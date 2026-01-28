VehiclePro Rim Cleaner, acidic RM 800, 20l

Savas felnitisztító közönséges szennyeződések, például fékpor, gumiabroncs kopás, vízkőfoltok vagy útszóró sólerakódások kíméletes eltávolítására.

A hatékony, savas VehiclePro felnitisztító RM 800 lenyűgözően hatékony a jármű tisztításában, ugyanakkor kíméletes az anyaghoz. Alkalmas önkiszolgáló mosóállomásokon és haszongépjárművek mosóiban szóróberendezésekkel történő használatra, aktív tisztítóhabot képezve, amely gyorsan és biztonságosan eltávolítja a tipikus szennyeződéseket, mint például a fékport, a gumiabroncsok kopását, a vízkőfoltokat vagy a téli útszóró só agresszív lerakódásait. Kíméletes tulajdonságai nem csak a személygépkocsik és haszongépjárművek felnijeit védik, de nem támadja meg a bevonat nélküli betonpadlót vagy a rozsdamentes acél kerékjárati íveket sem. A standard tisztítószer összetevői 90 százalékban biológiailag lebomlóak - a benne lévő felületaktív anyagok megfelelnek a 648/2004 EGK szabványnak. A literenként körülbelül 400 felni tisztítási teljesítményével a VehiclePro RM 800 felnitisztító rendkívül gazdaságos és hatékony.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 0,3
Súly (kg) 22,7
Csomagolási súly (kg) 23,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 230 x 250 x 410
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Felnitisztítás
