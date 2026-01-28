NT 30/1 Ap L készülékünk egy kompakt, kiváló minőségű, közepes méretű nedves-/szárazporszívó félautomata szűrőtisztítási rendszerrel. A porszívó számos felhasználásra alkalmas, mint a járműbelső tisztítása, a durva piszok és folyadékok eltávolítása, vagy akár gépek és készülékek letisztítása. Emellett kimagaslóan jó szívóteljesítményével és rendkívül hatékony szűrőtisztítási rendszerével nyűgöz le, amelyek akár közepes mennyiségű finompor eltávolítását is lehetővé teszik, még porzsák használata nélkül is. A készülék egészen egyszerűen egy központi forgókapcsolóval kezelhető, ezenkívül csekély súlyával és a teljesen újonnan kifejlesztett tartozékok jól átgondolt tárolásával tűnik ki – többek között a laposra tervezett fejjel, amely kiegészítő rögzítési lehetőséget nyújt, és amely egy szerszámosláda elhelyezését, ill. felerősítését is lehetővé teszi.