Városseprő gép MC 80
A kompakt osztályba tartozó MC 80 seprőgép lenyűgöző eredményeket nyújt környezetbarát tulajdonságaival, osztályának legnagyobb, 1,45 m³ térfogatú fülkéjével, és intuitív működési koncepciójával.
Az MC 80 esetében a seprőgépek kompakt osztályában mutatkozik meg a nagyon nagy gépek technológiája. Például az összesöpört hulladék 800 literes, vizes cirkulációs rendszerrel felszerelt tartálya a számítógéppel támogatott CFD szimulációkon alapul, valamint a kétkefés rendszer egyedi emeléssel ellátott egyedi kefevezérléssel is rendelkezik, továbbá az egyenes szívócsatorna hatékonyan megelőzi az eldugulásokat, illetve a szívófej a kerék körvonalához van igazítva, ahol védve van a különféle behatásoktól. A kiváló, alapfelszereltségben kapható gép még kiegészíthető különféle felszerelhető tartozékokkal is, mint például egy harmadik oldalkefével, egy gyomirtószárral, egy kézi szívótömlővel, illetve egy magasnyomású mosóval is. A munkavégzés kényelmének szempontjából az MC 80 utolérhetetlen, ehhez járul hozzá a kategóriájában a legnagyobb vezetőfülke, a tökéletes 360 ° -os kilátás, illetve a kezelőelemek átlátszó és ergonomikus elrendezése. Olyan praktikus extrákkal is föl van szerelve, mint például egy zárható tárolórekesz, egy palacktartó, illetve egy USB töltőport.
Jellemzők és előnyök
Intuitív működési koncepció a 3,5 tonnás osztálybanA karfa ergonomikusan integrált kezelőpanellel van felszerelve az intuitív működés érdekében. Egy gombnyomással történő gyors indítás. Minden funkció egyedi irányítása is lehetséges. Az egyedi kefekezelés és a kefék emelése növeli a pontosságot.
Maximálisan kényelmes működtetésOsztályának legnagyobb vezetőfülkéje, 360 ° -os kilátással, ergonomikus és átlátszó. Ablakok mindkét oldalon találhatóak, valamint a fülke fel van szerelve zárható tárolórekesszel, USB töltőporttal, palacktartóval. Be- és kiszállási lehetőség mindkét oldalon, a maximális rugalmasság érdekében.
Seprés, a legmagasabb szintenKönnyedén összeszerelhető kétkefés rendszer egyedi vezérléssel és emeléssel. Az összesöpört hulladék 800 literes tartálya vizes cirkulációs rendszerrel és 185 literes frissvíz-tartállyal. Opcionálisan kiegészíthető különféle felszerelhető tartozékokkal, mint például egy harmadik oldalkefével, illetve egy gyomirtószárral.
Gazdaságos és környezetbarát meghajtás
- Az EU V STAGE alatti kibocsátási értékek a Common Rail rendszernek és a dízel részecskeszűrőnek köszönhetően.
- Városi zöldövezetekben való alkalmazásra.
- Az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás óvja a környezetet és csökkenti az üzemeltetési költségeket.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Dízel
|Vonóhajtás
|Összkerékmeghajtás
|Motor gyártója
|Yanmar
|Motor teljesítménye (kW)
|26
|Lökettérfogat (cm³)
|1650
|Henger
|3
|Üzemanyagtartály térfogata (l)
|41
|Kipufogógáz-kibocsátási szabvány
|STAGE V
|Menetsebesség (km/h)
|25
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1630
|Munkaszélesség 3 oldalkefével (mm)
|2175
|Hulladéktartály (l)
|1000
|Víztartály (l)
|150
|Frissvíztartály (l)
|185
|Tengelytáv (mm)
|1500
|Megengedett össztömeg (kg)
|2500
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|3200 x 1070 x 1985
Felszereltség
- Részecskeszűrő
- Lombszívó tömlő
- Hőmérséklet-kijelző
- Üzemóra-számláló seprőrendszerhez
- Komfortos ülés
- Fűtés és klímaberendezés
- Fűtés
- Felszívás
- Oldalseprű fordulatszáma, beállítható
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Durvaszennyeződés-lapát
- Hidraulikus magasürítés
- Panorámafülke biztonsági üvegezéssel, 2 visszapillantó tükör
- Rádió
- Körkörös figyelmeztető villogó
- Pormegkötés az oldalseprőknél és a szívócsatornában a vízpermetező rendszeren át
- Ajtók bal/jobb
- Kültéri használat
Alkalmazási területek
- Ideális az utak tisztításához, illetve vízzel történő tisztításhoz is. Továbbá szállítási feladatok ellátására is alkalmas.