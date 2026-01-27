FloorPro Magasfényű Kristályosítószer, por RM 775, 5kg

Márványból, terrazzóból és műkőből készült mészkőpadlók nedves kristályosítására szolgáló por. A kristályosítás megkeményíti a padlót, növeli annak szilárdságát és magasfényt biztosít.

Tökéletes választás az épületfenntartó vállalkozók számára a matt és fénytelen mészpadlók, például márványból, terrazzóból vagy műkőből készült padlók mélytisztításához: a Kärcher por állagú FloorPro RM 775 Magasfényű Kristályosítószer. A nedves kristályosításra szolgáló erősen savas kémhatású szer feloldja a felületi réteg kötött kalcium-karbonátját. Az egytárcsás géppel kombinálva ez a felület kémiai és mechanikai tömörítését és az azt követő keményedését eredményezi, az eljárástól már magasfényű padló összességében keményebbé és strapabíróbbá válik. A kristályosítószer csökkenti az újraszennyeződést és megkönnyíti a későbbi karbantartó tisztítást.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (kg) 5
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 1,4
Súly (kg) 5
Csomagolási súly (kg) 5,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 225 x 225 x 213
Alkalmazási területek
  • Kálciumtartalmú kőpadlók