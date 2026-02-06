Seprő-porszívó KM 75/40 W Bp
Kärcher KM 75/40 W Bp akkumulátoros gyalogkíséretes seprőgép. Ez a kompakt, rendkívül fordulékony és egyszerűen kezelhető berendezés ideális megoldás a 600 m²-nél nagyobb beltéri területek gyors és hatékony tisztítására.
Kärcher KM 75/40 W Bp akkumulátoros gyalogkíséretes seprőgép. Ez az intelligens felszereltségű berendezés kiváló tisztítási eredményt nyújt a 600 m² feletti beltéri területeken, legyen szó keményburkolatról vagy – az opcionális készlettel – textilfelületekről. A gép legfőbb technikai előnye a hatékony átdobós seprési elv és a poliészter lapos redős szűrővel ellátott porelszívó rendszer, amely pormentes munkavégzést tesz lehetővé. A fokozatmentesen állítható menetmeghajtás, az intuitív EASY Operation kezelési koncepció, valamint a szerszám nélkül cserélhető és állítható seprőhenger maximális kényelmet biztosít. A professzionális felhasználást a kerekeken gördülő, 40 literes kivehető szennyeződéstartály és a csendes, károsanyag-kibocsátástól mentes üzemeltetés teszi teljessé, biztosítva a hosszú távú, fáradságmentes takarítást raktárakban és üzemcsarnokokban egyaránt. (Fontos: az akkumulátor és a töltő nem alaptartozék).
Jellemzők és előnyök
Seprőtartály fogantyúval.A tartály kényelmesen kivehető és könnyen kiüríthető a fogantyúk mélyedését megfogva. Rövid ártalmatlanítási idők.
Nagy teljesítményű szűrőrendszer mechanikus szűrőtisztítással.1,8 m² szűrőfelület hosszú munkavégzési időért Hosszú élettartamú a mosható poliészter anyagnak köszönhetően. Mechanikus szűrőtisztítás ergonómikus fogantyúval.
EASY Operation kezelési elvEgyszerű, kényelmes kezelés az összes vezérlőelem logikus elrendezésének köszönhetően. Egységes szimbólumok minden Kärcher seprőgéphez.
Nagyon könnyen szervizelhető
- A szűrő és a kefehenger cseréjéhez nincs szükség szerszámokra, így a karbantartás helytől függetlenül elvégezhető.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Elektromos
|Meghajtás
|DC motor
|Meghajtásteljesítmény (V/W)
|24 / 400
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|3375
|Munkaszélesség (mm)
|550
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|750
|Hulladéktartály (l)
|40
|Emelkedési képesség (%)
|12
|Munkasebesség (km/h)
|4,5
|Szűrőfelület (m²)
|1,8
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|78
|Súly, üzemkész (kg)
|125
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1430 x 780 x 1180
A csomag tartalma
- Harmonikaszűrő: Poliészterből
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Seprés előremenetben
- Állítható főseprőhenger
- Szennyeződéstartály, mobil
- Durvaszennyeződés-lapát
- Tolókar, áthajtható
- Felsöprési elv
- Felszívás
- Akkumulátorkijelző
- Szívóerő szabályozás
- Oldalseprő, kivehető /állítható
Videók
Alkalmazási területek
- Gyártócsarnokok, raktárak és logisztikai csarnokok, valamint rakodóhelyek tisztítására
- Parkolók és szervizek tisztítására
- Olyan területek tisztítására, mint az iskolai udvar, illetve kommunális használatra.
- Ideális kisebb műhelyekben és a mezőgazdaságban is