Az NT 48/1 tartálykapacitása 48 liter. A készülék beépített kábelhoroggal és egy, a szívócsövekhez, a padlószerszámhoz és a résszerszámhoz kialakított kiegészítő tárolóval rendelkezik. A hatalmas szűrőfelülettel (0,8 m²) ellátott nagy patronszűrő állandó magas szívóerőt biztosít a készülék számára. A megbízható úszórendszer biztosítja a felszívott folyadékok által okozott légáramlás-megszakításoknak a biztonságos lefutását. A szerszámokat vagy egyéb eszközöket bármikor használatra készen lehet tárolni a turbina fejének nagy tároló területén. A könnyedén hozzáférhető lefolyótömlő, az erős alváz, amely nagy kerekekkel és rögzítőfékkel ellátott fém görgőkkel van felszerelve, illetve a tartálynál található integrált süllyesztett fogás mind-mind kényelmes szállítást tesznek lehetővé.