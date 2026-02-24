Nedves és száraz porszívó NT 50/1 Tact Te M ACD

A Kärcher NT 50/1 Tact Te M ACD nedves-száraz porszívó. Ez a nagyméretű, mégis könnyen manőverezhető berendezés a legmagasabb szintű biztonságot és hatékonyságot kínálja az egészségre ártalmas, belélegezhető finom porok kezelése során.

A Kärcher NT 50/1 Tact Te M ACD nedves-száraz porszívó. Ez a professzionális ipari gép az extrém mennyiségű finom por kezelésére lett fejlesztve, miközben 99,9%-os szűrési hatékonyságot garantál. A gép legfőbb technikai előnye az M porosztályú besorolás és az IEC 60335-2-69:2021 szerinti ACD tanúsítvány, amely lehetővé teszi az éghető porok biztonságos felszívását. A szívóerőt szenzorok folyamatosan felügyelik, és a Tact szűrőtisztító rendszert szükség szerint aktiválják. Az 50 literes, fém görgőkkel ellátott robusztus tartály, az állítható tolófogantyú és a leeresztő tömlő a folyadékok és a durva szennyeződések kezelését is egyszerűvé teszi. A berendezés teljes antisztatikus rendszerrel, vezetőképes tartozékokkal és automatikus indítású hálózati aljzattal rendelkezik a kéziszerszámokhoz, a tartozékok pedig az új fejlesztésű tárolási megoldásoknak köszönhetően mindig biztonságosan a gépen tárolhatók.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó NT 50/1 Tact Te M ACD: Tact érzékelővel vezérelt szűrőtisztító rendszer
Garantálja a maximális szívóerőt és szűrőkapacitást. A szűrőtisztítás optimális, igény szerinti gyakorisága. Minimális zajkibocsátás.
Nedves és száraz porszívó NT 50/1 Tact Te M ACD: Tesztelt, 99,9 százalékos szűrési hatékonyság
Megvédi az egészséget a belélegezhető részecskéktől. Az M porosztálynak megfelelően tesztelve.
Nedves és száraz porszívó NT 50/1 Tact Te M ACD: ACD minősítés
Éghető porok felszívására engedélyezett. Az IEC 60335-2-69:2021 szerint tanúsítva. Fokozott felhasználói biztonság.
Komplett antisztatikus rendszer vezetőképes tartozékokkal
  • Fokozott felhasználói biztonság.
  • Az elektrosztatikus töltés disszipációja.
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem.
Elektromos kimenet automatikus be/ki kapcsolóval
  • Az elektromos kéziszerszám könnyen csatlakoztatható a porszívóhoz.
  • Könnyű kezelhetőség az automatikus be-/kikapcsolás funkciónak köszönhetően.
  • Energiatakarékos: a porszívó automatikusan kikapcsol.
Hűtőlevegő szűrése
  • Meghosszabbítja a turbina élettartamát.
M porosztályú biztonsági porszívó
  • A szűrés hatékonysága 99,9%.
  • Elektronikus térfogatáram figyelés.
  • Biztosítja a tiszta és biztonságos munkahelyeket.
Nedves és száraz lapos pliszírozott szűrő
  • M porosztályra minősítve. Porleválasztó fok: 99,9%.
  • PES szálas anyag PTFE bevonattal: ellenáll a rothadásnak és a nedvességnek.
  • Ideális folyadékok, finom por és durva szennyeződések felszívására.
Szerszámadapter elektromos szerszámokhoz
  • Lehetővé teszi a pormentes fúrást, fűrészelést vagy csiszolást elektromos szerszámokkal.
  • Gumi rögzítéssel és hamis levegő forgógyűrűvel szállítjuk.
  • Forgó gyűrű a szívóerő beállításához.
Nagy 50 literes tartály
  • Praktikus, állítható tolókarral a könnyű szállítás érdekében.
  • Integrált leeresztő tömlő a nagy mennyiségű folyadék könnyű eltávolításához.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s) 74
Vákuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Tartálytérfogat (l) 50
Felvételi teljesítmény (W) max. 1380
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 7,5
Kábel anyaga Gumi
Zajszint (dB (A)) 69
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 19
Csomagolási súly (kg) 24,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 640 x 370 x 1045

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 4 m
  • Szívótömlő típusa: elektromosan vezető
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 550 mm
  • Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
  • Könyök: elektromosan vezető
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Flíz
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
  • Réstisztító fej
  • Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz
  • Leeresztőtömlő
  • Harmonikaszűrő: PES PTFE bevonattal
  • Tolófogantyú
  • PE-műanyag tasak a pormentes ürítéshez: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz
  • Antisztatikus rendszer
  • Stabil ütköző
  • Védelmi osztály: I
  • Fékezhető kerekek
  • Szűrőtisztítás: Szenzorvezérelt, igényorientált Tact szűrőtisztítás
  • Porosztály: M
  • Tartály anyaga: Műanyag
Nedves és száraz porszívó NT 50/1 Tact Te M ACD
Alkalmazási területek
  • M porosztályú biztonsági porszívó bármilyen, finomporral kapcsolatos felhasználásra.
  • Finom por és durva szennyeződések felszívásához
  • Folyadékok és nedves szennyeződések felszívásához
  • Mindenféle kőpor, fapor, kerámiapor elszívására alkalmas.
  • Alkalmas éghető porok porszívózására az IEC 60335-2-69:2021 ACD szabvány szerint (Készülék éghető por felszívására)
Tartozékok
