Minden, a kézi tisztításhoz fejlesztett Kärcher termék kimondottan a takarítóiparban szolgáltatást végzők követelményeihez igazodik. Megbízhatóan és gyorsan eltávolítanak minden általános szennyeződést, a felület anyagának megtámadása nélkül. A tisztítási teljesítmény önmagában azonban ma már nem elégíti ki a takarítóiparban és a létesítménygazdálkodásban szolgáltatást nyújtók professzionális elvárásait. A kiválasztott termékeknek sokkal többet kell nyújtaniuk: kellemes illatot, a kornak megfelelő környezetkímélő jelleget, a koncentrátumok megbízható adagolását és jó kezelhetőséget, azaz a flakon ergonómikus formáját.