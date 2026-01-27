FloorPro Spray Cleaner RM 748, 10l

Csúszásgátló viaszbázisú emulziós permet, mely kijavítja és felfrissíti minden bevonattal rendelkező kemény felületet.

A Kärcher FloorPro Spray Cleaner RM 748 padlótisztítót a bevonatolt, oldószerérzékeny padlóburkolatok, például linóleum, gumi vagy PVC padlók mechanikus köztes tisztítására fejlesztették ki. A használatra kész, viaszalapú tisztítószert egytárcsás géppel alkalmazva eltávolítja a gyalogosforgalom által okozott gyakori foltokat, miközben javítja és felfrissíti a felületet. Emellett speciális összetétele csúszásgátló hatással rendelkezik a fokozott biztonság érdekében.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 10
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 8,5
Súly (kg) 10
Csomagolási súly (kg) 10,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 230 x 188 x 307
Alkalmazási területek
  • Padló réteggel bevonás
Tartozékok