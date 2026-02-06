Seprő-porszívó KM 75/40 W Bp

Kärcher KM 75/40 W Bp akkumulátoros gyalogkíséretes seprőgép. Ez a kompakt, rendkívül fordulékony és egyszerűen kezelhető berendezés ideális megoldás a 600 m²-nél nagyobb beltéri területek gyors és hatékony tisztítására.

Kärcher KM 75/40 W Bp akkumulátoros gyalogkíséretes seprőgép. Ez az intelligens felszereltségű berendezés kiváló tisztítási eredményt nyújt a 600 m² feletti beltéri területeken, legyen szó keményburkolatról vagy – az opcionális készlettel – textilfelületekről. A gép legfőbb technikai előnye a hatékony átdobós seprési elv és a poliészter lapos redős szűrővel ellátott porelszívó rendszer, amely pormentes munkavégzést tesz lehetővé. A fokozatmentesen állítható menetmeghajtás, az intuitív EASY Operation kezelési koncepció, valamint a szerszám nélkül cserélhető és állítható seprőhenger maximális kényelmet biztosít. A professzionális felhasználást a kerekeken gördülő, 40 literes kivehető szennyeződéstartály és a csendes, károsanyag-kibocsátástól mentes üzemeltetés teszi teljessé, biztosítva a hosszú távú, fáradságmentes takarítást raktárakban és üzemcsarnokokban egyaránt. (Fontos: az akkumulátor és a töltő nem alaptartozék).

Jellemzők és előnyök
Seprő-porszívó KM 75/40 W Bp: Seprőtartály fogantyúval.
Seprőtartály fogantyúval.
A tartály kényelmesen kivehető és könnyen kiüríthető a fogantyúk mélyedését megfogva. Rövid ártalmatlanítási idők.
Seprő-porszívó KM 75/40 W Bp: Nagy teljesítményű szűrőrendszer mechanikus szűrőtisztítással.
Nagy teljesítményű szűrőrendszer mechanikus szűrőtisztítással.
1,8 m² szűrőfelület hosszú munkavégzési időért Hosszú élettartamú a mosható poliészter anyagnak köszönhetően. Mechanikus szűrőtisztítás ergonómikus fogantyúval.
Seprő-porszívó KM 75/40 W Bp: EASY Operation kezelési elv
EASY Operation kezelési elv
Egyszerű, kényelmes kezelés az összes vezérlőelem logikus elrendezésének köszönhetően. Egységes szimbólumok minden Kärcher seprőgéphez.
Nagyon könnyen szervizelhető
  • A szűrő és a kefehenger cseréjéhez nincs szükség szerszámokra, így a karbantartás helytől függetlenül elvégezhető.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Elektromos
Meghajtás DC motor
Meghajtásteljesítmény (V/W) 24 / 400
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 3375
Munkaszélesség (mm) 550
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 750
Hulladéktartály (l) 40
Emelkedési képesség (%) 12
Munkasebesség (km/h) 4,5
Szűrőfelület (m²) 1,8
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 78
Súly, üzemkész (kg) 125
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1430 x 780 x 1180

A csomag tartalma

  • Harmonikaszűrő: Poliészterből

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Seprés előremenetben
  • Állítható főseprőhenger
  • Szennyeződéstartály, mobil
  • Durvaszennyeződés-lapát
  • Tolókar, áthajtható
  • Felsöprési elv
  • Felszívás
  • Akkumulátorkijelző
  • Szívóerő szabályozás
  • Oldalseprő, kivehető /állítható
Seprő-porszívó KM 75/40 W Bp

Videók

Alkalmazási területek
  • Gyártócsarnokok, raktárak és logisztikai csarnokok, valamint rakodóhelyek tisztítására
  • Parkolók és szervizek tisztítására
  • Olyan területek tisztítására, mint az iskolai udvar, illetve kommunális használatra.
  • Ideális kisebb műhelyekben és a mezőgazdaságban is
Tartozékok