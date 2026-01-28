FloorPro Intenzív Mélytisztító Extra RM 752, 10l

Erősen lúgos ipari mélytisztító és bevonateltávolító a legmakacsabb olaj-, zsír- és ásványi szennyeződések, valamint a lúgálló padlók bevonatainak eltávolítására.

Erősen lúgos FloorPro Intenzív Mélytisztító Extra RM 752 a Kärcher-től, amelyet mind a bevonatok eltávolítására, mind a különböző felületek és padlóburkolatok erőteljes mélytisztítására ipari környezetben fejlesztettek ki. Egytárcsás gépekkel vagy padlósúroló gépekkel történő mechanikus alkalmazásra szánt szer az igényektől függően 1 lépcsős tisztítási módszerrel vagy 2 lépcsős módszerrel a bevonatok eltávolítására használható. Megbízhatóan távolítja el a viasz- és polimerbevonatokat, valamint a legmakacsabb olaj-, zsír- és ásványi szennyeződéseket is, például logisztikai és termelési környezetben. A FloorPro Intenzív Mélytisztító Extra RM 752 különösen alkalmas ipari és ESD padlóburkolatok, cementesztrichek, epoxigyanta felületek és egyéb lúgálló padlók tisztítására. A tisztítószer emellett alacsony habzású a padlósúroló gépek tartályának optimális kihasználása érdekében. A szilikonmentes összetételnek köszönhetően fém- és festékfeldolgozó üzemekben is használható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 10
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 13,2
Csomagolási súly (kg) 11,5
Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Padlótisztítás
Tartozékok