Nedves és száraz porszívó NT 90/2 Me Classic Edition
A kétmotoros NT 90/2 Me Classic nedves-száraz porszívó nagyméretű, 90 literes tartállyal van felszerelve, valamint nagy mennyiségű nedves és durva szennyeződést is képes felszívni. Kiemelkedő szívóteljesítmény el, könnyű kezelhetőséggel és kiváló minőséggel büszkélkedhet.
Legyen szó porról, durva szennyeződésről vagy folyadékról, a nagy teljesítményű NT 90/2 Me Classic extra nagy, 90 literes tartályával nagy mennyiségű, mindenféle szennyeződés felszívására alkalmas, és ráadásul könnyű kezelhetőség jellemzi. A kiváló minőségű, robusztus, kétmotoros nedves-száraz porszívó alapfelszereltségben tolófogantyúval és extra robusztus, fém görgőkkel ellátott alvázzal rendelkezik. A gépet nagy hatékonyságú patronos szűrővel és praktikus lefolyótömlővel is felszerelték.
Jellemzők és előnyök
Robusztus és könnyen szállíthatóRendkívül mobil minden felületen, a robusztus alváznak, illetve a nagy kerekeknek és a fém görgőknek köszönhetően. A standard tolókar biztosítja a kényelmes szállítást.
Kiváló szívási teljesítmény2 nagy teljesítményű turbina biztosítja a kiemelkedő szívóerőt. Az erős szívóerő a kiváló tisztítási eredmények mellett a legnagyobb hatékonyságot garantálja
LeeresztőtömlőA könnyen hozzáférhető leeresztő tömlővel a felszívott folyadékok könnyen kiüríthetők.
Porszívózás porzsák nélkül
- A kétmotoros NT Classic porszívók a kipróbált és jól bevált Kärcher patronszűrővel vannak felszerelve.
- A kazettás szűrő hosszantartó szívást tesz lehetővé porzsák nélkül.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s)
|2 x 53
|Vákuum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Tartálytérfogat (l)
|90
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 2300
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 40
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Zajszint (dB (A))
|76
|Szín
|ezüst
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|19
|Csomagolási súly (kg)
|26
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|580 x 510 x 995
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2.5 m
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Acél, krómozott
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
- Réstisztító fej
- Patronszűrő: Papír
- Leeresztőtömlő
- Rozsdamentes acél tartály
Alkalmazási területek
- Folyadékok, durva szennyeződések felszívásához minden kemény felületről, illetve autók belső tisztításához.
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.