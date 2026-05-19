Városseprő gép MC 80

A kompakt osztályba tartozó MC 80 seprőgép lenyűgöző eredményeket nyújt környezetbarát tulajdonságaival, osztályának legnagyobb, 1,45 m³ térfogatú fülkéjével, és intuitív működési koncepciójával.

Az MC 80 esetében a seprőgépek kompakt osztályában mutatkozik meg a nagyon nagy gépek technológiája. Például az összesöpört hulladék 800 literes, vizes cirkulációs rendszerrel felszerelt tartálya a számítógéppel támogatott CFD szimulációkon alapul, valamint a kétkefés rendszer egyedi emeléssel ellátott egyedi kefevezérléssel is rendelkezik, továbbá az egyenes szívócsatorna hatékonyan megelőzi az eldugulásokat, illetve a szívófej a kerék körvonalához van igazítva, ahol védve van a különféle behatásoktól. A kiváló, alapfelszereltségben kapható gép még kiegészíthető különféle felszerelhető tartozékokkal is, mint például egy harmadik oldalkefével, egy gyomirtószárral, egy kézi szívótömlővel, illetve egy magasnyomású mosóval is. A munkavégzés kényelmének szempontjából az MC 80 utolérhetetlen, ehhez járul hozzá a kategóriájában a legnagyobb vezetőfülke, a tökéletes 360 ° -os kilátás, illetve a kezelőelemek átlátszó és ergonomikus elrendezése. Olyan praktikus extrákkal is föl van szerelve, mint például egy zárható tárolórekesz, egy palacktartó, illetve egy USB töltőport.

Jellemzők és előnyök
Városseprő gép MC 80: Intuitív működési koncepció a 3,5 tonnás osztályban
Intuitív működési koncepció a 3,5 tonnás osztályban
A karfa ergonomikusan integrált kezelőpanellel van felszerelve az intuitív működés érdekében. Egy gombnyomással történő gyors indítás. Minden funkció egyedi irányítása is lehetséges. Az egyedi kefekezelés és a kefék emelése növeli a pontosságot.
Városseprő gép MC 80: Maximálisan kényelmes működtetés
Maximálisan kényelmes működtetés
Osztályának legnagyobb vezetőfülkéje, 360 ° -os kilátással, ergonomikus és átlátszó. Ablakok mindkét oldalon találhatóak, valamint a fülke fel van szerelve zárható tárolórekesszel, USB töltőporttal, palacktartóval. Be- és kiszállási lehetőség mindkét oldalon, a maximális rugalmasság érdekében.
Városseprő gép MC 80: Seprés, a legmagasabb szinten
Seprés, a legmagasabb szinten
Könnyedén összeszerelhető kétkefés rendszer egyedi vezérléssel és emeléssel. Az összesöpört hulladék 800 literes tartálya vizes cirkulációs rendszerrel és 185 literes frissvíz-tartállyal. Opcionálisan kiegészíthető különféle felszerelhető tartozékokkal, mint például egy harmadik oldalkefével, illetve egy gyomirtószárral.
Gazdaságos és környezetbarát meghajtás
  • Az EU V STAGE alatti kibocsátási értékek a Common Rail rendszernek és a dízel részecskeszűrőnek köszönhetően.
  • Városi zöldövezetekben való alkalmazásra.
  • Az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás óvja a környezetet és csökkenti az üzemeltetési költségeket.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Dízel
Vonóhajtás Összkerékmeghajtás
Motor gyártója Yanmar
Motor teljesítménye (kW) 26
Lökettérfogat (cm³) 1650
Henger 3
Üzemanyagtartály térfogata (l) 41
Kipufogógáz-kibocsátási szabvány STAGE V
Menetsebesség (km/h) 25
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1630
Munkaszélesség 3 oldalkefével (mm) 2175
Hulladéktartály (l) 1000
Víztartály (l) 150
Frissvíztartály (l) 185
Tengelytáv (mm) 1500
Megengedett össztömeg (kg) 2500
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 3200 x 1070 x 1985

Felszereltség

  • Részecskeszűrő
  • Lombszívó tömlő
  • Hőmérséklet-kijelző
  • Üzemóra-számláló seprőrendszerhez
  • Komfortos ülés
  • Fűtés és klímaberendezés
  • Fűtés
  • Felszívás
  • Oldalseprű fordulatszáma, beállítható
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Durvaszennyeződés-lapát
  • Hidraulikus magasürítés
  • Panorámafülke biztonsági üvegezéssel, 2 visszapillantó tükör
  • Rádió
  • Körkörös figyelmeztető villogó
  • Pormegkötés az oldalseprőknél és a szívócsatornában a vízpermetező rendszeren át
  • Ajtók bal/jobb
  • Kültéri használat
Városseprő gép MC 80
Városseprő gép MC 80
Városseprő gép MC 80
Városseprő gép MC 80

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális az utak tisztításához, illetve vízzel történő tisztításhoz is. Továbbá szállítási feladatok ellátására is alkalmas.
Tartozékok