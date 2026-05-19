Az MC 80 esetében a seprőgépek kompakt osztályában mutatkozik meg a nagyon nagy gépek technológiája. Például az összesöpört hulladék 800 literes, vizes cirkulációs rendszerrel felszerelt tartálya a számítógéppel támogatott CFD szimulációkon alapul, valamint a kétkefés rendszer egyedi emeléssel ellátott egyedi kefevezérléssel is rendelkezik, továbbá az egyenes szívócsatorna hatékonyan megelőzi az eldugulásokat, illetve a szívófej a kerék körvonalához van igazítva, ahol védve van a különféle behatásoktól. A kiváló, alapfelszereltségben kapható gép még kiegészíthető különféle felszerelhető tartozékokkal is, mint például egy harmadik oldalkefével, egy gyomirtószárral, egy kézi szívótömlővel, illetve egy magasnyomású mosóval is. A munkavégzés kényelmének szempontjából az MC 80 utolérhetetlen, ehhez járul hozzá a kategóriájában a legnagyobb vezetőfülke, a tökéletes 360 ° -os kilátás, illetve a kezelőelemek átlátszó és ergonomikus elrendezése. Olyan praktikus extrákkal is föl van szerelve, mint például egy zárható tárolórekesz, egy palacktartó, illetve egy USB töltőport.