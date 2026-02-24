A Kärcher NT 50/1 Tact Te M ACD nedves-száraz porszívó. Ez a professzionális ipari gép az extrém mennyiségű finom por kezelésére lett fejlesztve, miközben 99,9%-os szűrési hatékonyságot garantál. A gép legfőbb technikai előnye az M porosztályú besorolás és az IEC 60335-2-69:2021 szerinti ACD tanúsítvány, amely lehetővé teszi az éghető porok biztonságos felszívását. A szívóerőt szenzorok folyamatosan felügyelik, és a Tact szűrőtisztító rendszert szükség szerint aktiválják. Az 50 literes, fém görgőkkel ellátott robusztus tartály, az állítható tolófogantyú és a leeresztő tömlő a folyadékok és a durva szennyeződések kezelését is egyszerűvé teszi. A berendezés teljes antisztatikus rendszerrel, vezetőképes tartozékokkal és automatikus indítású hálózati aljzattal rendelkezik a kéziszerszámokhoz, a tartozékok pedig az új fejlesztésű tárolási megoldásoknak köszönhetően mindig biztonságosan a gépen tárolhatók.