Nedves és száraz porszívó NT 48/1
Ez a gép egy rendkívül robusztus, funkcionális és erős nedves-száraz porszívó. Optimális ergonómiai jellemzőkkel és kompakt kialakítással rendelkezik, amelyet kifejezetten az építőipari vállalkozók, az autóipar és a kereskedelem speciális igényeihez fejlesztettek ki.
Az NT 48/1 tartálykapacitása 48 liter. A készülék beépített kábelhoroggal és egy, a szívócsövekhez, a padlószerszámhoz és a résszerszámhoz kialakított kiegészítő tárolóval rendelkezik. A hatalmas szűrőfelülettel (0,8 m²) ellátott nagy patronszűrő állandó magas szívóerőt biztosít a készülék számára. A megbízható úszórendszer biztosítja a felszívott folyadékok által okozott légáramlás-megszakításoknak a biztonságos lefutását. A szerszámokat vagy egyéb eszközöket bármikor használatra készen lehet tárolni a turbina fejének nagy tároló területén. A könnyedén hozzáférhető lefolyótömlő, az erős alváz, amely nagy kerekekkel és rögzítőfékkel ellátott fém görgőkkel van felszerelve, illetve a tartálynál található integrált süllyesztett fogás mind-mind kényelmes szállítást tesznek lehetővé.
Jellemzők és előnyök
TartályürítésA könnyen hozzáférhető leeresztő tömlővel a felszívott folyadékok könnyen kiüríthetők.
TartozéktárolásA készülék hátoldalán a tartozékok közvetlenül a tartályon rögzíthetők.
Stabil fém zárófülekA különösen robusztus fémzárak most még megbízhatóbban zárnak.
Kábelakasztó
- A tápkábel mindig biztonságosan tárolható a szállításhoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s)
|72
|Vákuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Tartálytérfogat (l)
|48
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1380
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Zajszint (dB (A))
|71
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|10,2
|Csomagolási súly (kg)
|14,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|490 x 390 x 780
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2.5 m
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Papír
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
- Réstisztító fej
- Patronszűrő: PES
- Leeresztőtömlő
Felszereltség
- Stabil ütköző
- Védelmi osztály: II
- Fékezhető kerekek
Videók
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.