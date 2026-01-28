PressurePro Olaj és zsíroldó Extra RM 31 eco!efficiency, 10l
Nagy koncentrátumú magasnyomású alaptisztítószer. Rendkívül hatékonyan távolítja el az olyan legmakacsabb szennyeződéseket is mint az olaj, zsír, kátrány, korom és füstgyanta minden hőmérséklet tartományban. Az eco!efficiency képletnek köszönhetően rendkívül gazdaságos, erős tisztítóhatású és környezetkímélő.
A PressurePro Olaj- és zsírtisztító Extra RM 31 eco!efficiency speciális formulájával az eco!efficiency üzemmóddal rendelkező magasnyomású tisztítókban való használatra lett kifejlesztve, és így áthidalja a 60 °C-nál alacsonyabb vízhőmérsékletből adódó tisztítási teljesítménybeli hátrányt. Erőteljes tisztítóhatást biztosít minden hőmérséklettartományban, és akár gőzfokozatban is használható 150 °C-ig. Az erősen koncentrált, szilikonmentes és könnyen szétválasztó formula gond nélkül eltávolítja a nehéz olaj-, zsír- és ásványi szennyeződéseket, miközben különösen gazdaságos, költségtakarékos és környezetbarát. A műhelyekben vagy mezőgazdasági üzemekben motormosásra és alkatrésztisztításra alkalmas erőteljes alaptisztítóként más területeken is lenyűgöző, például a homlokzattisztításban a károsanyag-kibocsátás, madárürülék vagy rovarmaradványok okozta szennyeződések eltávolításakor, valamint az élelmiszeriparban tartálybelső tisztítására is használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|10
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|13,5
|Csomagolási súly (kg)
|12
Kompatibilis készülékek
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 10/22-4 Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4 S *EU-I
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1 - előkonfigurált, két szórószáras működés
- HDS 17/20 De Tr1 – előkonfigurált Steam Mode
- HDS 18/18-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 6/15-4 C Classic
- HDS 7/12-4M
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C eB
- HDS 8/18-4 CXA eB
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1 – előkonfigurált
- HDS trailer 17/20 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- HWE 860
Alkalmazási területek
- Szállítási területek és gépek
- Istálló tisztítás
- Hordótisztítás
- Jármű-/motormosás
- Alkatrésztisztítás
- Felület zsírtalanítás
- Élelmiszert szállító tartályautók
- Homlokzattisztítás