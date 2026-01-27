A Kärcher FloorPro Spray Cleaner RM 748 padlótisztítót a bevonatolt, oldószerérzékeny padlóburkolatok, például linóleum, gumi vagy PVC padlók mechanikus köztes tisztítására fejlesztették ki. A használatra kész, viaszalapú tisztítószert egytárcsás géppel alkalmazva eltávolítja a gyalogosforgalom által okozott gyakori foltokat, miközben javítja és felfrissíti a felületet. Emellett speciális összetétele csúszásgátló hatással rendelkezik a fokozott biztonság érdekében.