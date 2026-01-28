Nedves és száraz porszívó NT 30/1 Ap L
Az NT 30/1 Ap L modellünk egy kompakt, középkategóriás nedves és száraz porszívó, kiváló szívóteljesítménnyel, kiváló minőségű és tartós alkatrészekkel, valamint széleskörű felszereltséggel.
NT 30/1 Ap L készülékünk egy kompakt, kiváló minőségű, közepes méretű nedves-/szárazporszívó félautomata szűrőtisztítási rendszerrel. A porszívó számos felhasználásra alkalmas, mint a járműbelső tisztítása, a durva piszok és folyadékok eltávolítása, vagy akár gépek és készülékek letisztítása. Emellett kimagaslóan jó szívóteljesítményével és rendkívül hatékony szűrőtisztítási rendszerével nyűgöz le, amelyek akár közepes mennyiségű finompor eltávolítását is lehetővé teszik, még porzsák használata nélkül is. A készülék egészen egyszerűen egy központi forgókapcsolóval kezelhető, ezenkívül csekély súlyával és a teljesen újonnan kifejlesztett tartozékok jól átgondolt tárolásával tűnik ki – többek között a laposra tervezett fejjel, amely kiegészítő rögzítési lehetőséget nyújt, és amely egy szerszámosláda elhelyezését, ill. felerősítését is lehetővé teszi.
Jellemzők és előnyök
Flexibilis tömlő és tápkábel tároló
- Különböző hosszúságú és átmérőjű tömlők rögzíthetők.
- A hálózati kábel biztonságosan eltárolható a szállításhoz.
Kivehető szűrőtartó
- Lehetővé teszi a szűrő pormentes kivételét.
- Hatásosan megakadályozza a harmonikaszűrő hibás behelyezését.
Jól átgondolt beépített tartozék-tárolási lehetőségek
- A tartozékok elvesztésbiztosan tárolhatók és mindig kéznél vannak.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s)
|74
|Vákuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tartálytérfogat (l)
|30
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1380
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Zajszint (dB (A))
|70
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|11,8
|Csomagolási súly (kg)
|15,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|525 x 370 x 560
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2.5 m
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Acél, krómozott
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Flíz
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 300 mm
- Réstisztító fej
- Harmonikaszűrő: Cellulóz
Felszereltség
- Átkapcsoló automatika max. telítettségnél
- Szűrőtisztítás: Félautomata szűrőtisztítás Ap
- Védelmi osztály: II
- Fékezhető kerekek
Alkalmazási területek
- Számos felhasználási lehetőség a folyadék eltávolításától egészen a járműbelső tisztításáig
