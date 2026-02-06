Ipari porszívó IVR-L W
Az IVR-L 100/24-2 Me egy kompakt, rozsdamentes acélból készült ipari porszívó. 100 literes tartálykapacitással rendelkezik, és a korrozív folyadékok eltávolítására alkalmas.
Az IVR-L 100/24-2 Me egy kompakt, rozsdamentes acélból készült ipari porszívó 100 literes tartálykapacitással. Folyadékok és durva szilárd anyagok, például fémforgácsok is eltávolíthatóak vele. Az opcionálisan használható szűrőkosár lehetővé teszi a szilárd és folyékony anyagok kényelmes szétválasztását. A kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült változat az IVR-L 100/24-2 Me-t sokoldalúan használható eszközzé teszi az ipari szektorban, a mindennapok során előforduló, kemény tisztítási feladatok ellátásakor. Még a maró hatású anyagok is gond nélkül eltávolíthatók a készülékkel. A szívófej tömlőcsatlakozása 360°-ban elforgatható. Ez megkönnyíti a szennyeződések eltávolítását az egész gép körül anélkül, hogy a szívótömlőn idegesítő hurkok keletkeznének. A töltöttségi szint bármikor leolvasható a leeresztőtömlőn. A kiváló minőségű ABS görgők garantálják a legmagasabb szintű mobilitást.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű rozsdamentes acél gyűjtőtartályNagyon könnyen tisztítható. Alkalmas maró hatású szívóközeghez. Átlátszó tömlő töltési szintjelzőként és folyadékok leeresztéséhez.
Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitásA gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott. Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel. Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelveErőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény. A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében. A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
L porosztályú kompakt felületi szűrővel felszerelve
- Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|148 / 532
|Vákuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Tartálytérfogat (l)
|100
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,4
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 50
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50 ID 40
|Fő szűrő porosztálya
|L
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|0,45
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|41
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|41
|Csomagolási súly (kg)
|41,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|640 x 620 x 1060
Felszereltség
- Szállított tartozékok: nem
Videók