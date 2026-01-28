PressurePro Olaj és zsíroldó Extra RM 31 eco!efficiency, 10l

Nagy koncentrátumú magasnyomású alaptisztítószer. Rendkívül hatékonyan távolítja el az olyan legmakacsabb szennyeződéseket is mint az olaj, zsír, kátrány, korom és füstgyanta minden hőmérséklet tartományban. Az eco!efficiency képletnek köszönhetően rendkívül gazdaságos, erős tisztítóhatású és környezetkímélő.

A PressurePro Olaj- és zsírtisztító Extra RM 31 eco!efficiency speciális formulájával az eco!efficiency üzemmóddal rendelkező magasnyomású tisztítókban való használatra lett kifejlesztve, és így áthidalja a 60 °C-nál alacsonyabb vízhőmérsékletből adódó tisztítási teljesítménybeli hátrányt. Erőteljes tisztítóhatást biztosít minden hőmérséklettartományban, és akár gőzfokozatban is használható 150 °C-ig. Az erősen koncentrált, szilikonmentes és könnyen szétválasztó formula gond nélkül eltávolítja a nehéz olaj-, zsír- és ásványi szennyeződéseket, miközben különösen gazdaságos, költségtakarékos és környezetbarát. A műhelyekben vagy mezőgazdasági üzemekben motormosásra és alkatrésztisztításra alkalmas erőteljes alaptisztítóként más területeken is lenyűgöző, például a homlokzattisztításban a károsanyag-kibocsátás, madárürülék vagy rovarmaradványok okozta szennyeződések eltávolításakor, valamint az élelmiszeriparban tartálybelső tisztítására is használható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 10
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 13,5
Csomagolási súly (kg) 12
Alkalmazási területek
  • Szállítási területek és gépek
  • Istálló tisztítás
  • Hordótisztítás
  • Jármű-/motormosás
  • Alkatrésztisztítás
  • Felület zsírtalanítás
  • Élelmiszert szállító tartályautók
  • Homlokzattisztítás
