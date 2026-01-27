A FloorPro Védő diszperzió Extra RM 782 egy robusztus, magasfényű polimer bevonat rugalmas padlóburkolatokhoz, például linóleumhoz vagy PVC-hez. Nagyon magas szilárdanyag-tartalmának köszönhetően mindössze egy-két réteg kézzel, lapos felmosóval vagy applikátoros felmosóval felvitt réteg elegendő a padló tartós védelméhez. Az erősen tapadó törlőápoló a DIN 51131, DIN EN 13893 és DIN 18032 szabványoknak megfelelően (a padlóburkolattól függően) csúszásgátló tulajdonságokkal is rendelkezik, és jelentősen növeli a padlóburkolat alkohol- és fertőtlenítőszerekkel szembeni ellenálló képességét. A rövid száradási idő biztosítja, hogy a kezelt felületek hamar újra járhatók legyenek.