A nem mérgező, az EU Ecolabellel tanúsított és az osztrák Ecolabellel rendelkező SurfacePro CA 40 R eco!perform üvegtisztítószerünk könnyedén ötvözi a nagy tisztítóerőt a körkörnyezetbarátsággal és a felhasználói biztonsággal. Az alkoholos tisztítószer praktikusan, permetezéses módszerrel történő kézi tisztításhoz használható, és nemcsak üvegfelületekhez, például ablakokhoz vagy tükrökhöz, hanem műanyag felületekhez is ideális. Az ujjlenyomatokat, a zsírt és a port, valamint a kibocsátások okozta szennyeződéseket megbízhatóan eltávolítja. Még a fényes felületek is gyorsan és csíkmentesen száradnak meg, és csak kellemes citrusillatot hagynak maguk után. Nincs többé időigényes polírozás. A SurfacePro CA 40 R eco!perform többféle kiszerelésben kapható. A 0,5 literes, újrahasználható flakon újratölthető, és ezen felül alkalmas a Kärcher kiváló minőségű 2 az 1-ben habosító szórófejével történő használatra.