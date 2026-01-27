Habtisztító, semleges RM 57 ASF, 20l, 20l

Kíméletes, semleges habzó tisztítószer olaj-, zsír- és fehérjeszennyeződések ellen. A stabil habtakaró fokozza a tisztítóerőt és könnyen leöblíthető.

Semleges pH-értékének és kíméletes tulajdonságainak köszönhetően a PressurePro Habtisztító RM 57 alkalmas alapos, mégis kíméletes tisztításra gyakorlatilag minden felületen. Stabil habtakarót képez, amely kiváló tisztítási teljesítményt nyújt, mégis könnyen leöblíthető. Megbízhatóan eltávolítja az élelmiszer-feldolgozó helyiségekben jellemző szennyeződéseket, például olaj-, zsír-, fehérje-, liszt-, glutén-, búzadara-, bor-, gyümölcslé- vagy sörmaradványokat. A PressurePro RM 57, RM 58 és RM 59 tisztítószerekkel a Kärcher az élelmiszeriparban, a vendéglátásban, a közétkeztetésben, a menzákon, a nagykonyhákban, a húsüzemekben, a vágóhidakon és a pékségekben magasnyomású alkalmazásokhoz kínál habtisztító szereket Institut Fresenius HACCP-megfelelőségi tanúsítvánnyal. A követelményektől és a felhasználási céltól függően alkalmasak felületek, falak, padlók, szállítószalagok, gépek, készülékek, ládák, élelmiszertartályok és -hordók, valamint hűtőházak tisztítására.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 6,7
Súly (kg) 20,4
Csomagolási súly (kg) 21,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 260 x 237 x 430
Habtisztító, semleges RM 57 ASF, 20l, 20l
Habtisztító, semleges RM 57 ASF, 20l, 20l
Habtisztító, semleges RM 57 ASF, 20l, 20l
Habtisztító, semleges RM 57 ASF, 20l, 20l
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Tejcsarnok
  • Felülettisztítás
  • Nagykonyhák
  • Istálló tisztítás
Tartozékok