Az IVR-L 100/24-2 Me egy kompakt, rozsdamentes acélból készült ipari porszívó 100 literes tartálykapacitással. Folyadékok és durva szilárd anyagok, például fémforgácsok is eltávolíthatóak vele. Az opcionálisan használható szűrőkosár lehetővé teszi a szilárd és folyékony anyagok kényelmes szétválasztását. A kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült változat az IVR-L 100/24-2 Me-t sokoldalúan használható eszközzé teszi az ipari szektorban, a mindennapok során előforduló, kemény tisztítási feladatok ellátásakor. Még a maró hatású anyagok is gond nélkül eltávolíthatók a készülékkel. A szívófej tömlőcsatlakozása 360°-ban elforgatható. Ez megkönnyíti a szennyeződések eltávolítását az egész gép körül anélkül, hogy a szívótömlőn idegesítő hurkok keletkeznének. A töltöttségi szint bármikor leolvasható a leeresztőtömlőn. A kiváló minőségű ABS görgők garantálják a legmagasabb szintű mobilitást.