A hatékony, savas VehiclePro felnitisztító RM 800 lenyűgözően hatékony a jármű tisztításában, ugyanakkor kíméletes az anyaghoz. Alkalmas önkiszolgáló mosóállomásokon és haszongépjárművek mosóiban szóróberendezésekkel történő használatra, aktív tisztítóhabot képezve, amely gyorsan és biztonságosan eltávolítja a tipikus szennyeződéseket, mint például a fékport, a gumiabroncsok kopását, a vízkőfoltokat vagy a téli útszóró só agresszív lerakódásait. Kíméletes tulajdonságai nem csak a személygépkocsik és haszongépjárművek felnijeit védik, de nem támadja meg a bevonat nélküli betonpadlót vagy a rozsdamentes acél kerékjárati íveket sem. A standard tisztítószer összetevői 90 százalékban biológiailag lebomlóak - a benne lévő felületaktív anyagok megfelelnek a 648/2004 EGK szabványnak. A literenként körülbelül 400 felni tisztítási teljesítményével a VehiclePro RM 800 felnitisztító rendkívül gazdaságos és hatékony.