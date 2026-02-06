Ipari porszívó IVR-L W

Az IVR-L 100/24-2 Me egy kompakt, rozsdamentes acélból készült ipari porszívó. 100 literes tartálykapacitással rendelkezik, és a korrozív folyadékok eltávolítására alkalmas.

Az IVR-L 100/24-2 Me egy kompakt, rozsdamentes acélból készült ipari porszívó 100 literes tartálykapacitással. Folyadékok és durva szilárd anyagok, például fémforgácsok is eltávolíthatóak vele. Az opcionálisan használható szűrőkosár lehetővé teszi a szilárd és folyékony anyagok kényelmes szétválasztását. A kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült változat az IVR-L 100/24-2 Me-t sokoldalúan használható eszközzé teszi az ipari szektorban, a mindennapok során előforduló, kemény tisztítási feladatok ellátásakor. Még a maró hatású anyagok is gond nélkül eltávolíthatók a készülékkel. A szívófej tömlőcsatlakozása 360°-ban elforgatható. Ez megkönnyíti a szennyeződések eltávolítását az egész gép körül anélkül, hogy a szívótömlőn idegesítő hurkok keletkeznének. A töltöttségi szint bármikor leolvasható a leeresztőtömlőn. A kiváló minőségű ABS görgők garantálják a legmagasabb szintű mobilitást.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVR-L W: Kiváló minőségű rozsdamentes acél gyűjtőtartály
Kiváló minőségű rozsdamentes acél gyűjtőtartály
Nagyon könnyen tisztítható. Alkalmas maró hatású szívóközeghez. Átlátszó tömlő töltési szintjelzőként és folyadékok leeresztéséhez.
Ipari porszívó IVR-L W: Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás
Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás
A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott. Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel. Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.
Ipari porszívó IVR-L W: Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény. A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében. A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
L porosztályú kompakt felületi szűrővel felszerelve
  • Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 148 / 532
Vákuum (mbar/kPa) 230 / 23
Tartálytérfogat (l) 100
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 2,4
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 50
Tartozék névleges átmérője ID 50 ID 40
Fő szűrő porosztálya L
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 0,45
Súly kiegészítők nélkül (kg) 41
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 41
Csomagolási súly (kg) 41,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 640 x 620 x 1060

Felszereltség

  • Szállított tartozékok: nem
Ipari porszívó IVR-L W
Ipari porszívó IVR-L W
Ipari porszívó IVR-L W

Videók

Tartozékok