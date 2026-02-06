Legyen szó porról, durva szennyeződésről vagy folyadékról, a nagy teljesítményű NT 90/2 Me Classic extra nagy, 90 literes tartályával nagy mennyiségű, mindenféle szennyeződés felszívására alkalmas, és ráadásul könnyű kezelhetőség jellemzi. A kiváló minőségű, robusztus, kétmotoros nedves-száraz porszívó alapfelszereltségben tolófogantyúval és extra robusztus, fém görgőkkel ellátott alvázzal rendelkezik. A gépet nagy hatékonyságú patronos szűrővel és praktikus lefolyótömlővel is felszerelték.