecskék és mikroműanyagok

Pictogram for heavy metals

Nehézfémek

Kiegészítők

Kiegészítők a vízszűrő kancsókhoz

Kiegészítők a vízszűrő rendszerekhez

GYIK

GYIK a vízszűrő kancsókhoz

Egy 3 az 1-ben szűrőt használnak, amely finom szűrőhálóval, aktív szénnel és lágyító gyantával rendelkezik. Eltávolítja a klórt, javítja a víz ízét, csökkenti a vízkövet és a keménységet, eltávolítja a csőből származó maradványokat, és védelmet nyújt a készülékeken lévő vízkő ellen.

A műanyagok általában fosszilis olajokból, például kőolajból készülnek. A WFP 12 65%-a bioplasztikból áll. Ez azt jelenti, hogy a 65% helyi háztartási konyhai hulladékból, skandináv fa hulladékból, valamint növényi olajokból, étolajból és halolajból származik.

*Kancsó, belső tartály, szűrőbetét.

A vízszűrők csupán a csomagban lévő szűrők számában különböznek. A WFP 12 + 1 egy szűrőt tartalmaz, míg a WFP 12 + 3 három szűrőt tartalmaz.

A szűrő 100 liter szűrt vízhez vagy 4 hét használathoz elegendő.

A szűrőcsere intervalluma beállítható a fedél alsó részén, a következő szűrőcsere hónapjára. Ezen kívül emlékeztetőt is beállíthatsz a Home & Garden alkalmazásban.

Igen, minden része BPA-mentes.

Nem. Az optimális szűrési teljesítmény érdekében 5 és 25 °C közötti csapvizet kell használni.

Gyakran Ismételt Kérdések – Vízszűrő Rendszerek

A vízszűrő rendszert ivóvízhez kell telepíteni (általában a konyhába), és olyan csapvízzel kell működtetni, amely megfelel a WHO minimális ivóvízszabványainak. A rendszer nem alkalmas sós vagy kútvíz szűrésére.

A rendszer minden hagyományos háztartási 3/8"-os vízcsatlakozóhoz csatlakoztatható. A készletben található csatlakozó darab segítségével a szűrő rendszer a meglévő csaphoz is csatlakoztatható. Elektromos csatlakozásra vagy speciális vízszűrő ház csatlakozásra nincs szükség.

A szállítási terjedelemben szereplő vízszűrő csap kizárólag a szűrt víz higiénikus kinyerésére szolgál, például ivásra, főzésre vagy gyümölcsök és zöldségek mosására. A háztartási csapból is lehet vizet venni, például mosogatáshoz vagy takarításhoz; ennek nem kell szűrt víznek lennie. Ez tehermentesíti a szűrőket és meghosszabbítja azok élettartamát.

Az ozmózis rendszerekkel összehasonlítva az ultrafiltrációs vízszűrő rendszerünk nem igényel áramellátást vagy további szennyvíz-csatlakozást, és sokkal költséghatékonyabb.