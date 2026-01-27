FloorPro Védő diszperzió Extra RM 782, 5l
Extra erős, magasfényű polimer bevonat kiváló fedőképességgel, tapadással, csúszásmentességgel és kopásállósággal, valamint fokozott alkohol- és fertőtlenítőszer- ellenállósággal.
A FloorPro Védő diszperzió Extra RM 782 egy robusztus, magasfényű polimer bevonat rugalmas padlóburkolatokhoz, például linóleumhoz vagy PVC-hez. Nagyon magas szilárdanyag-tartalmának köszönhetően mindössze egy-két réteg kézzel, lapos felmosóval vagy applikátoros felmosóval felvitt réteg elegendő a padló tartós védelméhez. Az erősen tapadó törlőápoló a DIN 51131, DIN EN 13893 és DIN 18032 szabványoknak megfelelően (a padlóburkolattól függően) csúszásgátló tulajdonságokkal is rendelkezik, és jelentősen növeli a padlóburkolat alkohol- és fertőtlenítőszerekkel szembeni ellenálló képességét. A rövid száradási idő biztosítja, hogy a kezelt felületek hamar újra járhatók legyenek.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|5
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|2
|pH-érték
|8,6
|Súly (kg)
|5,1
|Csomagolási súly (kg)
|5,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|192 x 145 x 248
Videók
Alkalmazási területek
- Padlóápolás