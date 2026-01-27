FloorPro Spray Cleaner RM 748, 10l
Csúszásgátló viaszbázisú emulziós permet, mely kijavítja és felfrissíti minden bevonattal rendelkező kemény felületet.
A Kärcher FloorPro Spray Cleaner RM 748 padlótisztítót a bevonatolt, oldószerérzékeny padlóburkolatok, például linóleum, gumi vagy PVC padlók mechanikus köztes tisztítására fejlesztették ki. A használatra kész, viaszalapú tisztítószert egytárcsás géppel alkalmazva eltávolítja a gyalogosforgalom által okozott gyakori foltokat, miközben javítja és felfrissíti a felületet. Emellett speciális összetétele csúszásgátló hatással rendelkezik a fokozott biztonság érdekében.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|10
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|8,5
|Súly (kg)
|10
|Csomagolási súly (kg)
|10,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|230 x 188 x 307
Alkalmazási területek
- Padló réteggel bevonás