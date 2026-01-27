Semleges pH-értékének és kíméletes tulajdonságainak köszönhetően a PressurePro Habtisztító RM 57 alkalmas alapos, mégis kíméletes tisztításra gyakorlatilag minden felületen. Stabil habtakarót képez, amely kiváló tisztítási teljesítményt nyújt, mégis könnyen leöblíthető. Megbízhatóan eltávolítja az élelmiszer-feldolgozó helyiségekben jellemző szennyeződéseket, például olaj-, zsír-, fehérje-, liszt-, glutén-, búzadara-, bor-, gyümölcslé- vagy sörmaradványokat. A PressurePro RM 57, RM 58 és RM 59 tisztítószerekkel a Kärcher az élelmiszeriparban, a vendéglátásban, a közétkeztetésben, a menzákon, a nagykonyhákban, a húsüzemekben, a vágóhidakon és a pékségekben magasnyomású alkalmazásokhoz kínál habtisztító szereket Institut Fresenius HACCP-megfelelőségi tanúsítvánnyal. A követelményektől és a felhasználási céltól függően alkalmasak felületek, falak, padlók, szállítószalagok, gépek, készülékek, ládák, élelmiszertartályok és -hordók, valamint hűtőházak tisztítására.