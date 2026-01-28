SurfacePro Üvegtisztító CA 40 R eco!perform, 5l

Használatra kész, alkohol alapú üvegtisztító, amely gyorsan és csíkmentesen szárad. Műanyag felületek kíméletes tisztítására is alkalmas. EU Ecolabel tanúsítvánnyal.

A nem mérgező, az EU Ecolabellel tanúsított és az osztrák Ecolabellel rendelkező SurfacePro CA 40 R eco!perform üvegtisztítószerünk könnyedén ötvözi a nagy tisztítóerőt a körkörnyezetbarátsággal és a felhasználói biztonsággal. Az alkoholos tisztítószer praktikusan, permetezéses módszerrel történő kézi tisztításhoz használható, és nemcsak üvegfelületekhez, például ablakokhoz vagy tükrökhöz, hanem műanyag felületekhez is ideális. Az ujjlenyomatokat, a zsírt és a port, valamint a kibocsátások okozta szennyeződéseket megbízhatóan eltávolítja. Még a fényes felületek is gyorsan és csíkmentesen száradnak meg, és csak kellemes citrusillatot hagynak maguk után. Nincs többé időigényes polírozás. A SurfacePro CA 40 R eco!perform többféle kiszerelésben kapható. A 0,5 literes, újrahasználható flakon újratölthető, és ezen felül alkalmas a Kärcher kiváló minőségű 2 az 1-ben habosító szórófejével történő használatra.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 5
Csomagolási egység (Darab(ok)) 2
pH-érték 7
Súly (kg) 4,9
Csomagolási súly (kg) 5,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 192 x 145 x 248
Alkalmazási területek
  • Üvegtisztítás
