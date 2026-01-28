A PressurePro Olaj- és zsírtisztító Extra RM 31 eco!efficiency speciális formulájával az eco!efficiency üzemmóddal rendelkező magasnyomású tisztítókban való használatra lett kifejlesztve, és így áthidalja a 60 °C-nál alacsonyabb vízhőmérsékletből adódó tisztítási teljesítménybeli hátrányt. Erőteljes tisztítóhatást biztosít minden hőmérséklettartományban, és akár gőzfokozatban is használható 150 °C-ig. Az erősen koncentrált, szilikonmentes és könnyen szétválasztó formula gond nélkül eltávolítja a nehéz olaj-, zsír- és ásványi szennyeződéseket, miközben különösen gazdaságos, költségtakarékos és környezetbarát. A műhelyekben vagy mezőgazdasági üzemekben motormosásra és alkatrésztisztításra alkalmas erőteljes alaptisztítóként más területeken is lenyűgöző, például a homlokzattisztításban a károsanyag-kibocsátás, madárürülék vagy rovarmaradványok okozta szennyeződések eltávolításakor, valamint az élelmiszeriparban tartálybelső tisztítására is használható.