FloorPro Védő diszperzió Extra RM 782, 5l

Extra erős, magasfényű polimer bevonat kiváló fedőképességgel, tapadással, csúszásmentességgel és kopásállósággal, valamint fokozott alkohol- és fertőtlenítőszer- ellenállósággal.

A FloorPro Védő diszperzió Extra RM 782 egy robusztus, magasfényű polimer bevonat rugalmas padlóburkolatokhoz, például linóleumhoz vagy PVC-hez. Nagyon magas szilárdanyag-tartalmának köszönhetően mindössze egy-két réteg kézzel, lapos felmosóval vagy applikátoros felmosóval felvitt réteg elegendő a padló tartós védelméhez. Az erősen tapadó törlőápoló a DIN 51131, DIN EN 13893 és DIN 18032 szabványoknak megfelelően (a padlóburkolattól függően) csúszásgátló tulajdonságokkal is rendelkezik, és jelentősen növeli a padlóburkolat alkohol- és fertőtlenítőszerekkel szembeni ellenálló képességét. A rövid száradási idő biztosítja, hogy a kezelt felületek hamar újra járhatók legyenek.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 5
Csomagolási egység (Darab(ok)) 2
pH-érték 8,6
Súly (kg) 5,1
Csomagolási súly (kg) 5,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 192 x 145 x 248
Alkalmazási területek
  • Padlóápolás
