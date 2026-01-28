Nedves és száraz porszívó NT 48/1

Ez a gép egy rendkívül robusztus, funkcionális és erős nedves-száraz porszívó. Optimális ergonómiai jellemzőkkel és kompakt kialakítással rendelkezik, amelyet kifejezetten az építőipari vállalkozók, az autóipar és a kereskedelem speciális igényeihez fejlesztettek ki.

Az NT 48/1 tartálykapacitása 48 liter. A készülék beépített kábelhoroggal és egy, a szívócsövekhez, a padlószerszámhoz és a résszerszámhoz kialakított kiegészítő tárolóval rendelkezik. A hatalmas szűrőfelülettel (0,8 m²) ellátott nagy patronszűrő állandó magas szívóerőt biztosít a készülék számára. A megbízható úszórendszer biztosítja a felszívott folyadékok által okozott légáramlás-megszakításoknak a biztonságos lefutását. A szerszámokat vagy egyéb eszközöket bármikor használatra készen lehet tárolni a turbina fejének nagy tároló területén. A könnyedén hozzáférhető lefolyótömlő, az erős alváz, amely nagy kerekekkel és rögzítőfékkel ellátott fém görgőkkel van felszerelve, illetve a tartálynál található integrált süllyesztett fogás mind-mind kényelmes szállítást tesznek lehetővé.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó NT 48/1: Tartályürítés
Tartályürítés
A könnyen hozzáférhető leeresztő tömlővel a felszívott folyadékok könnyen kiüríthetők.
Nedves és száraz porszívó NT 48/1: Tartozéktárolás
Tartozéktárolás
A készülék hátoldalán a tartozékok közvetlenül a tartályon rögzíthetők.
Nedves és száraz porszívó NT 48/1: Stabil fém zárófülek
Stabil fém zárófülek
A különösen robusztus fémzárak most még megbízhatóbban zárnak.
Kábelakasztó
  • A tápkábel mindig biztonságosan tárolható a szállításhoz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s) 72
Vákuum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Tartálytérfogat (l) 48
Tartály anyaga Műanyag
Felvételi teljesítmény (W) max. 1380
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 7,5
Zajszint (dB (A)) 71
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 10,2
Csomagolási súly (kg) 14,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 490 x 390 x 780

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2.5 m
  • Könyök: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 550 mm
  • Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Papír
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
  • Réstisztító fej
  • Patronszűrő: PES
  • Leeresztőtömlő

Felszereltség

  • Stabil ütköző
  • Védelmi osztály: II
  • Fékezhető kerekek
Nedves és száraz porszívó NT 48/1

Videók

Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.