Kärcher KM 75/40 W Bp akkumulátoros gyalogkíséretes seprőgép. Ez az intelligens felszereltségű berendezés kiváló tisztítási eredményt nyújt a 600 m² feletti beltéri területeken, legyen szó keményburkolatról vagy – az opcionális készlettel – textilfelületekről. A gép legfőbb technikai előnye a hatékony átdobós seprési elv és a poliészter lapos redős szűrővel ellátott porelszívó rendszer, amely pormentes munkavégzést tesz lehetővé. A fokozatmentesen állítható menetmeghajtás, az intuitív EASY Operation kezelési koncepció, valamint a szerszám nélkül cserélhető és állítható seprőhenger maximális kényelmet biztosít. A professzionális felhasználást a kerekeken gördülő, 40 literes kivehető szennyeződéstartály és a csendes, károsanyag-kibocsátástól mentes üzemeltetés teszi teljessé, biztosítva a hosszú távú, fáradságmentes takarítást raktárakban és üzemcsarnokokban egyaránt. (Fontos: az akkumulátor és a töltő nem alaptartozék).